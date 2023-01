Lintulautoja on tyhjillään – Venäjän hyökkäys Ukrainaan näkyy auringonkukansiementen hinnassa

Samanaikaisesti kun ihmisten syömän ruuan hinta on kallistunut, ovat myös hinnat lintujen ravinnossa pompanneet ylöspäin.

Lintuasiantuntijoiden mukaan linnunruoan kallistunut hinta on vaikuttanut kuluvana talvena ruokintojen määrän vähenemiseen.

– Ruokintojen vähäisempi määrä näkyy kaupunkikuvassa. Lintulautoja on tyhjillään, vahvistaa lintumies Seppo Sällylä.

Sällylän mukaan korkeammat hinnat näkyvät ihmisten arjessa, ja se heijastuu myös lintujen ruokintaan.

– Ihmiset ajattelevat kukkarolla.

Sällylällä on antaa esimerkki selvästi kohonneista linnunruuan hinnoista.

– Viime toukokuussa 25 kilon säkki auringonkukansiementä maksoi kaupassa 19,90. Nyt 20 kilon säkki maksaa 39,90. Hinta on siis yli tuplaantunut, Sällylä päivittelee.

Venäjän hyökkäykseltä puolustautuva Ukraina on ollut jättisuuri auringonkukansiemenen tuottajamaa.

Myös Birdlifen Suomen tiedottajan Jan Södersvedin tuntuma on, että ruokinnat ovat vähentyneet tämän talven aikana.

– Tuontitavaran, kuten auringonkukansiemenen ja maapähkinöiden hinnat ovat nousseet merkittävästi, ja tämä on vaikuttanut siihen, ettei ruokintaa ole kaikissa sellaisissa paikoissa, missä sitä aiemmin on ollut, Södersved sanoo.

Talvilinnut popsivat eniten auringonkukansiemeniä, maapähkinöitä ja talia. Birdlifen mukaan myös kauraa, hirssiä, hamppua, rypsiä ja pellavaakin voi linnuille laittaa tarjolle. Edelleenkään linnuille ei saa tarjoa ruokaa, joka on pilaantunutta tai kovin suolaista ja mausteista.

– Kaura ei kuitenkaan kelpaa kaikille linnuille. Sitä syövät keltasirkku, pikkuvarpunen, varpunen ja punatulkku satunnaisesti. Linnut ovat tottuneet ravintoon, jossa on enemmän energiaa, Södersved sanoo.

Hän vinkkaa, että ylimääräiset omenat tai muut hedelmät ovat sopivia mustarastaalle, joka varsinkin viime vuonna talvehti runsain määrin Suomessa.

– Hedelmiä on hyvä pilkkoa pienemmäksi ennen kuin laittaa niitä tarjolle.

Södersved korostaa, että syksyllä aloitettua ruokintaa olisi hyvä yrittää pitää yllä kevääseen asti.

– Linnut kartoittavat syksyllä talvireviirinsä ja katsovat, minkälaista ravintoa sieltä löytyy. Auringonkukansiemeniä kannattaa ostaa isommissa pakkauksissa, jolloin kilohinta halpenee. Sen kanssa voi sekoittaa kotimaista viljaa, niin hinta halpenee sitäkin kautta.

Eteläisessä Suomessa on parhaillaan menossa lauha jakso, mikä vaikuttaa lintujen käynteihin ruokinnoilla.

– Talviruokinnan voi lopettaa, kun lumi alkaa hävitä maasta eikä ole yöpakkasia. Tällöin linnut löytävät ravintonsa luonnosta. Vaikka tällä hetkellä sää on lauhaa, on se vielä todennäköisesti tilapäistä. Varmasti etelässäkin on vielä talvea jäljellä, Södersved uskoo.