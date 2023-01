Kalifornian talvimyrskyjen tuhoja korjataan vielä vuosia – ”Me olemme jojo-efektissä ääripäästä toiseen”

Aurinkoisena osavaltiona tunnetussa Kaliforniassa Yhdysvaltain länsirannikolla ei aurinko hellinyt vuodenvaihteessa. Vuosien kuivuus vaihtui joulun jälkeen vedenpaisumukseen, kun talvimyrskyjen sarja iski osavaltioon.

– Tällaista ei tapahdu meille jatkuvasti, Sacramenton piirikunnan tiedottaja Matt Robinson kertoo STT:lle.

Ennen talvimyrskyjä ja rankkasateita Kaliforniassa oli kärsitty kolmen vuoden ajan ennätyskuivuudesta. Viimeksi näin suuret sademäärät nähtiin puolestaan vuonna 2017.

– Me todella olemme jojo-efektissä ääripäästä toiseen, Robinson kuvailee.

Joulun jälkeen alkaneet rankkasateet ja myrskytuulet kestivät kolme viikkoa. Monilla alueilla rikottiin ennätyksiä, kun sademäärät olivat vuodenaikaan nähden kaksinkertaisia. Vuoristoalueilla tuli metreittäin lunta.

Seuraukset maantieteellisesti monimuotoisessa Kaliforniassa olivat hurjat. Eri puolilla osavaltiota kärsittiin tulvista, maanvyöryistä, teiden tuhoutumisista ja tuhansien puiden kaatumisista.

Yhteensä liki 150 000 ihmistä sai evakuointimääräyksen kodeistaan, ja yli 200 000 kotitaloutta oli ilman sähköä. Tuhannet kodit, yritykset ja maatilat kärsivät tuhoista, ja ainakin 21 ihmistä kuoli myrskyjen seurauksena. Kuolonuhrit jäivät puiden tai maansortumien alle tai joutuivat tulvavesien viemiksi.

Kalifornian kuvernöörin Gavin Newsomin mukaan myrskyissä kuoli enemmän ihmisiä kuin osavaltion metsäpaloissa viimeisen kahden vuoden aikana yhteensä.

Vahinkojen laajuutta selvitetään vielä kuukausia, ja jälleenrakennus voi jatkua vuosia. Washington Postin mukaan alustava arvio kustannuksista on yli miljardi dollaria.

Kalifornia on Yhdysvaltain väkirikkain osavaltio yli 39 miljoonalla asukkaallaan. Pinta-alaltaan se on suurempi kuin Suomi.

Sacramentossa kaikki tulvavedet eivät ole imeytyneet maaperään

Myrsky iski erityisen pahasti Kalifornian keskiosien rannikkoseuduille sekä osavaltion pohjoisosiin. Yksi pahiten kärsineistä alueista on pohjoisessa sijaitseva Sacramenton piirikunta, jossa myrskyissä kuoli arvioiden mukaan seitsemän ihmistä.

Yhdysvaltain liittovaltio on myöntänyt katastrofirahoitusta myrskyjen takia Sacramentoon sekä kuuteen muuhun piirikuntaan.

Sacramenton seutu on jokien ympäröimää ja tulville altista laaksoa. Piirikunnan tiedottaja Robinson kertoo, että suuri osa alueesta on maaseutua ja erityisesti karjatilat kärsivät tulvista. Vanhoille viljelysmaille on myös rakennettu uusia taloja.

– Tänä päivänä siellä on satoja koteja, joten nyt monien asukkaiden kodit tulvivat, Robinson selventää.

Myös Sacramentossa annettiin evakuointimääräyksiä noin 3 000 asukkaalle. Tulvista kärsineiden kotitalouksien määrää lasketaan yhä, eivätkä tulvavedet ole vielä imeytyneet kaikkialla maaperään, Robinson kertoo.

Kaupunkialueilla myrskyvahingot olivat erilaisia. Esimerkiksi sadevesiviemärit tukkeutuivat, minkä seurauksena kadut ja kodit tulvivat.

Lisäksi osavaltion pääkaupungissa Sacramentossa tiedetään kaatuneen yli tuhat puuta, ja kaupungille raportoitiin yli 2 000 puunkaatumisiin liittyvää vahinkoa, kertoo Washington Post.

Kaupungeissa rajuilmasta kärsivät lisäksi erityisesti kodittomat. Yhdysvaltain hallinnon raportin mukaan Kaliforniassa on yli 170 000 koditonta, mikä on 30 prosenttia koko maan kodittomista. Sacramentossa ainakin kaksi koditonta kuoli puun kaaduttua heidän päälleen.

Sään ääripäät ruokkivat toisiaan

Talvisateet eivät ole poikkeuksellisia Kaliforniassa, sillä valtaosa vuoden sademäärästä tulee osavaltiossa talvikuukausina. Ilmastonmuutos kuitenkin kiihdyttää myrskyjä entistä voimakkaammiksi.

Sään ääripäät ruokkivat myös toisiaan. Myrskyjen jälkeen Kalifornian tuhoalueilla vieraillut presidentti Joe Biden sanoi puheessaan, että aiemmin metsäpaloista kärsineillä alueilla on palojen jälkeen suurempi maanvyörymien riski.

– Ilmastonmuutoksen aiheuttamat äärimmäiset sääolosuhteet tarkoittavat voimakkaampia ja tiheämpiä myrskyjä, voimakkaampaa kuivuutta, pidempiä metsäpalokausia. Nämä kaikki uhkaavat yhteisöjä kaikkialla Kaliforniassa, Biden sanoi.

Sadevedet on tyypillisesti juoksutettu mereen

Rankkasateiden ei uskota pelastavan vuosien kuivuutta Kaliforniassa. Osavaltion niukat vesivarat eivät hetkessä kasva, eikä kaikkialla vettä ole osattu ottaa talteen. Osavaltiossa on esimerkiksi perinteisesti vältetty tulvia juoksuttamalla sadevesi mereen, eikä aiemmin kuivuudesta kärsinyt maaperä ole pystynyt ottamaan vastaan kaikkea vettä.

Kuvernööri Gavin Newsom on kertonut, että osavaltio ryhtyy toimiin sään ääri-ilmiöihin varautumiseen sekä varautumalla tulviin että ottamalla vettä talteen aiempaa paremmin.

Sacramenton laaksoalueilla hitaasti maaperään imeytyvä vesi kuitenkin auttaa pohjavesivarantoja, Robinson kertoo toiveikkaana. Hän kuvailee Kaliforniassa elämän olevan tasapainoilua kuivuuden ja tulvien kanssa.

– Meidän täytyy yrittää löytää keinoja ottaa vesi talteen. Se on jatkuva pyrkimys meille kalifornialaisille löytää tasapaino, Robinson sanoo STT:lle.

Saara-Miira Kokkonen