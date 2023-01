Kiinnostaisiko vanha mutta hyväkuntoinen seurantalo? Perttelin Urheilutalo myydään parhaiten tarjoavalle

Urheiluseura Perttelin Peikot on laittanut omistamansa Perttelin Urheilutalon myyntiin. Peikot teki myyntipäätöksen Urheilutalosta marraskuun vuosikokouksessaan.

Peikot myyseuran kotipesän,koska kulut rakennuksessa ovat isot ja käyttöaste on jäänyt vähäiseksi.

– Viime tilikauden öljykulut olivat 11 000 euroa. Emme saa sellaisia summia koottua. Joka viikonloppu pitäisi olla isoja tilaisuuksia, jotta saisimme kulut peitettyä, Peikkojen puheenjohtaja Satu Suominen perusteli joulukuussa.

Urheilutalo myydään tarjousten perusteella myyjän hyväksymään hintaan. Tarjouksia pyydetään 24. helmikuuta mennessä.

Kohde tuli myyntiin Kiinteistökolmio Oy:n kautta maanantaina.

Kuinka paljon kiinnostusta Urheilutalon voisi odottaa herättävän?

– Se on kaksijakoinen asia. Tämäntyyppiset talot eivät välttämättä herätä laajaa kysyntää nykyisessä markkinatilanteessa. Toisaalta sitä ei koskaan tiedä. Jollakin voi olla idea, kiinteistömyyjä Esa Mattila kertoo.

Minkä suuruiseen tarjoukseen Peikot olisi tyytyväinen?

– En ota siihen kantaa. Minulla on asiasta myös henkilökohtainen mielipide, mutta sitäkään en sano. Antaa markkinoiden määrätä hinta, Mattila sanoo.

Mattilan mukaan Salon alueella myynnissä olleita vanhoja koulurakennuksia voisi rinnastaa jossain määrin Urheilutaloon.

– Vanhat koulutkin ovat menneet kaupaksi jollain aikavälillä. Viimeksi olen ollut myymässä Hiiden koulua.

Voiko sen kauppasummasta vetää johtopäätöksiä Urheilutaloon?

– Kauppasummat ovat julkista tietoa, ja Hiiden koulun hinta oli 107 000 euroa, Mattila sanoo.

Mattilan mukaan seurantalot ja kylätalot ovat päätyneet ainakin toistaiseksi hyvin harvoin myyntikohteiksi kiinteistövälitysyrityksiin.

– Voi olla, että niitä tulee jatkossa lisää, sillä tämänkaltaisten talojen ylläpito on valtavan kallista.

Positiivisia puolia Mattila löytää Urheilutalosta useita.

– Se on hyvässä kunnossa, muun muassa pesu- ja saunatilat on uusittu 2012, samoin vesikiertoinen öljylämmitys. Talon yläkerrassa on 51,5-neliöinen asunto. Lisäksi Urheilutalo on sijainniltaan keskeisellä paikalla, sillä moottoritien liittymään on kuusi kilometriä ja Saloon 12 kilometriä, Mattila luettelee.

Asuinpinta-alaa Urheilutalossa on kaikkiaan 365 neliötä, ja kokonaispinta-ala on 465 neliötä. Tontin pinta-ala on 2 700 neliötä.

Perttelin Kaivolassa sijaitseva Perttelin Urheilutalo on rakennettu vuonna 1925 maamiesseuran taloksi. Peikot on omistanut Urheilutalon vuodesta 1992, jolloin se siirtyi sille Peikkojen kannatusyhdistykseltä.