Kansainvälinen valuuttarahasto IMF nosti talousennusteensa 2,9 prosenttiin

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF nosti kuluvan vuoden maailmantalouden kasvuennustettaan 0,2 prosenttiyksiköllä 2,9 prosenttiin edellisestä lokakuun ennusteesta.

IMF perustelee nostoa yllättävän vahvalla kulutuksella ja investoinneilla samalla kun Kiina on luopunut tiukoista koronarajoituksistaan.

Talouskasvun odotetaan kuitenkin hidastuvan vuodesta 2022 tasolle, joka on historiallisesti katsottuna heikko.

– Vuodesta tulee haastava, mutta siitä voi myös tulla käännekohta, kun talouskasvu on saavuttanut pohjansa ja inflaatio on hidastumassa, IMF:n pääekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas sanoi.

Vaikka Kiinan koronavirusrajoitusten keventäminen tasoittaa tietä odotettua nopeammalle elpymiselle, taloutta painavat edelleen inflaation torjumiseksi korkealla pidetyt keskuspankkikorot ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Taloudelliset riskit ovat kuitenkin IMF:n raportin mukaan lieventyneet.

Valuuttarahasto uskoo Saksan ja Italian välttävän taantuman, koska kasvu Euroopassa on ollut ”odotettua kestävämpää” Ukrainan sodasta huolimatta.

Yhdysvallat ja euroalue laahaavat

IMF varoittaa kasvun hidastumisen johtuvan kehittyvistä talouksista. Yhdysvaltain kasvun ennustetaan putoavan 1,4 prosenttiin, euroalueen romahtavan 0,7 prosenttiin samalla kun myös Britannian talous supistuu. Sekä euroalueen että Yhdysvaltojen lukuja on kuitenkin nostettu lokakuun arviosta.

– Talouskasvu osoittautui yllättävän kestäväksi viime vuoden kolmannella neljänneksellä vahvojen työmarkkinoiden, elinvoimaisen kotitalouksien kulutuksen ja myös yritysten investointien myötä, Gourinchas sanoi.

Hänen mukaansa Euroopan maat myös sopeutuivat energiakriisiin odotettua paremmin.

Gourinchas sanoi inflaation osoittavan globaalisti merkkejä laantumisesta ja Kiinan avautumisen tuovan uskoa maan taloudellisen kasvun uuteen nousuun.

Kiina, joka on maailman toiseksi suurin talous, on aiemmin vastannut jopa 40 prosentista maailman talouskasvusta, IMF:n pääjohtaja Kristalina Georgieva totesi aiemmin. Kiinan talouskasvun arvioidaan olevan 5,2 prosentissa, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin aiemmin odotettiin.

Riskejä edelleen ilmassa

Positiivisemmista tulevaisuudenkuvista huolimatta IMF näkee edelleen useita mahdollisia riskejä.

Ukrainan sodan eskaloituminen voisi johtaa ruuan- ja energiahintojen nousuun. Kiinan elpyminen voi puolestaan pysähtyä, jos kiinteistökriisi syvenee tai vakava korona-aalto ryöpsähtää.

Inflaatio voi myös saada keskuspankit kiristämään korkoja entisestään, mikä hidastaisi yritysten toimintaa lainakustannusten noustessa.

– Taistelua inflaatiota vastaan ei ole vielä voitettu, Gourinchas sanoi.

Vaikka tiukempi rahapolitiikka on alkanut rauhoittaa kysyntää ja madaltaa inflaatiota, IMF varoittaa sen todellisten vaikutusten realisoituvan todennäköisesti vasta vuonna 2024.