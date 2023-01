Kolumni: Perustakaamme Kalmarin unioni uudelleen

Minua on pitkään kummastuttanut suurvaltojen rehvastelu. Heti kun jossakin maassa on yli parikymmentä miljoonaa ihmistä, alkaa vallaton itsekehu ja henkselien paukuttelu. Tyyppiesimerkki tästä ovat britit, jotka sietämättömällä ylemmyydentunnollaan terrorisoivat Euroopan kaikkia lomakohteita.

Suurella maalla on mistä ottaa. Löytyy väkeä joka lähtöön, on rakettitieteilijää ja filosofia ja kauneuskuningatarta. Alahuuli väpättäen saamme seurata, miten Saksa ja Ranska huseeraavat Euroopassa miten mielivät. Paasikivenkin mielestä on surkeaa olla pieni kansa.

Meidän kannattaa suurentaa maatamme. Helpoiten se käy perustamalla Kalmarin unioni uudelleen. Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta löytyy valtavasti potentiaalia, hengen lentoa, rahaa ja hyvinvointia. Kun lyömme uudelleen hynttyyt yhteen, niin meillä on kaksikymmentäviisimiljoonainen sakki, jonka ei tarvitse enää kumarrella ketään.

(Tässä vaiheessa pitää tietysti kaikkien, jotka vastustavat ruotsin opiskelua, lopettaa lukeminen.)

Jokaisella pohjoismaalla on lujasti annettavaa uuteen unioniin. Tanskalaiset tuovat yhteiseen muurahaiskekoomme loistavat, jo orjakaupan ajalta periytyvät kauppasuhteensa. Norjasta saamme kalan, öljyn ja kalanmaksaöljyn, Ruotsista säntilliset pikkuvirkamiehen aivoilla varustetut työntekijät, jotka pysyvät työpaikoillaan koko ajan ja juovat vain lauantaisin. Suomesta saamme yhteisen maanpuolustustahdon, joka monelta skandinaavilta uupuu.

Suomella on metsää, Ruotsilla malmeja, Norjalla kaasua ja öljyä, Tanskalla maataloustuotteita. Mikä on meidän köllötellä uudessa maassamme, välillä voimme lomailla Islannissa, jonka olemme julistaneet luonnonpuistoksemme. Suomalaiset pitävät huolen puolustuksesta yhdessä urheilullisten norjalaisten kanssa. Ruotsi valmistaa rautaa rajalle ja tanskalaiset tekevät meille lisää voileipiä sekä maailman parhaita tv-sarjoja. Mikä siinä on lumihangessa kahlatessa.

Joku voisi nyt muistuttaa, että edellinen Kalmarin unioni päättyi Tukholman verilöylyyn 1520, kun Tanskan kuningas lyhensi Ruotsin aatelistoa pään verran. Tietysti nykyisinkin on pientä kärhämää kansojen välillä. Tanskalaisten näljääminen ja ainainen päsmäröinti ärsyttää muita. Ruotsalaisten turhanpäiväinen lässytys on tanskalaisten mielestä kestämätöntä kuultavaa, eikä svedujen lälläröinti ole rankkojen suomalaistenkaan mieleen. Norjalaisia äglöttää ruotsalaisten tyyli kertoa norjalaisvitsejä. Svea-mamman kansalaiset taas vihaavat norjalaisten asketismia, kuten tapaa korvata lounas kuivalla voileivällä. Suomen suurten ikäluokkien harrastama negatiivinen asenne voi myös vaikeuttaa yhdistymiskehitystä.

Ainoa keino kääntää skeptiset suomalaiset hankkeen taakse onkin lupaus monarkiasta. Meillä seurataan naapurien kuningashuoneiden touhuja niin tiiviisti, että oma monarkki tarvitaan. Ehkä Sanna I:llä on paremmat mahdollisuudet kuin Margaretalla Kalmarin unionissa. Tämän aika näyttää, kuten Aino Kassinen sanoi.

JUHA RUUSUVUORI

Kirjoittaja on Taalintehtaalla asuva kirjailija.