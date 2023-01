Katri Kulmunin entiselle erityisavustajalle vaaditaan ehdollista vankeutta – syyttäjän mukaan valtiovarainministeriötä huijattiin maksamaan koulutuksia, jotka liittyivät Kulmunin tehtävään keskustan puheenjohtajana

Helsingin käräjäoikeudessa on torstaina alettu käsitellä tapahtumia, jotka johtivat vuonna 2020 Katri Kulmunin (kesk.) eroon valtiovarainministerin paikalta.

Syyttäjän mukaan Kulmunin entinen erityisavustaja Kari Jääskeläinen sai erehdyttämällä tai erehdystä hyväksikäyttämällä valtiovarainministeriön (VM) maksamaan perusteettomasti noin 13 700 euroa Kulmunin viestintävalmennuksista. Syyttäjän mukaan valmennukset eivät liittyneet Kulmunin työhön valtiovarainministerinä, vaan hänen tehtäviinsä tuolloisena keskustan puheenjohtajana. Ministeriöiden varoja ei saa käyttää puoluepoliittisiin tarkoituksiin.

Syyttäjä vaatii Jääskeläiselle kolmen kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Jääskeläinen kiistää syytteet ja sen, että olisi erehdyttänyt ketään. Kulmunia ei ole epäilty rikoksesta.

Tekir valikoitui hyvän maineensa vuoksi, Jääskeläinen muistelee

Syytteen mukaan tapahtumaketju sai alkunsa elokuussa 2019, jolloin Kulmuni toimi elinkeinoministerinä. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) sopi, että viestintätoimisto Tekir antaa Kulmunille elinkeinoministerin tehtävien haltuunottoon liittyvää viestintävalmennusta.

Aamupäivällä kuulemisessaan Jääskeläinen kertoi, että Kulmuni jännitti julkisia esiintymisiä ja halusi kehittyä niissä. Hän sanoi katsoneensa tehtäväkseen erityisavustajana etsiä ongelmaan ratkaisuja. Hän korosti, että ministerin työssä on jatkuvasti vaativia viestinnällisiä tilanteita.

Jääskeläisen mukaan ministerin kanssa päädyttiin siihen, että viestintävalmennusta pyydetään Tekiriltä.

– Tässä kohtaa varmaan painoi se, että Tekir on pitkäaikainen toimija ja hyvämaineinein toimisto. Varmaan tällä perusteella siihen päädyttiin, Jääskeläinen sanoi.

Syyttäjän mukaan TEM ja Tekir sopivat, että Kulmunille annetaan 13 600 euron hintaan yhteensä yhdeksän tuntia valmennusta. Tavoitteena oli kehittää hänen valmiuksiaan television keskustelutilanteissa, kaksintaistelumaisissa keskusteluissa ja puheen pitämisessä. Näistä valmennuksista tai niitä koskevasta laskusta ei ole kyse nyt käytävässä oikeudenkäynnissä. Tekir ja TEM sopivat myös mahdollisuudesta sopia erikseen lisätyöstä tuntihinnoin tai projektihinnoin.

Jääskeläisen mukaan Kulmuni tapasi Tekirin Harri Saukkomaan hänen muistikuviensa mukaan kesäkuun 2019 alussa. Tapaamisessa käytiin hänen mukaansa läpi valmennustarpeita. Tämän jälkeen hän sanoo olleensa yhteydessä TEMin henkilöstöhallintoon.

– He hoitivat hallinnollisesti ja käytännöllisesti prosessia, koska minulla ei ollut päätäntävaltaa. En voinut edes hoitaa asiaa, vaan sen hoitivat virkamiehet.

Kulmuni sai valmennusta puoluejohtajien tv-keskusteluun

Joulukuussa 2019 Kulmuni siirtyi valtiovarainministeriksi. Jääskeläisen syytteet koskevat Tekirin noin 13 700 euron suuruista laskua joulukuun lopulta, jonka valtiovarainministeriö maksoi.

Jääskeläisen mukaan sopimuksen siirrosta vastasi valtiovarainministeriön viestinnän virkamies. Hän sanoi kertoneensa joulukuun lopulla sopimuksesta virkamiehelle, joka alkoi hoitamaan asiaa Tekirin kanssa.

