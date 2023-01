Isisin taistelupiristettä käytetään nyt Lähi-idän työmailla ja eliitin bilehuumeena – Syyria teki Captagon-huumeesta suurimman vientituotteensa

Yli vuosikymmenen kestäneen Syyrian sodan raunioissa kukoistaa bisnes, joka ei kestä päivänvaloa. Etenkin äärijärjestö Isisin taistelijoiden piristeaineena tunnetuksi tulleen ja Captagon-nimellä kulkevan huumeen kauppa on Syyriassa varovaistenkin arvioiden mukaan jo noin kymmenen miljardin dollarin teollisuudenala.

Turvallisuuspalvelut ovat arvioineet, että Syyria vastaa jopa 80 prosentista maailman Captagon-tuotannosta. Syyriaan viitataankin jopa termillä huumevaltio. Se tarkoittaa valtiota, jossa huumeet ovat keskeinen tulonlähde ja niitä välittävät ihmiset käyttävät merkittävää valtaa.

Amfetamiinin kaltainen Captagon kehitettiin aikoinaan narkolepsian ja keskittymishäiriön hoitoon. Laiton aine siitä tuli pian vuoden 1986 jälkeen, kun Maailman terveysjärjestö WHO lisäsi sen psykotrooppisten aineiden kontrollilistalleen. Etenkin Syyrian sodassa Captagonia on käytetty laajasti, ja aineen on kerrottu parantavan fyysistä toimintakykyä, helpottavan valveilla pysymistä sekä tuovan euforisen olon.

Viennin vetonaula

Ongelma ei rajoitu ainoastaan Syyriaan, sillä Captagonista on tullut Syyrian heittämällä suurin vientituote. Siitä saatavat tulot ovat suurempia kuin maan laillisista vientituotteista saadut tulot yhteensä.

Syyria-analyytikko Ian Larson COAR-konsulttiryhmästä sanoo, että Syyriasta tuli Captagon-tuotannon maailmanlaajuinen keskipiste tietoisten ratkaisujen kautta.

– Syyrialla oli hyvin vähän valinnanvaraa, Larson lisää ja viittaa sodan ja pakotteiden halvaannuttamaan taloustilanteeseen.

Osan huumeen menestyksestä selittää se, että sitä voidaan valmistaa myös konfliktialueella. Tuotetta voidaan valmistaa pelkistetyillä laitteilla, ja huumelaboratorio on mahdollista pystyttää ja purkaa nopeasti. Jopa pakettiautojen sisään on pystytetty ”liikkuvia laboratorioita”.

Persianlahden alueella huume on levinnyt kaikkialle. Suurin markkina Captagonille on kuitenkin Saudi-Arabiassa, jossa se tunnetaan eliitin bilehuumeena, mutta siitä jatkettuja halvempia pillereitä käyttävät yhtä lailla pitkiä päiviä tekevät siirtotyöläiset.

– Pystyn työskentelemään kahdesta kolmeen päivää keskeytyksettä. Olen onnistunut kaksinkertaistamaan tuloni ja saanut velkojani kuitattua, kertoo parikymppinen työläinen Faisal, joka ostaa pillereitä noin 40 dollarilla viikossa.

Huumekaupalla kytköksiä hallitsijasukuun

Uutistoimisto AFP:lle nimettömänä puhunut huumeiden salakuljettaja kertoo, että Captagon-kauppaa johtaa noin viidenkymmenen syyrialaisen, libanonilaisen ja saudin verkosto. Huumeiden liikuttelua helpottaa se, että verkostolla on tiiviit suhteet myös alueella merkittävää valtaa käyttäviin heimoihin.

Captagon-kauppaa tuntevien lähteiden mukaan Syyrian hallinnon joukkojen hallussa pitämillä alueilla myös Syyrian valtio linkittyy pillerikauppaan. Sotamenestyksen varmistaakseen presidentti Bashar al-Assad on luonut suhteita esimeriksi Libanonin iranilaismieliseen Hizbollah-järjestöön, jolla on merkittävä rooli huumekuljetusten turvaamisessa Syyrian Libanonin-vastaisella rajalla.

– Syyria tarvitsee kuumeisesti ulkomaista valuuttaa. Captagonin ympärille rakentunut teollisuus ja varjotalous kykenevät täyttämään valtion kassaa, nimettömänä pysyttelevä Syyrian hallinnon entinen neuvonantaja luonnehtii AFP:lle.

Huumekauppa linkittyy useiden AFP:n haastattelemien lähteiden mukaan myös suoraan presidentti Assadin perheeseen. Presidentin veljen Maher al-Assadin johtaman 4. divisioonaksi kutsutun eliittisotilasryhmän uskotaan toimivan huumekaupan ytimessä. Myös useat Syyrian tilannetta seuraavat järjestöt sekä esimerkiksi New York Times ovat selvitystensä perusteella vakuuttuneita, että Maher al-Assad saa henkilökohtaista hyötyä Captagon-kaupasta.

– Hän saa osuutensa tuotoista. Huumerahoista maksetaan myös pitkälti 4. divisioonaan kytkeytyneiden sotilaiden palkat, Syrian Observatory of Human Rights -järjestön johtaja Rami Abdel Rahman sanoo AFP:lle.

Captagon-kaupan suoraa kytköstä Bashar al-Assadiin ei ole kuitenkaan pystytty näyttämään toteen, ja tilannetta tuntevat uskovat, että ”savuava ase” voi myös jäädä pysyvästi löytämättä.

Vain yksi kymmenestä lastista jää kiinni

Tilastojen mukaan vuonna 2021 viranomaisten haaviin päätyi yli 400 miljoonaa Captagon-pilleriä. Vuoden 2022 takavarikkojen ennakoidaan ylittävän edellisvuoden saldon.

– Kustannukset ovat pieniä, mutta tuotot ovat isoja, nimettömänä AFP:lle puhunut salakuljettaja sanoo ja lisää, että salakuljetus olisi tuottoisaa, vaikka vain yksi kuljetus kymmenestä pääsisi kohteeseensa.

Tilanne on kuitenkin salakuljettajan näkökulmasta huomattavasti parempi, sillä tulli- ja huumausaineviranomaisten mukaan vain yksi kuljetus kymmenestä pystytään pysäyttämään. Loput yhdeksän päätyvät pimeille markkinoille.

Tuottoisa huumausainekauppa on aiheuttanut myös nurinkurisen tilanteen Syyrian rajojen sisällä. Esimerkiksi Syyrian pohjoisosissa, jossa kapinalliset ja jihadistit taistelevat hallinnon joukkoja vastaan, käydään vihollislinjojen yli huumekauppaa.

– Captagon saattoi yhteen kaikki konfliktin osapuolet, hallinnon joukot, opposition, kurdit ja Isisin, hallinnon entinen neuvonantaja sanoo.

Sekä monet Captagon-kaupan sisäpiiriläiset että aineen kanssa tekemisissä olevat viranomaiset arvioivat AFP:lle Captagonin kukoistuskauden olevan vasta edessä päin.

– Heitä ei saada tuomittua ja (kaupasta saatu) raha on valtava. Sano yksikin syy, miksi toiminta loppuisi, toteaa nimetön lähde oikeuslaitoksen sisältä.