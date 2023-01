Jazzkadun ilmaiskonsertit ja Verstas tekevät paluun – Baltic Jazz järjestetään Taalintehtaalla heinäkuussa jo 35. kerran

Baltic Jazz -festivaali tarjoaa jälleen heinäkuun alussa mahdollisuuden nauttia klassisesta jazzmusiikista Taalintehtaan ruukkimiljöössä. Tapahtuman liput tulivat myyntiin perjantaina.

Tämän vuoden festivaaleilla 7.–9. heinäkuuta perinteisen puistolavan rinnalle konserttipaikaksi palaa Verstas, jossa järjestetään muun muassa myöhäisillan konsertit. Lauantaina 8. heinäkuuta Verstaalla järjestetään myös kaksi Baltic Jazz Kids konserttia, joista ensimmäisessä Aarne Alligaattori esiintyy ruotsiksi ja toisessa suomeksi.

Muutaman koronavuoden jälkeen myös Baltic Jazzin Jazzkatu tekee paluun tapahtumapaikaksi. Jazzkadulle saapuu lukuisia myyjiä, ja siellä järjestetään seitsemän ilmaiskonserttia. Ilmaiskonsertit ovat pääasiassa iltapäivisin, joten paikalle voi saapua vaikka koko perheen voimin nauttimaan iloisesta tunnelmasta ja kauniista saaristomaisemasta.

Festivaaliohjelma on suunniteltu Baltic Jazzin taiteellisen johtajan Antti Sarpilan johdolla. Kotimaisten huippuartistien lisäksi mukaan saapuu artistivieraita Ruotsista ja Yhdysvalloista.

Ruotsalainen septetti Fredrik Lindborg Trio & String Quartet soittaa Georg Riedelin ja hänen vanhan ystävänsä Lars Gullinin uutta musiikkia. Spirit of Swedish Jazz -konsertti kuullaan Baltic Jazzin puistolavalla lauantaina.

Samana iltana Verstaalla järjestetään konserttikokonaisuus Swing Factory, jossa esiintyy palkittu Professor Cunningham and his Old School. New Yorkissa toimiva yhtye esittää svengaavan ja groovaavan ohjelmiston, joka on täynnä New Orleansin perinteitä varhaisesta jazzista R&B:iin.