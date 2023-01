Kela-korvaus poistui suurimmasta osasta yksityistä sairaanhoitoa – mielenterveyteen ja suun hoitoon liittyen korvauksia maksetaan jatkossakin

Suurimmasta osasta yksityisen sairaanhoidon tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä ei voi enää saada Kela-korvausta 1.1.2023 alkaen. Myös lääkärin tekemien toimenpiteiden korvaus poistui joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kela ei enää korvaa esimerkiksi lääkärin toimenpiteitä (esim. silmänpohjan tutkimukset, hedelmöityshoidot), laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia, säde- ja sytostaattihoitoa, fysioterapiaa ja valohoitoa sekä sairaanhoitajan antamaa hoitoa. Koronarokotustoimenpiteestä ja koronavirustestistä (PCR- tai antigeenitesti) saa kuitenkin korvausta 30.6.2023 asti.

Kela-korvauksen voi edelleen saada niistä yksityisen sairaanhoidon tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä, jotka koskevat mielenterveyden ja suun hoitoa.

Yksityisen sairaanhoidon korvauksien muutos vaikuttaa myös asiakkaan oikeuteen saada korvausta matkastaan yksityiseen sairaanhoitoon. Kela korvaa asiakkaan matkoja yksityiseen sairaanhoitoon vain, jos siellä annettu hoito on Kela-korvattavaa.

Jos asiakas kuitenkin hakeutuu hoitoon hyvinvointialueen antamalla maksusitoumuksella tai palvelusetelillä matka korvataan sinne, mistä asiakas on hankkinut hoidon. Tällöin asiakas tarvitsee matkakorvauksen hakemiseksi todistuksen matkakorvausta varten, josta ilmenee, että annettu hoito perustuu maksusitoumukseen tai palveluseteliin.

Kaikista yleis- ja erikoislääkärien vastaanottokäynneistä saa jatkossa tasasuuruisen korvauksen, jonka suuruus on 8 euroa. Korvaus on kuitenkin suurempi, jos hoidon on antanut psykiatrian erikoislääkäri tai erikoishammaslääkäri. Korvaus säilyy myös niissä tutkimus- ja hoitotoimenpiteissä, jotka on määrännyt psykiatrian erikoislääkäri, suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri tai hammaslääkäri. Korvauksen saa myös psykologin tekemistä tutkimuksista.

Vuonna 2021 yksityisistä tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä sai korvauksia Varsinais-Suomen hyvinvointialueella 131 459 henkilöä. Korvauksia maksettiin yhteensä 7 836 491 euroa.