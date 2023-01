Jaakko Hänninen ei mieti viime vuoden vastoinkäymisiään, kun kisakausi kolkuttelee ovella

Maantiepyöräilijä Jaakko Hännisen viime vuoteen mahtui sairasteluita ja muita vastoinkäymisiä, mutta nyt edessä on uusi kausi, eikä suomalaisajaja murehdi menneitä.

– Minulla ei ole tapana jäädä märehtimään asioita, koska niitä ei pysty muuttamaan. Pitää vain jatkaa eteenpäin, ranskalaisessa AG2R Citroen -tallissa ajava Hänninen sanoi pari päivää sitten STT:lle puhelimitse.

Viime kauden suurkisoista Espanjan ympäriajo jäi Hänniseltä kesken. Syynä oli korona, mutta kuluvan talven harjoituskausi on sujunut suomalaispyöräilijältä mainiosti. Hänninen, 25, on Suomen ainoa miesajaja lajin korkeimmalla tasolla eli World Tourilla.

– Aika ehjää talven harjoittelu on ollut, ei ole ollut yhtään sairastelua tai loukkaantumisia. Viime kaudella sairastelin aika paljon, niin on ollut mukavaa, kun on nyt ollut pitkä täysin terve jakso.

Parhaillaan Espanjassa harjoitusleirillä oleva Hänninen aloittaa kisakautensa 22. tammikuuta Valencian alueella ajettavassa yhden päivän kilpailussa. Kauden ensimmäiset etappikisat Hännisellä ovat helmikuussa poljettavat Omanin ja Arabiemiraattien ympäriajot.

– Minulla on vuodesta toiseen ollut paras kuntoni oikeastaan heinä- tai elokuussa. Harjoituskausi on mennyt hyvin, joten tietysti toivon, että se näkyisi myös kauden ensimmäisissä kisoissa. Kisakausi on pitkä, vaikka maantiepyöräily monesti mielletään kesälajiksi.

Tourin ajaminen olisi hienoa

Hänninen on ajanut lajin suurimmista etappikisoista eli kolmesta grand tourista Italian ympäriajon kahdesti maaliin. Viime kauden Vuelta vesittyi sairasteluun, ja Ranskan ympäriajossa hän ei ole ollut mukana.

– Ei ole vielä ollut enempää puhetta, mutta varmaan ajan tällä kaudella jonkin grand tourin, Hänninen tiivistää.

Kysyttäessä hän myöntää, että Ranskan ympäriajon eli Tourin ajaminen olisi ”hienoa”.

– Jos ainakin kerran pääsisi urallaan sen ajamaan. Ranskan ympäriajo on tietyllä tapaa lajin näyteikkuna.

Ranskassa asuva Hänninen oli tallinsa kanssa myös joulukuussa harjoitusleirillä Espanjan itärannikolla. Tuolloin koolla olivat kaikki tallin polkijat. Nyt porukka on jakautunut Espanjan itärannikolle, Sierra Nevadaan ja Australiaan kunkin kisa- ja harjoitusohjelman mukaisesti.

– Joulukuussa meillä oli runsaan kahden viikon leiri, nyt meneillään oleva on pikkaisen lyhyempi. Joulukuun leiri oli tärkeä myös joukkueen yhteishengelle, koska silloin kaikki kuskit olivat paikalla samaan aikaan.

Apuajajan tärkeä rooli

Hyvänä mäkimiehenä tunnettu Hänninen on ollut isoissa etappikisoissa lähinnä yksi tallinsa apukuskeista, jotka tekevät töitä joukkueensa kapteenin tai kapteenien eteen. Työ on raskasta, mutta Hänninen ei valita. Hän sanoo roolinsa olevan ”hyvin vaihteleva”, sillä on myös kisoja, joissa hänellä on vapaat kädet metsästää omaa menestystä.

– Roolilla ei sinällään ole merkitystä, jos koen työni arvostetuksi. Jos tekee apukuskin roolin hyvin ja saa hyvää palautetta, aivan mielelläni teen sitäkin työtä.

Hänninen nostaa tallistaan kolme kapteenin nimeä esille: australialaisen Ben O’Connorin, belgialaisen Greg Van Avermaetin ja ranskalaisen Benoit Cosnefroyn.

O’Connor on Hännisen mukaan joukkueen kapteeni etappikisoihin sekä grand toureille, Van Avermaetiin kääntyvät katseet yhden päivän klassikkokisoissa ja Cosnefroy on ykkösässä ”kumpuilevien maastojen” yhden päivän kisoissa.

