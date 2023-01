Kommentti: Vilppaallakin on karhu- ja lokkivaara

Korisliigan pudotuspelien alkuun on lähes kolme kuukautta. Salon Vilppaan kauden osalta eletään kuitenkin tiistaisen tappion myötäkin mahdollisesti jo ratkaisevia viikkoja. Alempaan jatkosarjaan jääminen olisi tukala tilanne sekä pelillisesti että todennäköisesti myös yleisömäärien osalta.

Karhubasket on oma lukunsa. Sen 15 ottelun voittoputki on pidempi kuin millään joukkueella noin viiteen vuoteen. Yli viiteentoista on koko 2000-luvulla yltänyt vain kolme joukkuetta, viimeisimpänä yhdeksääntoista venynyt Bisons kaudella 2013–2014. Vilpas pystyi parhaimmillaan neljääntoista nelisen vuotta sitten.

Pitkästä voittoputkesta puhuttaisiin kuitenkin myös Seagullsin kohdalla ilman Karhubasketia. Se on vienyt nimiinsä 13 edellisestä ottelustaan 12, eli Karhua lukuun ottamatta Lokit on nokkinut kaikki muut joukkueet.

Seagulls on ollut Karhubasketin ohella syksystä 2019 lähtien selvästi paras runkosarjaseura. Kolme Suomen cupin titteliä tukevat tätä.

Tasaisen hyvä tuloksenteko on perustunut koviin kotimaisiin pelaajistoihin. Ulkomaalaishankinnoissa on tullut huteja, jotka ovat osaltaan vieneet loppuottelut toistaiseksi pois Seagullsilta.

Nyt tilanne vaikuttaisi toisenlaiselta, eikä alemman jatkosarjan jälkeinen seitsemäs sija ja todennäköinen puolivälierävastustaja Seagulls houkuttelisi ketään. Zena Edosomwan valittiin marraskuun parhaaksi pelaajaksi, ja Rene Rougeaun läsnäolo on ollut kolmena keväänä kolmesta osa-ansio Suomen mestaruuteen. Jeffrey Carroll on ollut monella mittarilla todella kova korintekijä tähän sarjaan.

Lisäksi siirtoaikaa on vielä runsaasti jäljellä. Robert Hall täyttäisi erinomaisen ”viidennen ulkomaalaisen” määritelmän, mutta toistaiseksi hän on pysynyt pelaavassa nelikossa.

Nykykokoonpanollakin Seagulls on tehnyt kuudessa yhdestätoista viimeisimmästä ottelustaan vähintään sata pistettä.