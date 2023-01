Israelin mukaan Itä-Jerusalemissa on kuollut ainakin seitsemän ihmistä synagoga-ampumisessa – hyökkäys tapahtui kesken rukoushetken

Itä-Jerusalemissa ainakin seitsemän ihmistä on kuollut synagogassa tehdyssä ampumisessa, kertovat israelilaisviranomaiset. Poliisi sanoo ampujan olleen palestiinalainen.

Lääkintäviranomaiset kertoivat aiemmin, että kuolonuhreja olisi viisi. Poliisin edustaja kertoi kuitenkin sittemmin uutistoimisto AFP:lle, että kuolleita on seitsemän.

Poliisi sanoi aiemmin, että Jerusalemissa sijaitsevassa synagogassa oli tehty terrori-isku. Poliisin mukaan tapausta oli seurannut tulitaistelu ja takaa-ajo, jonka jälkeen epäilty ampuja oli ”neutralisoitu” ja myöhemmin todettu kuolleeksi. Myöhään perjantaina oli yhä epäselvää, mitä neutralisoinnilla tarkoitettiin.

Poliisin mukaan epäilty ampuja on saatu tunnistettua. Hänen sanotaan olleen 21-vuotias ja asuneen Itä-Jerusalemissa. Synagogaisku tapahtui viranomaisten mukaan kesken rukoushetken. Poliisi kertoo epäillyn ampujan saapuneen synagogalle perjantaina iltakahdeksan jälkeen.

Magen David Adom -pelastuspalvelun mukaan ampumahaavoja sai kaikkiaan kymmenen ihmistä, mukaan lukien 70-vuotias mies ja 14-vuotias poika.

Lähellä synagogaa asuva 18-vuotias opiskelija Matanel Almalem kertoi AFP:lle kuulleensa useita laukauksia.

– Yksi pahimmista hyökkäyksistä, jonka olemme viime vuosina kohdanneet, Israelin poliisin komentaja Kobi Shabtai kuvaili tapausta medialle tapahtumapaikalla.

Perjantainen ampuminen tapahtui Neve Yaakovin naapurustossa Jerusalemin itäosassa, jonka Israel otti haltuunsa Jordanialta niin sanotun kuuden päivän sodan jälkeen vuonna 1967.

Maailmalla on vietetty perjantaina juutalaisvainojen uhrien muistopäivää.

Netanjahu kävi tapahtumapaikalla, puolustusministeri palaamassa Israeliin

Synagogan lähellä asuva parturi Shalom Borohov kertoi AFP:lle kuulleensa laukauksia ja menneensä tämän jälkeen paikalle auttamaan ihmisiä.

– Näin terroristin saapuvan autollaan. Hän pysähtyi keskelle risteystä ja ampui autostaan, Borohov sanoi ja kertoi miehen jatkaneen ampumista, kun ihmiset saapuivat paikan päälle auttamaan.

Israelin äärioikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir kävi ampumapaikalla pian tapahtuneen jälkeen, kertoo AFP:n valokuvaaja. Paikan päällä poliisi purki osiin valkoista ajoneuvoa, jonka uskottiin kuuluneen ampujalle.

Ben-Gvirin jälkeen paikalle saapui AFP:n kirjeenvaihtajan mukaan Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu. Häntä oli vastassa väkijoukko, joka huusi ”kuolema arabeille”. AFP:n toimittajien mukaan palestiinalaiset ovat puolestaan järjestäneet kokoontumisia surmien juhlistamiseksi useissa osissa Länsirantaa sekä äärijärjestö Hamasin hallinnoimaa Gazaa.

Israelin puolustusministeri Yoav Gallant on ollut perhevierailulla Yhdysvalloissa, mutta hän on jättänyt tapahtuneen vuoksi matkansa kesken ja on palaamassa Israeliin, Gallantin kanslia kertoi AFP:lle.

Yhdysvallat tuomitsi ampumisen tuoreeltaan

Israelin liittolainen Yhdysvallat kommentoi Itä-Jerusalemin tapahtumia pian ampumisen jälkeen.

– Tämä on täysin kauhistuttavaa, Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja Vedant Patel sanoi toimittajille.

Patel sanoi Yhdysvaltojen tuomitsevan ampumisen, jota hän kuvaili ”ilmeiseksi terrori-iskuksi”.

– Meidän sitoutumisemme Israelin turvallisuudelle pysyy raudanlujana, ja me olemme suoraan yhteydessä israelilaisiin kumppaneihimme, hän lisäsi.

Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin on ollut määrä vierailla alueella. Hänen suunnitelmissaan on tavata visiitillään israelilaisjohtajia, palestiinalaishallinnon edustajia ja myös Egyptin edustajia. Patelin mukaan Blinkenin suunnitelmiin ei ole tulossa muutosta tuoreen ampumisen vuoksi. Blinkenin on määrä keskustella askelista jännitteiden lieventämiseksi.

Myöhään perjantaina oli epäselvää, liittyikö Itä-Jerusalemin ampuminen suoraan viime päivien tapahtumiin alueella.

Israelilaisjoukot surmasivat kymmenen palestiinalaista Länsirannalla

Tilanne alueella on ollut taas kiristymään päin sen jälkeen, kun Israelin joukot surmasivat torstaina kymmenen palestiinalaista Länsirannalla.

Heistä yhdeksän kuoli Israelin ratsiassa pohjoisessa Jeninin kaupungissa, kertoivat palestiinalaisviranomaiset. Lisäksi 20 ihmisen kerrottiin haavoittuneen. Ratsia tehtiin täpötäyteen pakolaisleiriin.

Myöhemmin israelilaisjoukot ampuivat kuoliaaksi kymmenennen palestiinalaisen al-Ramin kylässä lähellä Ramallahia, palestiinalaisten terveysministeriö sanoi.

Palestiinalaisten uutistoimisto Wafa sanoi, että mies ammuttiin yhteenotoissa, jotka alkoivat Jeninin tapahtumia vastustaneissa mielenosoituksissa.

Kyseessä oli YK:n mukaan verisin päivä Länsirannalla sitten vuoden 2005, jolloin uhreista alettiin pitää kirjaa.

Gazasta ammuttiin raketteja, Israel vastasi ilmaiskuin

Jeninin tapahtumien jälkeen Gazasta ammuttiin perjantain vastaisena yönä raketteja, mihin Israel vastasi Gazaan kohdistuneella ilmaiskujen sarjalla.

Islamistinen jihad -ryhmä sanoi Gazasta ammuttujen rakettien olleen osa viestiä, jonka on määrä osoittaa, että ”palestiinalaisveri ei ole halpaa”. Torstaina sekä Hamas että Islamistinen jihad vannoivat vastaavansa tuoreisiin tapahtumiin Jeninissä.

Israelin asevoimat sanoi torstaina, että Jeninin tapahtumat liittyivät ”terrorisminvastaiseen operaatioon” Islamilainen jihad -ryhmää vastaan. Asevoimat kertoi surmanneensa joitakin ryhmän taistelijoista.

Palestiinalaisten terveysministeriö syytti lisäksi Israelia kyynelkaasun ampumisesta sairaalan lastenosastolle ratsian aikana. Israelin asevoimien edustaja kiisti syytöksen ja sanoi kaasun saattaneen kulkeutua sairaalaan ikkunasta.

Jeninin väkivaltaisuuksien jälkimainingeissa palestiinalaishallinto ilmoitti katkaisevansa turvallisuuskoordinaation Israelin kanssa. Yhdysvallat kritisoi päätöstä torstaina.