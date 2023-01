Käyttäjätunnuksia puuttui Salossa, Someron uusi numero ei vastannut – pienet ongelmat värittivät hyvinvointialueen käynnistymistä

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Varhan arki käynnistyi maanantaina yllättävän pienillä ongelmilla Salon ja Someron alueella.

Salon terveyspalveluiden johtajasta Varhan alue 6:n eli Salon ja Someron sote-aluepäälliköksi siirtyneen Petri Salon mukaan muutos ei vaikuttanut itse palveluntuotantoon.

Potilastietojärjestelmien käytössä oli maanantaina ongelmia, koska osa käyttäjätunnuksista oli poistunut vuodenvaihteessa.

– Tämä koskee onneksi vain pientä porukkaa, ei läheskään kaikkia. Ongelmaa on korjattu aamun aikana, Salo tarkentaa.

Somerolla hyvinvointialue tiedotti etukäteen, että terveyspalveluiden puhelinvaihde siirtyy uuden numeron alle.

– Someron uuden puhelinvaihteen numero ei toiminut tänä aamuna. Onneksi vanha numero toimi. Yritämme löytää ratkaisua, jolla uusi numero saadaan Somerolla toimimaan, Petri Salo sanoo.

Salo odottaa, että vuoden ensimmäinen viikko tuo esiin ongelmat, joita uusiin hyvinvointialueisiin liittyy.

– Palkanmaksukysymys tulee todennäköisesti esiin vasta tammikuun puolenvälin aikana. Toivottavasti siitä selvitään ilman isompia ongelmia.

Sotekeskus 6:n avohuollon ylilääkäri Kaisa Ellä sanoo muutoksen näkyneen asiakaspinnassa ja rivityöntekijän näkökulmasta vain vähän. Tutut hoitajat ottavat tutuissa työhuoneissaan vastaan tuttuja potilaita.

– Potilastyö jatkuu samalla lailla kuin viime viikolla, ja tuotantopuoli on pelittänyt yllättävän hyvin. Isompia muutoksia on hallinnon puolella, mutta ne eivät näy arjessa vielä.

Ellän mukaan yksi syy teknisten ongelmien vähyyteen lienee, että terveydenhuollossa ovat käytössä edelleen vanhat koneet. Myös sähköpostijärjestelmiä on kaksi: Varhan uusi ja edelleen toimiva Salon sähköposti.

– Pieniä puutteita on toki ollut. Puuttuva tunnus on estänyt työntekijän pääsyn koneella aamulla, mutta se on ratkaistu puolessa tunnissa.

Sosiaalipalveluissa siirto hyvinvointialueelle ei ole tuottanut mitään asiakkaille asti näkyviä ongelmia, sote-palvelujen Salon ja Someron yhteisen alue 6:n palvelualuepäällikkö Eeva Purhonen sanoo.

Purhosen mukaan työntekijöille on koko Varhan alueella painotettu, että jokainen tekee samaa työtä kuin joulukuun lopussa. Näin jatketaan, kunnes uusia ohjeita tulee.

– Meillä yksi haaste on, että kahden kunnan alueella on kaksi erillistä asiakastietojärjestelmää. Niiden kanssa nyt eletään, ja pitkän tähtäimen asia on, miten ne saadaan toimimaan yhdessä, Eeva Purhonen sanoo.