– Miten olisin voinut ottaa sen hoitaakseni, kun minulla ei ole siihen oikeutta, Jääskeläinen sanoi.

Syyttäjän mukaan Tekir oli antanut Kulmunille valmennusta Ylen A-studion lähetykseen 3. joulukuuta 2019. Lähetyksessä puolueiden puheenjohtajat keskustelivat samana päivänä pyydettyyn hallituksen eroon sekä tulevan hallituksen muodostamiseen ja hallitusohjelmaan liittyvistä asioista.

Jääskeläinen korosti, että maassa oli tuolloin poliittinen ja hallinnollinen kriisi ja tilanne oli viestinnällisesti äärimmäisen haastava.

– Päivät eivät ole missään tapauksessa olleet hauskoja tai kunnianpäiviä.

– Jos sellaiseen tilanteeseen ministeri ei saa ottaa viestintäkoulutusta, niin sitten minä en tiedä, mihin se saa ottaa.

Jääskeläinen sanoi, että ministeri sai valmennusta tilanteessa ensisijaisesti ministerinä.

Syyttäjä: Valmennus oli ennen aloitusta valtiovarainministerinä

Syyttäjän mukaan Tekir antoi myöhemmin joulukuussa Jääskeläiselle analyysiä ja neuvontaa. Ne liittyivät Kulmunin Instagramissa 12. joulukuuta 2019 tekemään kyselyyn siitä, pitäisikö Syyrian al-Holin leiriltä palauttaa Suomeen vain lapset vai lapset äiteineen, mihin Kulmuni oli esittänyt keskustan kannanoton.

Jääskeläinen kertoi kuulemisessaan tilanteen poikkeuksellisuudesta: Kulmuni oli maan kakkospoliitikko ja teki harkitsemattoman julkaisun, joka keräsi paljon kritiikkiä ja nousi aiheeksi myös kansainvälisessä mediassa. Kohua haluttiin viestinnällisin toimin vaimentaa, hän sanoi.

Tässäkin tapauksessa valmennus oli Jääskeläisen mukaan ensisijaisesti ministerin tehtävään liittyvää. Hän myös sanoi, ettei raportteja tehty hänelle, vaan hän oli asiassa yhteyshenkilönä ja välitti ne ministerille.

Syyttäjän mukaan nämä kaksi toimeksiantoa – A-studioon ja Instagramiin liittyvät – kattoivat suurimman osan laskusta lukuun ottamatta muutamaa satasta, joiden osalta valmennus koski uuden valtiovarainministerin työlistan viestien kommentointia.

Syyttäjän mukaan ministeriöiltä salattiin se, että laskutus koski sovitun valmennuksen sijasta sellaista valmennusta, joka liittyi Kulmunin tehtäviin keskustan puheenjohtajana. Lisäksi Kulmuni aloitti valtiovarainministerinä vasta A-studion lähetyksen jälkeen 10. joulukuuta ja VM solmi Tekirin kanssa viestintäpalvelusopimuksen vasta helmikuussa 2020.

Todisteena viestittelyä Kulmunin ja Jääskeläisen välillä

Syyttäjä katsoo, että Jääskeläinen tulkitsi TEMin ja Tekirin aiemmin tekemää sopimusta niin, että valtiolla oli valmennusten suhteen ”piikki auki”.

Syyttäjän mukaan Jääskeläinen viestitti sähköpostilla Kulmunille, että ministeriöille pitäisi kertoa A-studio-lähetyksen viestintävalmennuksen liittyneen ministerin tehtäviin ja tapahtuneen sovitun valmennusohjelman mukaisesti. Syyttäjä sanoo Kulmunin vastanneen Jääskeläiselle, ettei näin menetellä ja että Kulmuni olisi itsekin arvellut, etteivät valmennukset kuulu sopimuksen piiriin.

Syyttäjän mukaan tämä osoittaa, että Jääskeläinen tiesi, ettei valmennus sisältynyt sopimuksen piiriin ja että Kulmuni epäili laskun oikeudenmukaisuutta.

