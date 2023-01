Juupajoen piiritystilanne on ohi: Poliisi on ottanut Juupajoella piiritetyn ihmisen kiinni

Poliisi on ottanut Juupajoella Pirkanmaalla piiritetyn ihmisen kiinni, Sisä-Suomen poliisi kertoo.

Poliisin mukaan piiritetty saatiin neuvottelun tuloksena tulemaan rauhallisesti ulos asunnosta. Kukaan ei loukkaantunut kiinniottotilanteessa tai operaation aikana.

– Kiinniottotilanne eteni rauhallisesti eikä siihen liittynyt mitään dramatiikkaa, poliisin tilannekeskuksesta kerrottiin STT:lle.

Poliisi kertoo jatkavansa tutkintatoimia alueella. Eristys puretaan, ja alueella voi jälleen liikkua normaalisti. Kotietsinnän jälkeen tutkinta jatkuu poliisin mukaan muun muassa kuulusteluilla.

Aamupäivällä poliisi kertoi pyrkivänsä ottamaan kiinni henkeen ja terveyteen kohdistuneesta rikoksesta epäillyn henkilön. Hänen epäiltiin olevan aseistautunut, joten Kopsamossa sijaitseva asunto ja alueella kulkeva Kopsamontie eristettiin.

Poliisista kerrottiin STT:lle kello 11.30, että poliisilla ei ole varmuutta siitä, millainen ase epäillyllä on. Iltapäivällä hieman kiinnioton jälkeen poliisi ei vielä voinut kommentoida, löytyikö asunnosta aseita, sillä kotietsintä oli vasta käynnissä.

Piiritystilanne lähti liikkeelle kotihälytystehtävästä, jonka poliisi sai asuntoon Kopsamontielle aamulla kello 6.15. Poliisi ei sunnuntai-iltapäivänä vastannut STT:lle kysymykseen siitä, kuka hälytyksen teki.

Paikalle hälytettiin Sisä-Suomen poliisin lisäksi yksiköitä Helsingin poliisilaitoksen alueelta sekä muita viranomaisia ensihoidosta ja Rajavartiolaitokselta. Paikalla oli myös Rajavartiolaitoksen helikopteri.

Puoliltapäivin Sisä-Suomen poliisi kertoi, että poliisilla on neuvotteluyhteys piiritettyyn ja asiassa pyritään neuvotteluratkaisuun.

IL ja IS: Epäillyllä rankka rikostausta

Poliisi kertoi STT:lle sunnuntai-iltapäivänä, että kohdehenkilö on paikkakuntalainen ja hän asuu asunnossa, johon hänet oli piiritetty. Muita yksityiskohtia epäillystä poliisi ei tässä vaiheessa kertonut.

Iltalehden ja Ilta-Sanomien tietojen mukaan piirityksen kohde on paikallinen mies, jolla on rikostaustaa. Poliisi ei sunnuntai-iltapäivänä vahvistanut STT:lle, että kyseessä on sama mies.

Mies on ollut osallisena samankaltaisessa piiritystilanteessa myös lokakuussa 2021. Tällöin piiritys kesti Iltalehden mukaan yön yli. Sen aikana mies uhkasi räjäyttää hallussaan olleet räjähdysaineet, jos poliisi ei poistu paikalta. Mies saatiin kuitenkin neuvottelun tuloksena ulos asunnosta, eikä hän tehnyt vastarintaa kiinniotettaessa. Tuolloin asunnosta löytyi räjähteitä.

Vuonna 2017 mies taas tunkeutui vaimonsa asuntoon ja kohdisti häneen väkivaltaa. Iltalehden mukaan vaimon poika tuli tilanteeseen väliin, jolloin mies otti pistoolin esiin ja ampui kaksi laukausta.

Sen jälkeen mies pakeni poliisia päihtyneenä ja huomattavalla ylinopeudella. Takaa-ajon aikana hän ryösti poliisiauton ja jatkoi pakomatkaansa sillä, kunnes poliisi ampui auton renkaat rikki ja sai miehen pysähtymään poliisikoiran avustamana. Kiinniottotilanteessa mies uhkaili poliiseja väkivallalla.

Tuolloin 39-vuotias mies sai Pirkanmaan käräjäoikeudessa kuuden ja puolen vuoden vankeustuomion vuoden 2017 tapahtumista. Hänet tuomittiin muun muassa törkeästä ryöstöstä, ampuma-aserikoksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Jumalanpalvelus peruutettiin

Operaation vuoksi Juupajoen kirkossa aamulla pidettäväksi aiottu jumalanpalvelus jouduttiin perumaan. Juupajoen kirkko sijaitsee Kopsamontiellä. Kirkosta on matkaa paikkakunnan keskustaajamaan Korkeakoskelle noin viisi kilometriä.

– Piiritystilanne ei liity kirkkoon, mutta se on lähialueella, kertoi Juupajoen kappeliseurakunnan kappalainen Samuel Mäkinen STT:lle puhelimitse.

Hänen mukaansa poliisi sulki kirkon ohi kulkevan tien noin aamukahdeksalta.

– Kirkon luo ei ole nyt päässyt, joten tiedotimme jumalanpalveluksen peruuntumisesta internetissä.

Mäkisen arvion mukaan kirkkoon olisi ollut tulossa noin 30–40 ihmistä.

Pertti Mattila, Simu Perälä