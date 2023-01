Janna Jyrkisen EM-kisadebyytti toi helpottavan onnistumisen ja paikan vapaaohjelmaan

Janna Jyrkinen eteni taitoluistelun EM-kisoissa Espoossa naisten vapaaohjelmaan. 15-vuotias arvokisadebytantti keräsi lyhytohjelmastaan pisteet 60,77.

– Yritin luistella puhtaasti, ja se onnistui. Olen tosi iloinen. Se (lyhytohjelma) on vaikeampi, koska sen pitää olla melkein täydellinen. Kun se on ohi, on helpottunut olo lähteä vapaaohjelmaan, Jyrkinen sanoi.

Vapaaohjelma kisataan lauantaina kahdenkymmenenneljän parhaan luistelijan kesken. Jyrkinen sanoi lähtevänsä vapaaohjelmaan hyvällä mielellä.

– Hyvällä mielellä, nyt on helpottunut olo, niin toivottavasti teen parhaani siinä, Jyrkinen sanoi.

– Yritän näyttää hyvän ohjelman, puhdas suoritus ja sitten vain nautin siitä.

Jyrkinen sai innostuneen kannustuksen kotiyleisöltä. Hänen jokaista hyppyään – kaksoisaxel, kolmoislutzin ja kolmoistulpin yhdistelmä sekä kolmoisflippi – tervehdittiin katsomosta riemulla, ja hän kehui tunnelmaa hallissa hyväksi.

– Kun verryttelin, jännitti, mutta kun pääsin jäälle ja kannustus oli niin isoa, jännitys lähti pois, Jyrkinen kertoi.

Jyrkinen nousi Suomen arvokisadustajaksi kuin tyhjästä. Ennen kauden alkua arvokisaedustuksesta oli hänen lisäkseen kisaamassa kolme aikuisten arvokisakokemusta kerännyttä naista, mutta Jenni Saarinen lopetti marraskuussa, ja Emmi Peltonen sekä Linnea Ceder ovat olleet pääosin sivussa jäiltä erilaisten vaivojen ja sairauksien takia.

Jyrkinen on kuluvan kauden aikana luistellut ennätyspisteensä ja arvioi edistyneensä erityisesti esittämisessä ja perusluistelussa.

– Tosi hyvä kokemus, Jyrkinen kuvasi ensimmäisiä aikuisten arvokisojaan tähän mennessä.

– Olen saanut paljon kokemusta siitä, mitä tämä on. Seuraavalla kerralla tiedän, milaista tämä on.

Neloishyppy tavoitteena

Jyrkistä valmentaa Marina Shirshova, nykyisin pariluistelussa Saksaa edustavan Alisa Efimovan äiti.

– Olen tosi tyytyväinen. Janna teki huolellisesti ja nätisti. Tärkeintä oli, että hän nautti siitä. Hän on ensikertalainen noin isossa kisassa ja onnistui pitämään hermot kasassa. Hän nautti luistellessaan, ja se tarttui yleisöön ja valmentajaan, Shirshova sanoi.

Shirshova sanoi suojattinsa osoittaneen olevansa valmis EM-kisoihin. Sijoituksesta Shirshova ei halunnut puhua.

– Tiedän, että hänkin aina haluaa tehdä oman parhaan suorituksensa molemmissa ohjelmissa. Nyt ollaan puolivälissä.

Shirshova kertoi Jyrkisen rakentaneen pitkäjänteisesti perustaa sille, että tulevaisuudessa tämän ohjelmaan kuuluisi neloishyppy.

– Janna osaa kolmoishypyt ja kolmoishyppy–kolmoishyppy-yhdistelmät, meidän seuraava tavoite on neloishyppy ja kolmoisaxel. Se on pitkä prosessi. Nyt kilpailukauden aikana pitää mennä eteenpäin varovaisesti, mutta kun kisat ovat ohi, palaamme siihen. Toivottavasti Janna voi näyttää seuraavalla kaudella uuden tason hyppyelementin. Tiedän, että Janna itse haluaa tehdä sen, Shirshova sanoi.

Raiko Häyrinen