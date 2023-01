Roskapussit tekevät kaukolämmöstä entistä halvempaa – Ståhlströmit hylkäsivät öljyn ja saivat kylkiäisinä kodinhoitotilan

Siinä missä oli ennen öljysäiliö, on nyt Heikki ja Meiju Ståhlströmin uusi kodinhoitonurkkaus.

Aiemmin betonilattialla ollut kylmä tila on muuttunut käsistään kätevän isännän toimesta monitoimineliöiksi. Kausivaatteille on uusia liukuovikaappeja, pyykin viikkaamiselle oma taso, ja löytyypä tilasta kakkosjääkaappikin.

Muutama uusi asuinneliö tulivat bonuksena, kun pariskunta päätti vaihtaa lämmitysmuotoa. 1980-luvulta peräisin oleva öljykattila alkoi olla käyttöikänsä päässä, ja Heikki Ståhlström laski vaihtoehdot monta kertaa.

– Laski sen miten päin tahansa, uutta öljypannua ei kannattanut hankkia.

Kaukolämpöön liittyjiä on Salossa tällä hetkellä jonoksi asti.

Salon Kaukolämpö Oy:n toimitusjohtaja Petri Onikki kertoo, että viime vuonna verkostoon liitettiin 73 uutta asiakasta.

– Enempää ei pystynyt vuodessa rakentamaan, Onikki sanoo.

Valtaosa uusista kohteista oli omakotitaloja.

Ensi kesän kaivuukaudelle on jo sovittuna yli 40 kohdetta. Onikki arvioi, että tänäkin vuonna kohteita kertyy listalle maksimimäärä.

Syy kaukolämmön suosion kasvuun löytyy hinnasta.

Muiden lämmitysmuotojen kulut ovat nousseet, mutta kaukolämmön hinta on laskenut. Viimeksi hintaa alennettiin tammikuun alussa.

Mikä mahdollistaa hinnan alentamisen?

– Käytännössä ekovoimalaitoksen rakentaminen. Tuotantokustannus on saatu sitä kautta sellaiselle tasolle, että olemme voineet laskea hintaa ja silti tehdään ihan järkevää liiketoimintaa, sanoo Onikki.

Kaukolämmön hintatason valtakunnalliset vertailut ovat haastavia, koska eri yhtiöillä on erilaisia hinnoittelumalleja. Kiinteistöliiton viime syksynä tekemän vertailun mukaan kaukolämpö oli Salossa maan viidenneksi edullisinta.

Maakunnan ykköskaupunkiin verrattuna hintaero on valtava: Salon kaukolämmön kulutusmaksu on tällä hetkellä 60,76 euroa/MWh ja Turun 103,33 €/MWh. Turussa on tosin parhaillaan käytössä talvikauden taksa, ja hinta laskee hieman maaliskuun alussa.

Salon kaukolämmön hintataso on entisen öljylämmittäjän silmin edullinen.

Heikki Ståhlström kertoo, että öljylämmitys vei noin 2 000 litraa öljyä vuodessa. Tällä hetkellä öljylitran hinta huitelee lähellä kahta euroa.

Joulukuun pakkasilla Ståhlströmien kuukauden kaukolämpölasku oli 143 euroa. Luvussa on mukana 27,11 euron perusmaksu, jonka päälle lasketaan kulutusmaksu.

– Öljyllä sillä summalla olisi lämmittänyt korkeintaan kaksi viikkoa, vertaa Heikki Ståhlström.

Ståhlströmien omakotitalon liittäminen kaukolämpöön maksoi kaikkinensa 9 040 euroa. Lämmitysmuodon vaihtoon saa valtion 4 000 euron avustuksen, joten lopulta laskua kertyy reilut 5 000 euroa.

Heikki Ståhlströmin laskelman mukaan investointi on maksanut itsensä takaisin 3,5–4 vuodessa.

Kaukolämmön isoksi eduksi pariskunta mainitsee myös helppouden. Pattereissa piisaa lämpöä, eikä lämmin käyttövesi lopu koskaan kesken.

– Joudun olemaan paljon muualla, ja tämä on rouvalle huoleton. Jos tulee ongelmia, on numero mihin soittaa, sanoo Heikki Ståhlström.

Yllätysmiljoonat käytetään investointeihin

Salon kaukolämpö tuotetaan pääosin Korvenmäessä Lounavoiman jätevoimalassa, josta Salon kaupungin omistama Salon Kaukolämpö Oy omistaa puolet. Toisen puolikkaan omistaa kuntien yhteinen jätehuoltoyhtiö Lounais-Suomen Jätehuolto Oy.

Kaukolämpöä ryhdyttiin tuottamaan kotitalouksien roskapusseja polttamalla keväällä 2021.

Kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi on tyytyväinen kaukolämmön tilanteeseen.

– Silloin kun investointia esitettiin ja perusteltiin, yhtenä perusteena oli kaukolämmön hinnan ennustettavuus ja vakaus. Sitä ei varmasti kukaan osannut ennustaa, että hintaa on pystytty näin paljon laskemaan, sanoo Mannervesi. Hän istuu myös kaukolämpöyhtiön hallituksessa.

– Investointi toteutui budjetin mukaan ja aavistuksen allekin. Sen lisäksi toiminnan tehokkuus ja kustannukset ovat olleet vähintäänkin ennustetut ellei paremmat.

Jätevoimala tuottaa lämmön lisäksi sähköä. Venäjän aloittaman sodan aiheuttaman energiakriisin vuoksi sähkönhinta oli viime vuonna pilvissä, mikä tarkoitti ennakoimattomia tuloja myös Lounavoimalle.

Viime vuoden tilinpäätöksiä ei ole vielä julkistettu, mutta Salon Kaukolämpö Oy on saamassa Lounavoimalta yli neljä miljoonaa euroa tuloja.

– Sähkön hintajuttu on ihan laskematon. Yhtiö ei tulevaisuudessa laske sen varaan mitään vaan pitää huolta siitä, että toiminta on normaaleissa oloissa kannattavaa, sanoo Mannervesi.

Kassaan kilahtavat miljoonat aiotaan käyttää investointeihin. Salon ja Halikon taajamien kaukolämpöverkoston lisäksi Salon Kaukolämmöllä on erilliset lämpölaitokset Perniössä ja Perttelissä.

– Verkostoa vahvistetaan ja tehdään korjauksia, ja omia lämpölaitoksia korjataan. Jonkin verran varmaan kasvatetaan Perniössä ja Perttelissä tehoa. Nyt ne tehot ovat aika lailla loppuunmyytyjä, sanoo Salon Kaukolämpö Oy:n toimitusjohtaja Petri Onikki. Hän on myös Lounavoima Oy:n toimitusjohtaja.

Onko odotettavissa, että kaukolämmön hinta laskisi edelleen?

– Nyt ei ole sellaista suunnitelmaa.