ISW: Venäjä valmistautuu laajamittaiseen hyökkäykseen Ukrainan itäosassa lähikuukausina

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi raportissaan, että Venäjä valmistautuu uuteen laajamittaiseen hyökkäykseen Ukrainan itäosassa. Tarkoituksena on se, että Venäjä saisi luotua itselleen aloitekykyä sodassa.

Hyökkäyksen arvioidaan alkavan tulevina kuukausina. ISW on aiemmin arvioinut, että hyökkäys voisi kohdistua Luhanskin alueelle Ukrainan itäosassa. Toinen mahdollinen vaihtoehto voisi olla Vuhledarissa Länsi-Donetskissa.

– Kyseessä voi olla joko laajamittainen hyökkäys tai Venäjän ”puolustusoperaatio” Ukrainan vastahyökkäyksen torjumiseksi, raportti kertoo.

ISW myös arvioi, että Venäjän viimeaikaiset hyökkäykset Zaporizhzhjan alueella on tarkoitettu hajaannuttamaan Ukrainan joukkoja ja petaamaan tällä tietä hyökkäykseen Luhanskiin.

Kremliä lähellä olevat lähteet taas kertoivat nimettömästi uutistoimisto Bloombergille, että Venäjä suunnittelisi uutta hyökkäystä jopa jo helmikuussa tai maaliskuussa.

Lähteiden mukaan tarkoituksena on osoittaa, että Venäjän joukoilla olisi yhä kykyä hyökkäyksiin sen jälkeen, kun ne ovat kärsineet jo kuukausien ajan merkittäviä tappioita taistelukentillä. Tavoitteena olisi myös luoda painetta Ukrainalle ja sen liittolaisille ja saada ne hyväksymään jonkinlainen tulitauko, jossa Venäjä jäisi kontrolloimaan valtaamiaan alueita.

Hyökkäys Valko-Venäjän kautta yhä epätodennäköinen

ISW myös arvioi, että on äärimmäisen epätodennäköistä, että Venäjä pyrkisi hyökkäämään Ukrainaan Valko-Venäjän kautta pohjoisesta.

– Ei ole viitteitä siitä, että Venäjän joukot muodostaisivat iskujoukkoja Valko-Venäjällä, raportissa sanotaan.

Venäjä käyttää sen mukaan Valko-Venäjän maaperää nyt lähinnä joukkojen harjoitteluun.

Venäläiset sotabloggarit ovat ISW:n mukaan arvioineet, että liikkeellä olleet huhut uudesta laajamittaisesta hyökkäyksestä Kiovaan ovat todennäköisesti ”informaatio-operaatio”. Myös sotabloggarit uskovat, että Venäjä pyrkii hyökkäykseen Itä-Ukrainassa tai Harkovan alueella.

Kyiv Independent –verkkolehden mukaan Ukrainan kansallisen puolustusneuvoston sihteeri Oleksi Danilov puolestaan sanoi perjantaina, että Venäjä suunnittelisi uutta hyökkäysaaltoa Ukrainaan helmikuun 24. päivän tienoilla. Tuolloin Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta tulee kuluneeksi vuosi. Hänen mukaansa Venäjän joukkoja on käsketty etenemään Donetskin ja Luhanskin ”alueiden rajojen yli”.

Danilovin mukaan Ukrainalla on edessään vaikeat kuukaudet, koska maa vielä odottaa, että lännen uudet asetoimitukset pääsisivät perille.

– Venäjä kuitenkin ymmärtää, että sen mahdollisuudet voittaa sota ovat nolla, Danilov sanoi.

”En kestä tätä enää”, sanoo Bahmutista pakeneva siviili

Itä-Ukrainassa Bahmutin kaupungissa siviilejä on alkanut poistua kaupungista kiihtyvien taisteluiden alta, kertoo uutistoimisto AFP. Viime päivinä taistelut kaupungissa ja sen ympäristössä ovat kiihtyneet sen jälkeen, kun Venäjä ilmoitti vallanneensa läheisen Soledarin kaupungin.

Monet Bahmutiin yhä jääneet asukkaat ovat selvinneet piilottelemalla pommisuojissa ja humanitaarisen avun avulla.

Ukrainalaisnainen Olena Morozova kertoi AFP:lle saaneensa nyt tarpeeksi.

– Jos menee pihalle, luodit lentävät pään yli. Käteni tärisevät. En kestä tätä enää, hän sanoi AFP:lle odottaessaan evakuointia kaupungista.

– Ajattelin lähteväni jo kaksi viikkoa sitten, mutta en saanut tehtyä päätöstä. Mutta nyt kun tiedämme, että he (venäläiset) ovat jo lähestymässä ja kaupungin rajoilla, lähellä meitä, emme halunneet heidän läsnäoloaan elämäämme, hän sanoi.

Sanna Raita-aho