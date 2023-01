Tämän ei pitänyt olla mahdollista: Korisliigan ottelussa väärä lopputulos

Viime viikon perjantaina (30.12.) Uudessakaupungissa pelattu miesten Korisliigan ottelu Korihait–Pyrintö päättyi kotijoukkueen voittoon pistein 84–81.

Salon Seudun Sanomien Ruudun lähetyksestä tekemän tarkistuksen mukaan Korihait teki kuitenkin 83 pistettä ja Pyrintö 83 pistettä.

Paikan päällä ottelua seurannut Koripalloliiton kilpailupäällikkö Tom Westerholm kertoo, että asia tuli liiton tietoon uudenvuodenpäivänä kaksi päivää ottelun jälkeen.

– Asia on meillä nyt selvityksessä. Asianomaisilta on pyydetty selvitykset, jonka jälkeen katsotaan, meneekö tämä sääntö- ja kurinpitoyksikön käsittelyyn. Tänään (4.1.) on selvitysten takaraja, Westerholm kertoi keskiviikkona iltapäivällä.

Ottelun pöytäkirjan pitäjien ensimmäinen virhe syntyy tilanteessa 11–19. Pöytäkirjaan jää merkitsemättä Pyrinnön LJ Thorpen kahden pisteen kori, mutta se näkyy kuitenkin tilastoissa ja hallin tulostaululla. Avausneljännes päättyi 21–27, mutta pöytäkirjan mukaan se päättyi 21–25.

Toinen virhe syntyy toisen neljänneksen alussa tilanteessa 26–27. Pyrinnön LJ Thorpe tekee kahden pisteen korin donkkaamalla, mutta tilastossa (ei siis pöytäkirjassa) Thorpelle on merkitty epäonnistunut donkki. Seuraavassa hyökkäyksessä ajassa 11.24 Korihaiden Grant Audu heittää korin, jonka tuomari näyttää kolmen pisteen koriksi. Tilastosta löytyy ajasta 11.29 Audun kahden pisteen kori, jota ei koskaan siis tehty.

Tässä vaiheessa ottelun oikea tilanne on 29–29, mutta tilastossa tilanne on sillä hetkellä 28–27.

Ottelun tulostaululla on vielä tässä vaiheessa oikea tilanne. Kun Pyrinnön Tomas Pihlajamäki tekee korin tilanteessa 29–31, se merkitään tulostauluun virheellisesti kotijoukkueen koriksi ja tilanne 29–33 onkin 31–31.

Tämä menee hämmästyttävästi läpi niin joukkueilta, tuomareilta kuin ottelun 571 katsojalta. Tästä eteenpäin joukkueet ja yleisö elivät siis väärässä tilanteessa.

– Siinä vaiheessa pöytäkirja, tilastot ja tulostaulu näyttävät kaikki eri tilannetta, Westerholm kertoo.

Westerholm on katsonut ottelun avauspuoliajan ottelutallenteelta, joka on siis kuvattu automaattikameroilla toisin kuin Ruudun lähetys. Westerholmin mukaan ottelun taukotilanteen olisi pitänyt olla 40–41 kun se oli 42–39. Salkkarin tarkistuksen mukaan tilanteen olisi pitänyt olla 41-41, joten tässäkin kohtaa on ero!

– Pitää muistaa, että Ruudun lähetyksen grafiikka on manuaalikäyttöinen kun taas automaattikameroiden lähetys ottaa tuloksen suoraan taululta. Vertasin tallennetta pöytäkirjamerkintöihin ja tilastoihin, niin siellä oli enemmän puutteita kuin yksi tilastoihin merkkaamatta jäänyt kori (Thorpe tilanteessa 26–27), Westerholm kertoo.

Päätösneljänneksellä nähdään vielä yksi hämmentävä episodi.

Tulostaululla oli tilanne 76–67, kun Pyrinnölle lisättiin yhtäkkiä pelikatkolla kaksi pistettä. Korihaiden Quin Cooper teki seuraavasta hyökkäyksestä kahden pisteen korin, jota taas ei merkitty tulostauluun ollenkaan. Seuraavasta hyökkäyksestä Pyrinnön Tylan Birts upotti kolmosen ja tulostaululla oli tilanne 76–72.

– Mietin itsekin, että miksi se ero on yhtäkkiä noin pieni, paikan päällä ottelua seurannut Westerholm muistelee.

Seuraavalla katkolla Pyrinnöltä kuitenkin vähennettiin kaksi pistettä ja Korihaille lisättiin kaksi pistettä, jonka jälkeen tulostaululla on tilanne 78–70.

Vastaavat virheet ovat Korisliigassa harvinaisia, mutta eivät ainutkertaisia.

Maaliskuussa 2017 Seagulls–Kobrat-ottelun kolmannella neljänneksellä Seagullsin Raymond Cowelsille merkittiin kori, jota ei kuitenkaan koskaan tehty. Ottelun varsinainen peliaika päättyi tasan ja Seagulls voitti ottelun jatkoajalla, vaikka teki siis varsinaisella peliajalla kaksi pistettä vähemmän.

Tuolloin Koripalloliiton sääntö- ja kurinpitoyksikkö katsoi, ettei riittäviä perusteita ottelutuloksen mitätöimiseen ollut, vaikka ottelun toimitsijat menettelivätkin virheellisesti.

Kauden 2018–2019 avausottelussa Karhubasket–Vilpas kotijoukkueen Michael Moserin kahden pisteen kori tilastoitiin kolmen pisteen koriksi. Vilpas hävisi tuon ottelun jatkoajalla 112–115, vaikka joukkue teki varsinaisella peliajalla yhden pisteen enemmän.