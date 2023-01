Juupajoella piiritettyä miestä epäillään törkeästä pahoinpitelystä ennen piiritystilannetta

Poliisi epäilee Juupajoella Pirkanmaalla viikonloppuna piiritettyä miestä törkeästä pahoinpitelystä, jonka epäillään tapahtuneen ennen piiritystilannetta.

Poliisin mukaan sillä on käsitys piiritystilanteeseen johtaneiden tapahtumien taustoista, mutta niitä ei voida vielä kertoa julkisuuteen.

– Olemme päässeet kuulustelemaan epäiltyä. Kuulustelun sisältöä en voi tässä vaiheessa kommentoida tarkemmin. Poliisilla on käsitys tapahtumien taustoista, mutta esitutkinta on vasta alussa ja muun muassa todistajia on kuulustelematta. Tutkinnallisista syistä en kommentoi tässä vaiheessa esimerkiksi mahdollisia motiiveja, tutkinnanjohtaja rikoskomisario Tuomas Luhtaniemi sanoi maanantaina.

Hälytyksen teki ”ulkopuolinen henkilö”

Piiritystilanne lähti liikkeelle kotihälytystehtävästä, jonka poliisi sai taloon Kopsamontielle aamukuudelta sunnuntaina. Luhtaniemi kertoo, että ilmoituksen hätäkeskukseen teki ”ulkopuolinen henkilö”, mutta ei avaa asiaa tarkemmin.

Koska epäillyn epäiltiin olleen aseistautunut, talo ja sen lähistöllä kulkeva Kopsamontie eristettiin. Paikalle hälytettiin Sisä-Suomen poliisin lisäksi yksiköitä Helsingin poliisilaitoksesta sekä muita viranomaisia ensihoidosta ja Rajavartiolaitoksesta. Paikalla oli myös Rajavartiolaitoksen helikopteri.

Puoliltapäivin sunnuntaina poliisi kertoi, että sillä on neuvotteluyhteys piiritettyyn ja asiassa pyritään neuvotteluratkaisuun. Noin neljän aikaan iltapäivällä poliisi tiedotti ottaneensa epäillyn kiinni asunnon pihamaalla.

Poliisin mukaan mies saatiin tulemaan rauhallisesti ulos talosta neuvottelun tuloksena. Kukaan ei loukkaantunut kiinniottotilanteessa tai operaation aikana.

Poliisi löysi ampuma-aseita

Poliisi on kertonut, että epäilty mies asuu piiritetyssä talossa. Luhtaniemi ei kommentoi sitä, keitä muita siellä mahdollisesti asuu tai oli paikalla tapahtuma-aikaan.

Luhtaniemen mukaan miestä epäillään tässä vaiheessa törkeän pahoinpitelyn lisäksi muun muassa virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta sekä ampuma-aserikoksesta, joka liittyy poliisin löytämiin ampuma-aseisiin.

– En ota tässä vaiheessa esitutkintaa kantaa siihen, aiotaanko epäiltyä vaatia vangittavaksi. Jatkamme kuulusteluilla ja syyttäjäyhteistyöllä ja katsotaan sitten, miten asia etenee, Luhtaniemi sanoi.

Epäillyllä aiempaa väkivaltarikostaustaa

Mediatietojen perusteella epäilty on nelikymppinen mies, jolla on runsaasti aiempaa rikostaustaa.

Iltalehden tietojen mukaan mies on ollut osallisena samankaltaisessa piiritystilanteessa Juupajoella myös lokakuussa 2021. Tällöin piiritys kesti yön yli. Sen aikana mies uhkasi räjäyttää hallussaan olleet räjähdysaineet, jos poliisi ei poistu paikalta. Mies saatiin kuitenkin neuvottelun tuloksena ulos asunnosta. Tuolloin asunnosta löytyi räjähteitä.

Vuonna 2017 mies tunkeutui puolisonsa asuntoon ja kohdisti väkivaltaa sekä naiseen että tämän poikaan. Sen jälkeen mies pakeni poliisia huomattavalla ylinopeudella.

Takaa-ajon aikana hän ryösti poliisiauton ja jatkoi pakomatkaansa sillä, kunnes poliisi ampui auton renkaat rikki ja sai miehen pysähtymään poliisikoiran avustamana. Kiinniottotilanteessa mies uhkaili poliiseja väkivallalla.

Mies sai tapahtumista Pirkanmaan käräjäoikeudessa kuuden ja puolen vuoden vankeustuomion.

Maria Rosvall