Kevätnäytöksessä syttynyt kipinä hehkuu seuraavaksi EM-jäällä – Janna Jyrkinen edustaa Suomea naisten yksinluistelussa vain 15-vuotiaana

Taitoluistelun EM-kilpailujen Suomen joukkueen kuopus Janna Jyrkinen on joutunut tällä kaudella sellaiseen pyöritykseen, että 15-vuotiaan keskittymiskyky on ollut koetuksella. Torstaina hän aloittaa Espoossa ensimmäiset aikuisten arvokilpailunsa naisten lyhytohjelmassa. Vapaaohjelma on lauantaina.

Olisitko uskonut, jos joku olisi viime kesänä sanonut, että luistelet EM-kilpailuissa?

– No, en ehkä heti. Kesällä kunto ei ole niin hyvä ja kova kuin nyt. Mutta kun kausi alkoi rullaamaan, niin sitten, Jyrkinen tuumi viime viikolla Espoossa järjestetyssä mediatilaisuudessa.

Hän on Kansainvälisen taitoluisteluliiton rankingissa korkeimmalla oleva suomalainen ja ansainnut paikkansa, mutta tietä on tasoittanut myös kotimaisten kilpakumppanien epäonni.

Kokeneemmista luistelijoista esimerkiksi olympiakävijä Jenni Saarinen, Emmi Peltonen ja Linnea Ceder olivat ennen kauden alkua todennäköisempiä arvokisaedustajia, mutta valmistautuminen oli rikkonaista.

Kun Saarinen ja Peltonen odottivat sopivaa hetkeä päästä kilpailemaan, Jyrkinen luisteli hyvin kauden alusta asti.

Lokakuussa Espoossa järjestetyssä Finlandia Trophyssä Jyrkinen oli naisten yksinluistelun paras suomalainen ja sijoittui kymmenenneksi. Hän jätti taakseen esimerkiksi Cederin.

Koronatartunta pilasi Peltosen osallistumisen marraskuussa Espoossa järjestettyyn GP-kilpailuun. Saarinen oli parhaana suomalaisena yhdeksäs, Jyrkinen kymmenes ja Ceder yhdestoista, mutta kilpailun jälkeen Saarinen kertoi yllättäen lopettavansa.

Ulkomailla järjestetyissä kilpailuissakin hyvin esiintynyt Jyrkinen vankisti otetta EM-paikasta ja voitti joulukuussa Joensuussa ensimmäisen naisten Suomen mestaruutensa.

– SM-kisojen jälkeen tosi monet luokkakaverit ja opettajat onnittelivat minua. Ennen EM-kisoja on tullut iso kannustus koulusta ja kavereilta.

Jalat tukevasti Lappeenrannassa

Kauden aikana pyöritystä ovat järjestäneet esimerkiksi tiedotusvälineet. Jyrkinen ei ole suupaltti kilpailusuoritusten jälkeen eikä rauhallisemmissakaan haastatteluissa vaan miettii pitkään ennen vastauksiaan.

Se käy selväksi, että perheen merkitys nuorella uralla on ollut valtava. Kotipaikkakunta Lappeenrannan lisäksi harjoitusjäitä on pitänyt etsiä Helsingistä asti. Kilpailurumba on vienyt maasta toiseen.

– Vanhemmat auttavat paljon, kuskaavat harjoituksiin ja joutuvat lähtemään töistäkin kuskaamaan minua. He ovat uhranneet paljon ja tekevät kaikkensa. Erityinen kiitos heille.

Taitoluistelu on ollut merkittävä osa elämää jo vuosikymmenen ajan.

– Menin äitin kanssa katsomaan kevätnäytöstä. Pidin siitä, ja hän vei minut luistelukouluun. Siitä se lähti.

EM-kilpailuihin pääseminen on vaatinut vuosien ajan tiukan päiväohjelman noudattamista.

– Kyllä minulla on ihan normaalit kaverit ja vietän heidän kanssa aikaa koulussa. Kyllähän minun pitää koulusta lähteä pois harkkoihin, mutta he ymmärtävät, peruskoulun yhdeksäsluokkalainen sanoi.

Jyrkinen täyttää helmikuussa 16 ja aikoo jatkaa lukioon Lappeenrannassa.

– Siellä on hyvä valmennus.

Jyrkisen äiti on kotoisin Venäjältä, joka on vahva taitoluistelumaa, mutta Janna arvelee olevansa sukunsa ensimmäinen taitoluistelija.

Jäälajit ovat muuten tuttuja.

– Isä pelasi nuorena jääkiekkoa Imatran Ketterässä, kun hän asui siellä.

Yhteydenpito itärajan taakse on jatkunut.

– Täti asuu Pietarissa. Olemme välillä käyneet siellä, esimerkiksi jouluna kävimme.

”Kyllä se menee hyvin”

EM-valinta ja Suomen edustaminen saavat vieläkin tunteet kohoamaan, kun kevätnäytöksessä yli kymmenen vuotta sitten syttynyt kipinä hehkuu seuraavaksi EM-jäällä.

– Odotan innolla. Haluan kisata ja nauttia kotiyleisön edessä…, Jyrkinen sanoi ja jätti lauseen kesken.

Mihin olet tyytyväinen kilpailujen jälkeen?

– Haluan olla tyytyväinen ohjelmiin, mutta en voi asettaa sijoitustavoitteita. Hyvillä ohjelmilla saa hyvät pisteet.

Suomalaisilla on naisten yksinluistelussa menestyksekäs historia. Koetko paineita?

– Ei ole paineita. Pitää vain luottaa omaan tekemiseen. Kyllä se menee hyvin.

Petteri Ikonen