Katso video: Miltä nyt tuntuu olla 105-vuotiaiden Euroopan ennätysmies? – ”Tulospalveluihin piti Ilmarin ansiosta lisätä uusi ikäluokka”

Urheilun ja usein liikunnankin viehätys syntyy maaleista, pisteistä, senteistä ja sekunneista. Niiden yhteyteen kaivataan yhä useammin tarinoita siitä, miten tulokset tulevat ja millaiset ihmiset ne tekevät.

Tietyissä ikävaiheissa tulosten merkitys hälvenee ulkopuolisen silmin katsellessa. Näin tapahtuu viisivuotiaiden kohdalla. Ja sataviisivuotiaiden.

Salolaisen Ilmari Koppisen 105-vuotisjuhlakilpailut houkuttelivat osallistujan aina Lappeenrannasta asti. Kannustus oli ansiokasta, kun Koppinen asteli kuulantyöntörinkiin.

Salohallissa nähtiin Suomen ennätys ja Euroopan halliennätys. Koppinen työnsi ensimmäisellään 280 ja paransi tulostaan seitsemällä sentillä. Historiallinen, Suomen ensimmäinen 105-vuotiaiden yleisurheilutulos kirjataan siten lukemin 287 senttiä.

– Tulospalveluihin piti Ilmarin ansiosta lisätä uusi ikäluokka, hymähti Raimo Koskela Varsinais-Suomen Yleisurheilusta.

Kolmannella työnnöllä tapahtui horjahtaminen, mutta päivänsankari jatkoi sujuvasti kahvihetkeen.

Sovelletaan klassista urheilukysymystä versioksi, jota pääsee hyvin harvoin kysymään:

Miltä nyt tuntuu olla 105-vuotiaiden Euroopan ennätysmies, Ilmari Koppinen?

– On hyvin vaikeaa määritellä, miltä se tuntuu. On tärkeämpää todeta, että näin on.

– Jospa tietäisin sen, mikä on pitkän iän salaisuus. Yksi voisi olla se, että tykkään tutkia asioita ja pitää aivoja kunnossa. Internetin kautta löytyy paljon mielenkiintoista, mies miettii.

Niin, näitäkin artikkeleja hän pystyy sujuvasti lukemaan ja sähköposti on edelleen aktiivisessa käytössä. Koppinen myös kirjoittaa itse puheitaan, joita hän pitää paljon. Helsingin Sanomien haastattelussa sankari kertoi tekeillä olevan parhaillaan artikkeli isonvihan ajalta eli 1700-luvulta.

Syntymäpäiväsankari oli toivonut, että tämä merkkipäivä vietettäisiin matalalla profiililla. Se jäi toiveeksi: julkisuutta oli sunnuntain aikana luvassa niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin.

Mitä liikuntaan tulee, nostaa hän edelleen säännöllisesti kuuden kilon painoja ja käy kävelylenkeillä.

Ilmari Koppinen on 33 päivää nuorempi kuin itsenäinen Suomi ja oli alle kuukauden ikäinen sisällissodan alettua. Kun kansakunnan urheilijat saavuttivat ensimmäiset 15 olympiavoittoaan Amsterdamissa 1920, oli Koppisen elämästä kulunut kaksi vuotta, viimeisimpien Iivo Niskasen ja jääkiekkomiesten saavutusten aikaan 104 vuotta.

Koppisen 21-vuotispäivien jälkeen alkoi 105 päivää kestänyt talvisota, 73-vuotispäivien jälkeen Neuvostoliitto hajosi ja 104-vuotispäivien jälkeen Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Kevyempi aihe tähän aikaperspektiivin loppuun: Rolling Stones -yhtye aloitti keikkailun Koppisen oltua 44-vuotias ja on jatkanut näihin päiviin. Vierivä kivi ei sammaloidu, eikä vierivä kuula.

Suomessa on Wikipedia-listauksen mukaan elänyt vähintään 108-vuotiaaksi 44 henkilöä ja vanhimmaksi Lempi Rothovius (112 vuotta ja 259 vuorokautta). Jatkossa pitkällekin yli satavuotiaiksi ehtivien osuus on ennusteiden mukaan kasvussa.

Jutun alussa mainittiin, että urheilutulosten merkitys hälvenee riittävän nuorten ja riittävän vanhojen kohdalla ulkopuolisen silmin. Kyllä vaan, muttei välttämättä liikkujan itsensä silmin.

Yhdysvaltalainen Julia ”Hurrikaani” Hawkins eteni runsas vuosi sitten sadan metrin matkan ajassa yksi minuutti, kaksi sekuntia ja 95 sadasosaa. Äkkiseltään olisi voinut ajatella, että tämä kautta aikain ensimmäinen yli 105-vuotiaan naisen tekemä yleisurheilun maailmanennätys olisi ilahduttanut tekijäänsä.

– Oli mahtavaa nähdä niin paljon perheenjäseniä ja ystäviä. Mutta olisin halunnut mennä matkan alle minuutissa, Hawkins totesi tuolloin, marraskuussa 2021.

Kun tarpeeksi haluaa, täyttyvät tavoitteet usein. Viime helmikuussa, 106-vuotispäivänään Hawkins onnistui minuutin alituksessa.

Miesten yleisurheilussa on kolme kansainvälisen Masters-liiton vahvistamaa ulkoratojen maailmanennätystä. Puolan Stanislaw Kowalski pitää hallussaan sadan metrin juoksun ja kiekonheiton ennätyksiä. Sen sijaan hänen työntämää kuulatulosta 427 senttimetriä ei ole vahvistettu ME-tulokseksi, joka on Hidekichi Miyazakin nimissä: 325 senttimetriä.