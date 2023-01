Jos Ukraina olisi ollut Naton jäsen, ei Venäjä olisi hyökännyt, sanoi pääministeri Marin Davosissa

Venäjä ei olisi hyökännyt Ukrainaan, jos Ukraina olisi ollut Naton jäsen, sanoi pääministeri Sanna Marin (sd.) Davosin talousfoorumissa. Marin osallistui tiistaina Davosissa kahteen eri keskustelutilaisuuteen.

Marin korosti sitä, että Ukrainaa on tuettava niin kauan, kuin tuelle on tarvetta.

– En tiedä, kuinka kauan tämä tilanne kestää, mutta me tuemme niin kauan kuin on tarve, oli se sitten 5, 10 tai 15 vuotta, sanoi Marin.

Marinin mukaan Ukrainan auttamiseksi on tehtävä vielä enemmän. Hänen mukaansa aseapua on lisättävä ja Venäjää vastaan asetettava enemmän pakotteita, minkä lisäksi ukrainalaisia pakolaisia on autettava.

Venäjän aloittama sota vaikuttaa Marinin mukaan koko maailmaan. Marinin mukaan Venäjä ei ole demokraattinen valtio, minkä vuoksi esimerkiksi siellä tehtyihin kyselytutkimuksiin sodasta on vaikea luottaa.

Hänen mukaansa sodassa on kyse arvoista ja monet valtiot seuraavat sotaa tarkasti.

– Mielestäni tämä on Putinin ja myös Venäjän sota, sanoi Marin.

Marin: Suomalaisten Nato-suhde muuttui Venäjän hyökkäyksen jälkeen

Kysyttäessä Suomen Nato-tilanteesta Marin sanoi suomalaisten mielipiteen muuttuneen sillä hetkellä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Hänen mukaansa on tärkeää, että Suomi teki Nato-päätöksensä yhtä aikaa naapurimaa Ruotsin kanssa.

Marin mainitsi myös suomalaisten korkean maanpuolustustahdon. Hänen mukaansa suomalaisille on tärkeää varmistaa, että Suomen itsenäisyys on turvattu.

– Me olemme olleet sodassa Venäjän kanssa, emmekä halua sitä enää koskaan uudelleen, sanoi Marin.

Keskusteluissa sivuttiin myös Marinin hallituksen aikana tapahtunutta Suomen velkaantumista. Marinin mukaan velkaantuminen täytyy ottaa vakavasti, minkä lisäksi hän muistutti, että velan määrässä Suomi on eurooppalaisten valtioiden keskitasoa. Hänen mukaansa EU-jäsenmaiden velkaantuminen on huolestuttavaa, sillä velkaantuminen vaikuttaa kaikkiin jäsenmaihin.

Marinin lisäksi Davosissa ovat ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.), kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) sekä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.).

Maanantaina Sveitsissä alkanut talousfoorumi jatkuu perjantaihin saakka. Vuosittain järjestettävä tapahtuma kokoaa yhteen valtioiden, liike-elämän ja kansalaisyhteiskunnan johtajia ja vaikuttajia keskustelemaan maailmantilanteesta.

Henrietta Nyberg