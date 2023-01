Konservatiivisen Etelä-Carolinan korkein oikeus kumosi lain, joka kieltää abortin kuudennen raskausviikon jälkeen

Yhdysvalloissa Etelä-Carolinan korkein oikeus on kumonnut lain, joka kieltää abortin kuudennen raskausviikon jälkeen.

Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi kesällä aborttioikeuden liittovaltion tasolla turvanneen aiemman päätöksensä ja siirsi päätäntävallan raskaudenkeskeytysten sallimisesta takaisin osavaltioille.

Torstainen päätös on merkittävä takaisku abortinvastustajille konservatiivisessa Etelä-Carolinassa.

– Päätämme, että osavaltiomme perustuslaillinen oikeus yksityisyyteen ulottuu naisen päätökseen tehdä abortti, Etelä-Carolinan korkein oikeus sanoi.

Yhdysvaltain korkein oikeus käytti samankaltaista perustelua tehdessään vuoden 1973 Roe vastaan Wade -päätöstä.

Päätös turvasi jokaisen yhdysvaltalaisnaisen oikeuden aborttiin liki puoli vuosisataa, mutta kesäkuussa nykyisellään selvästi konservatiivienemmistöinen korkein oikeus päätti kumota aiemman päätöksensä.

Etelä-Carolinan päätös on ensimmäinen kerta, kun osavaltion korkein tuomioistuin kumoaa tiukan aborttilain maan korkeimman oikeuden kesäisen päätöksen jälkeen.

Kesäisen päätöksen jälkeen Yhdysvallat on jakautunut osavaltioihin, jotka pyrkivät rajaamaan aborttioikeutta, sekä niihin, jotka pyrkivät vahvistamaan samaista oikeutta. Rajoituksia on kyhäilty pääosin maan eteläosissa ja keskilännessä, aborttioikeutta on sen sijaan vahvistettu erityisesti rannikkoalueilla.

”Järkälemäinen voitto”

Kesäkuusta lähtien aborttioikeutta rajoittavia toimia on estetty useissa osavaltioissa sillä aikaa, kun asiasta odotetaan korkeamman tason päätöstä. Etelä-Carolinan korkein oikeus on ensimmäinen laatuaan oleva tuomioistuin, joka antaa lopullisen päätöksensä asiasta.

– Tämä on järkälemäinen voitto laillista aborttia maan eteläosassa tukevalle liikehdinnälle, kuvaili Planned Parenthood -järjestö, joka pyörittää aborttipalveluitakin tarjoavia terveysklinikoita.

Valkoisen talon lehdistösihteerin Karine Jean-Pierre suitsutti Etelä-Carolinan päätöstä ja kuvaili tuomioistuimen kumoamaa aborttikieltoa äärimmäiseksi ja vaaralliseksi. Jean-Pierre painotti, että naisten tulisi voida päättää omista kehoistaan.

Päätös Etelä-Carolinassa avaa uusia mahdollisuuksia naisille myös lähiosavaltioissa kuten Alabamassa ja Tennesseessä. Edellä mainituissa kahdessa osavaltiossa aborttioikeutta on rajattu, mutta niiden asukkaat voisivat jatkossa matkustaa Etelä-Carolinaan toimenpidettä varten.

Torstainen päätös ei kuitenkaan tarkoita välttämättä oikeustaistelun päättyvän tähän. Päätöksessään Etelä-Carolinan korkein oikeus määräsi, että oikeutta yksityisyyteen voidaan rajoittaa, kunhan tämä tehdään kohtuullisella tavalla.

Kyseinen tarkennus voi mahdollistaa sen, että osavaltion päättäjät ilmoittavat vielä uusista rajoituksista.