Mathildan Marinan uusin näyttely on Salon Taiteilijaseuran puheenjohtajan Jaana Kähösen Veden kosketus. Näyttely sisältää digitaalisesti muokattuja ja samettikankaalle painettuja teoksia, jotka pohjautuvat Kähösen omiin valokuviin veden ääreltä, järven ja meren syleilemästä Mathildedalin ruukkikylästä.

– Mathildedalissa veden läheisyys on käsin kosketeltava: kylä sijaitsee meren rannalla, eikä Teijon kansallispuistossakaan voi vaeltaa pitkiä matkoja päätymättä jonkin kuvankauniin erämaajärven rannalle. Kylän läpi virtaa myös vesi, mikä on taannoin mahdollistanut ruukin toiminnan, Kähönen kuvailee tiedotteessa.

Kähönen liikkuu paljon Mathildedalissa ja Teijon kansallispuistossa, sillä niin kylä kuin sitä ympäröivä luontokin toimivat energian ja inspiraation lähteinä.

– Saatan pulahtaa Matildanjärveen vielä myöhään syksyllä. Ranta ja veden läheisyys tekevät meistä myös tutkimustulosten valossa onnellisimpia, Mathildedalissa ja Turussa asuva sekä työskentelevä taiteilija sanoo.

Useimmat Jaana Kähösen näyttelyn teokset pohjautuvat, ehkä hieman poikkeuksellisesti, syksyisiin valokuviin. Taiteilija kokee syksyn kauniina ja rauhoittavana vuodenaikana.

– Poissa on kiivas kesän nautinnon tavoittelu ja hälinä. On tilaisuus hiljentyä, rauhoittua ja nauttia hämärään ja harmaaseen taittavista maisemista. Päivät lyhenevät ja valoisat hetket tavallaan tiivistyvät. Olen teoksissani pyrkinyt tavoittamaan vanhojen maalausten hieman utuisen, unenomaisen tunnelman ja värimaailman.

Jaana Kähösen teoksia on ollut vuosien 2020–22 aikana esillä paitsi hänen omassa kesägalleriassaan Mathildedalin ruukinrannassa myös Salon Taiteilijaseuran Galleriassa, Ilolan Arboretumissa, taidemuseo Veturitallissa, Turun Tuulenpesässä ja Teijon Masuunilla. Kähönen on ruotsalaisen tekstiilipaino Elobinan kansainvälinen sopimussuunnittelija, ja hänen kuosejaan on esitelty muun muassa Marjo Sjöroosin muotishow’ssa Turussa.

– Luonto ja vanhat kaupungit ovat tärkeässä roolissa suurimmassa osassa töitäni, mutta niistä löytyy lähes aina myös jotain unenomaista tai yllätyksellistä, Kähönen kertoo.

– Olen kehitellyt menetelmiä saadakseni usean kuvankäsittelyohjelman yhteiskäytöstä lopputulokseen uusia ulottuvuuksia, ja pyrin myös hyödyntämään digitaalisen painotekniikan koko potentiaalin.

Veden kosketus -näyttely Mathildan Marinassa (Ruukinrannantie 4) on avoinna 23.4. asti perjantaista sunnuntaihin Marinan aukioloaikoina. Näyttelyyn on vapaa pääsy.