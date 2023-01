Kokoomus tasapainottaisi julkista taloutta ensi vaalikaudella kuudella miljardilla – säästöjä muun muassa sote-palveluja tehostamalla

Kokoomuksen tavoitteena on tasapainottaa Suomen julkista taloutta ensi vaalikaudella kuudella miljardilla eurolla. Menoja sopeutettaisiin säästämällä vähemmän tärkeistä kohteista ja jarruttamalla indeksejä.

Puolueen mukaan tavoitteena tulisi olla, että julkinen talous saadaan tasapainoon seuraavien kahden vaalikauden aikana.

Kokoomus esitteli talouspoliittisen ohjelmansa toimittajille vaaliristeilyllä sunnuntaina. Puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan siinä mennään aiempaa syvemmälle siihen, millaista talouspolitiikan linjaa kokoomus haluaisi, että seuraavalla vaalikaudella tehdään.

– Toivon, että tämä saisi myös muut puolueet vastaamaan siihen, mitkä ovat heidän konkreettiset keinonsa, hän sanoi.

Indeksien jarruttamisella kokoomus tavoittelee miljardin euron vaikutusta. Jarruttaminen tarkoittaa sitä, että vaikkapa työttömyysturvan taso ei saisi kasvaa palkkatasoa nopeammin.

Säästöjä puolue hakisi muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluja tehostamalla. Tästä voisi kokoomuksen laskelmissa koitua miljardin euron säästö.

– Me pystymme näyttämään, että palvelut pystytään tuottamaan tehokkaammin, Orpo sanoi.

Tuottavuuden parantaminen sote-palveluissa on Orpon mukaan kohtalonkysymys julkisen talouden tasapainottamisessa. Kokoomus aikoo esitellä myöhemmin sote-korjaussarjan.

Orpo: Vaikeita ratkaisuja

Orpo piti puheen eduskuntavaalikampanjan käynnistäneellä vaaliristeilyllä sunnuntaina. Kokoomusjohtaja kehotti muita puolueita pohtimaan, ovatko ne valmiita sitoutumaan siihen, että talous laitetaan kuntoon ja verorahoille saa vastinetta.

– Olen teille rehellinen. Tulevina vuosina on tehtävä vaikeita ratkaisuja, jotta talous saadaan kestävälle pohjalle. On säästettävä. Meidän on tehtävä valintoja, hän sanoi Viking Gabriellan yökerhossa sunnuntaina aamupäivällä.

Varsin tutuksi tulleeseen tapaan hän suomi nykyhallitusta siitä, että se on ottanut tällä vaalikaudella 40 miljardia euroa uutta velkaa.

– Suomi sai viime vaalien jälkeen vasemmistohallituksen, joka riensi poplari auki ja serpentiinit kaulassa julistamaan, että rahaa on.

”Vuorineuvoksia” ovat kaksi miljoonaa palkansaajaa

Orpo viittasi puheessaan myös vuorineuvosten verotukseen ja siihen, että muiden puolueiden mukaan kokoomus puhuisi vain heidän verotuksestaan.

– Tosiasia on, että kokoomuksen vuorineuvoksia ovat yli kaksi miljoonaa palkansaajaa: opettajat, poliisit, varhaiskasvatuksen ammattilaiset, hoitajat ja upseerit. Nyt on oikea aika luvata heille, että palkasta saa enemmän käteen.

Vuorineuvosten verotus nousi esille, kun SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin arvioi aiemmin tammikuussa Politiikan toimittajien yhdistyksen järjestämässä väittelyssä hallitusyhteistyön mahdollisuuksia kokoomuksen kanssa.

– Jos kokoomus luopuu vuorineuvosten veronalennuksista ja näistä haihatteluista, mitä se suunnittelee, niin ilman muuta me olemme valmiita neuvottelemaan ja keskustelemaan, Marin sanoi.

Kokoomus haluaisi keventää ansiotuloverotusta kaikissa tuloluokissa yhteensä miljardilla eurolla. Vastaavasti kokoomus verottaisi päästöjä, haittoja ja kulutusta nykyistä enemmän. Käyttöön otettaisiin esimerkiksi uusi terveysperusteinen vero ja kiristettäisiin tupakka- ja alkoholiveroja.

Keskusta ilmoitti kunnianhimoisen taloustavoitteen

Keskusta kertoi perjantaina, että sen tavoitteena on vahvistaa julkista taloutta yhteensä yhdeksällä miljardilla eurolla kahden seuraavan vaalikauden aikana. Toimet on tehtävä lähtökohtaisesti etupainotteisesti ensi vaalikaudella, puolue linjasi.

Valtiovarainministeriön virkamiehet ovat esittäneet, että julkista taloutta pitää vahvistaa vähintään yhdeksällä miljardilla eurolla kahden seuraavan vaalikauden aikana. He peräänkuuluttivat talouskasvua vauhdittavia rakenteellisia uudistuksia, ja lisäksi heidän mukaansa pitäisi turvautua verojen korotuksiin ja menojen karsintaan.