Jääskeläistä edustava asianajaja Riitta Leppiniemi katsoo, ettei kyseinen viestittely ole syytteiden kannalta relevanttia. Asiasta syntyi kiista hänen ja syyttäjän välillä.

– Ilman muuta on, erikoissyyttäjä Anja-Riitta Rinkinen vastasi Leppiniemelle.

Leppiniemi jatkoi sanomalla, ettei Kulmunia kuulla eikä häntä ole voitu kuulla aiemminkaan, jolloin myöskään puolustus ei ole päässyt esittämään hänelle kysymyksiä. Leppiniemen mukaan viestit kertovat Jääskeläisen syyllisyyden sijaan siitä, että Kulmuni on ollut valtavassa paineessa asian tultua julkisuuteen ja tämä on halunnut selittää asiaa siten, ettei tilanne ole ainakaan tämän syytä.

Puolustus: Ministerin ja puheenjohtajan roolit limittyvät

Jääskeläisen puolustus katsoo, että on vaikea vetää rajaa, milloin kyse on ministerin ja milloin puheenjohtajan tehtävästä. Puolustuksen mukaan Kulmuni on esiintynyt julkisesti sekä ministerinä että puolueen puheenjohtajana ja valmennus on hyödyttänyt molempia rooleja.

– Olisi myös mahdoton ajatus olla hyödyntämättä toiseen tehtävään saatua esiintymisvalmennusta kaikessa esiintymisessä. Puhe- ja esiintymisvalmennus on yleistä koulutusta, joka harjoitustilanteesta ja harjoiteltavasta puheesta riippumatta hyödyttää esiintymistä kaikissa tilanteissa, sanotaan Jääskeläisen kirjallisessa vastauksessa.

Puolustus vetoaa myös siihen, että Jääskeläinen oli sopimusten yhteyshenkilö, mutta sopimukset Tekirin kanssa allekirjoittivat aikanaan TEM ja sittemmin VM.

– Jääskeläinen ei ole saanut mitään laskuja, ne ovat menneet suoraan ministeriöille, asianajaja Leppiniemi sanoi.

Hän kyseenalaisti sitä, mikä motiivi Jääskeläisellä olisi ollut hankkia oikeudetonta etua Kulmunille, kun häntä syytetään tahallisista rikoksista.

Kulmuni maksoi koulutusten hinnan ministeriöille

Suomen Kuvalehden jutusta alkanut viestintäkoulutuskohu johti Kulmunin eroon valtiovarainministerin paikalta kesällä 2020. Samana syksynä hän tavoitteli jatkokautta keskustan puheenjohtajana, mutta puolueväki valitsi johtoon Annika Saarikon.

Suomen Kuvalehden mukaan Kulmunille oli annettu viestintäkoulutusta valtion rahoilla miltei 50 000 eurolla. Valtiovarainministeriön tiedoista selvisi myöhemmin, että laskujen mukaan summa oli itse asiassa suurempi, noin 56 000 euroa.

Viestintävalmennusta ja -konsultointia oli hankittu viestintätoimisto Tekiriltä vuosina 2019 ja 2020. Valmennuksen maksoivat VM ja TEM. Valtiovarainministerin paikalta erottuaan Kulmuni kertoi maksaneensa viestintäkoulutusten hinnan ministeriöiden tileille.

Oikeuskansleriltakin odotetaan vielä ratkaisua

Kulmunin viestintävalmennuksista tehtiin myös useita kanteluita oikeuskanslerille. Kanteluissa katsottiin valmennuksen ainakin osaksi liittyneen pikemmin puolueen puheenjohtajan kuin ministerin tehtävien hoitamiseen.

Kesäkuussa 2021 oikeuskanslerille toimittamassaan vastauksessa Kulmuni sanoi, ettei hän laatinut, hyväksynyt tai allekirjoittanut ministeriöiden ja Tekirin välisiä sopimuksia.

– En ole ollut päättämässä Tekirille tehdyistä tilauksista enkä ole ollut tietoinen, että Tekiriltä olisi hankittu jotain muuta kuin ministerin tehtäviin liittyviä palveluita, Kulmuni kirjoitti.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ei ole vielä antanut ratkaisua kanteluista.

Maria Rosvall, Jecaterina Mantsinen