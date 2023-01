Kolumni: Pelätyistä junapapereista kuiskuteltiin turkulaisen hotellin käytävillä jo viime kesänä

Elokuussa Turun Marina Palacen käytävillä oli nihkeä tunnelma. Vuosittaisessa Eurooppa-foorumissa oli juuri keskusteltu Turun Tunnin junasta. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) oli toppuutellut, kun junahankkeen paikalliset puuhamiehet painoivat päälle. Keskustelun sävy ei herättänyt suuria toiveita. Eikä tunnelma noussut virallisen osuuden jälkeenkään.

Moniin käytäväpuheisiin tunkivat pelätyt ”VM:n paperit”. Puhuttiin valtiovarainministeriön laskelmista, jotka huhujen mukaan olisivat jo käytännössä valmiina. Ne osoittaisivat, ettei Tunnin junaa kannata rakentaa. Se olisi armoton kolaus hankkeelle, joka oli vuosikausia ollut maakunnan edunvalvonna keihäänkärki. Ministeriön odotettiin tulevan paperiensa kanssa julkisuuteen syksyn aikana, ainakin ennen joulua.

Pelätyt laskelmat julkaistiin lopulta vasta tämän viikon tiistaina. Ja ne olivat suurin piirtein juuri niin ikävää luettavaa kuin Varsinais-Suomessa oli odotettu. Ministeriö oli räknännyt, että yksikään suurista ratahankkeista ei ole taloudellisesti kannattava. Ne eivät houkuttelisi yksityistä rahaa, eivät juuri lisäisi kasvua eivätkä auttaisi ilmastotaistelussa.

Ministeriön ulostulon ajankohta on hämmentävä. Miksi juuri nyt? Tyrmäyslukujen julkistaminen osuu sattuvasti kevään vaalikamppailun lähtömetreille. Tämä vahvistaa orastavaa narratiivia siitä, että tulevalla hallituskaudella jaetaan lähinnä niukkuutta. Turha haaveilla miljardihankkeista, ministeriön paperit viestittävät.

Ministeri Saarikko vaikuttaakin olevan valmis hylkäämään koko hankkeen, mutta moni alueen poliitikko ja vaikuttaja vakuutti tiistaina toisin. Keskusta on matkalla oppositioon, joten niiden kanta ratkaisee, jotka kirjoittavat seuraavan hallitusohjelman. Tosin nyt junahanketta on entistä vaikeampi perustella kumppaneille muualta Suomesta.

Moni vaikuttaja korosti tiistaina, ettei VM:n laskelmissa ollut mitään uutta.

Kuitenkin tähän saakka Tunnin junaa on suunniteltu julkisen ja yksityisen rahan yhteishankkeena. Tästä eteenpäin lienee selvää, että rahoitus on kuntien ja ennen kaikkea valtion varassa. Niin kuin väylähankkeet käytännössä aina ovat.

Hämmentävää on myös se, että valtiovarainministeriö teki selvitystyötään peräti parin vuoden ajan, mutta nojaa lopputuloksissa vanhentuneisiin lukuihin. Esityksessä todetaan, että esimerkiksi matkustajaluvuissa ei ole pystytty täysin huomioimaan koronan tai Ukrainan sodan vaikutusta. Koronapandemia mullisti sekä ihmisten tavan tehdä töitä että valinnat asuinpaikasta. Sillä luulisi olevan vaikutusta. Ukrainan sodasta ministeriö on kirjannut muistiin, että rakentamiskustannukset ovat nousseet.

Kolmas hämmentävä asia junahankkeiden tiimoilta on se, että kaikkia kolmea käsitellään yhdessä. Turun Tunnin junaa on puuhattu pisimpään ja se on suunnittelussa ihan eri tasolla kuin kaksi itäistä kilpailijaansa. Millä perusteella ratahankkeet on koplattu yhteen? Tällä hetkellä poliittista realismia on, että jos Turun juna rakennetaan, vähintään Tampereen junan pitäisi toteutua myös. Näin ei pitäisi olla.

Vaikka Varsinais-Suomessa vakuutetaan, että mikään ei ole muuttunut, valo tunnelin päässä karkaa yhä kauemmas. Pelätyt VM:n paperit tulevat vastaan viimeistään keväällä Smolnan käytävillä. Silloinkin tunnelma saattaa olla nihkeä.

Kirjoittaja on Salon Seudun Sanomien päätoimittaja.