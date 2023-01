Herkkiä vaaleanpunaisia ruusuja, kimaltavia suklaaunelmia, vai molempia? Salolaisen Minja Laukkasen tuorein suosikkileivonnainen on överimuffinssi. Tarjottimille syntyy kahdenlaisia näytteitä kevään juhliin sopivista herkuista.

– Överiä näissä on koristelu. Kuorrutteena on pursotusta ja nonparelleja, ja olen nyt innostunut pölyväreistä, syötävästä glitteristä, jota on helppo vain suihkaista päälle, hän esittelee.

Laukkanen pursottaa vaaleanpunaisille ruusuille vihreitä lehtiä. Työ sujuu tottunein käsin, suuttimena on oikean muodon tuottava lehtitylla. Suklaapinta saa väriä erilaisista nonparelleista. Lopulta suihkaus kimallusta viimeistelee kokonaisuuden.

Pinnan allakin piilee yllätyksiä. Suklaamuffinssien sisällä on vadelmasydän tuomassa raikkautta, sillä pelkkä suklaa voisi olla Laukkasen mielestä tunkkainen.

Hän puhuu leivonnaisistaan sekä kuppikakkuina että muffinsseina. Niitä ei ole tarpeen erotella, hänen versionsa ovat joka tapauksessa omanlaisiaan.

– Hyödynnän muidenkin ideoita, mutta aina jollakin omalla twistillä.

Oma suuri suosikki on esimerkiksi pistaasilevite, jota löytyy tällä kertaa ruusukuppikakkujen pohjasta.

– Pistaasilevite on perinteinen italialainen makea herkku, se on ihan pala taivasta! Suosin sitä usein suklaan korvikkeena.

Vaikka moni asia vaihtelee, kuorrutuksen koostumuksessa Laukkasella on ehdoton periaate.

– En käytä voikreemiä. Sekoitan kuorrutuksen itse tuorejuustosta, suklaasta ja vispikermasta, ja esimerkiksi ruusukuorrutukseen olen yhdistänyt mansikkaa.

Minja Laukkasta kuunnellessa on selvää, että leipominen on hänelle todellinen intohimo. Se syttyi jo, kun hän pääsi pienenä äidin ja mummon avuksi, aluksi taikinaa maistelemaan ja pian myös tekemään.

Nyt 17-vuotiaana hän haaveilee omasta konditoriasta, joskus tulevaisuudessa. Vielä kuitenkin jatkuu koulu.

– Opiskelen kaksoistutkintoa, lukion lisäksi liiketoiminnan alaa. Tuntui että siitä olisi suurin hyöty jatkon kannalta. Leipomisen lisäksi tykkään myös asiakaspalvelusta, hän kertoo.

Työskentely ruoan ja asiakkaiden parissa on tähän mennessä tullut tutuksi äidin yrityksessä. Minjan äiti Miina Laukkanen pitää Salossa Herkku ja Lahja Murena -liikettä, johon olemme tulleet nyt kuvaamaan.

– Tuotteitani ei kuitenkaan ole täällä myynnissä. Olen tehnyt vain tilauksesta tutuille, Minja Laukkanen täsmentää.

Hän pohtii, että ehkä muitakin yksittäisiä tilaustöitä voisi tehdä, jos aikataulu sallii. Koulu kuitenkin vie aikansa, eikä leipominen ole ainoa harrastus, vaan hän myös tanssii balettia.

Leipomisen ohella kiinnostaa muukin ruoanlaitto. Jos hän laittaa ruokaa kotona, usein se on pastaa.

– Ystäväni eivät harrasta samaa, vaan tämä on ihan minun juttuni. Olen ystäväpiirin leipoja.

Tilaustöinä syntyy tavallisimmin kakkuja: juustokakkuja, täytekakkuja ja teemakakkuja.

– Kakut ovat ehdottomasti se, mitä eniten rakastan tehdä. Viime aikoina olen tehnyt monia teemakakkuja, ja niissä mielikuvitus pääsee valloilleen, Minja Laukkanen sanoo.

Teemakakkujen aiheet ovat vaihdelleet pandasta barbeihin. Halloween-juhliin syntyi kurpitsa-lepakkokakku, ja veljen syntymäpäiväkakku oli peliohjaimen näköinen. Erikoisempiin kakkuihin kuluu paljon aikaa, mutta se ei leipojaa haittaa.

– Kakkuja koristellessa pääsen hifistelemään ja saan toteuttaa esteettistä puoltani.

Ideoita Laukkanen hakee somesta ja tv-ohjelmista, kuten Koko Suomi leipoo.

– Käytän paljon Pinterestiä, ja Instagramistakin löytyy ideoita. Itse en ole vielä julkaissut kuvia omista töistäni, mutta olen suunnitellut Instagram-tiliä, hän kertoo.

Vaativien kakkujen rinnalla överimuffinssit edustavat nopeampaa leivottavaa, ja myös niitä saa sovitettua eri teemoihin. Ruusuaiheet sopivat esimerkiksi häihin, ja isompien rinnalla tarjottimilla oleva minikokoiset versiot ovat käteviä suupaloja.

Lukijoiden kokeiltavaksi Laukkanen antaa kaksi reseptiään, joista syntyy kuvien kuppikakkuja.

Mansikka-pistaasikuppikakut

12 kuppikakkua

Pohja:

1,5 dl sokeria

2 kananmunaa

2,5 dl luomuvehnäjauhoja

2 tl leivinjauhetta

100 g voita

1,5 dl maitoa

3 tl pistaasilevitettä

Kuorrutus:

200 g mansikoita

2 rkl sitruunanmehua

1 dl sokeria

4 dl vispikermaa

2 rkl vaniljakreemijauhetta

300 g maustamatonta tuorejuustoa

2 rkl pistaasilevitettä

Vihreää pasta/tomuväriä

Koristeluun:

Spray-kimallejauhetta

Vatkaa munat ja sokeri kuohkeaksi vaahdoksi. Sekoita kuivat aineet keskenään ja sulata voi. Lisää muna-sokeriseokseen vuorotellen maitoa ja jauhoseosta koko ajan sekoittaen. Lisää viimeisenä voi sekä pistaasilevite ja kääntele tasaiseksi.

Asettele 12 kuppikakkuvuokaa pellile ja lusikoi jokaisen pohjalle 1 rkl taikinaa sekä nokare pistaasilevitettä, täytä vuoat sen jälkeen taikinalla. Paista 200 asteisessa uunissa n. 20 min. Anna kuppikakkujen jäähtyä ja tee sillä aikaa kuorrutus.

Kiehauta mansikat, sokeri ja sitruunanmehu kattilassa. Anna jäähtyä ja survo hienoksi. Vatkaa kerma kuohkeaksi ja sekoita joukkoon vaniljakreemi, tuorejuusto sekä pistaasilevite. Erota pieni osa kermavaahtoa toiseen kulhoon ja värjää se väriaineella vihreäksi.

Sekoita loppuun vaahtoon mansikkasurvos. Laita kermavaahdot tyllalla varutettuihin pursotinpusseihin ja pursota kuppikakun päälle mansikkakermalla ruusu ja vihreällä kermalla lehdet. Viimeistele koristelu suihkuttamalla päälle kimallejauhetta.

Suklaiset kuppikakut

12 kuppikakkua

Pohja:

2,5 dl luomuvehnäjauhoja

1 dl kaakaojauhetta

2 dl sokeria

1,5 tl vaniljasokeria

0,5 rkl leivinjauhetta

ripaus suolaa

100 g voita

1,5 dl maustamatonta jogurttia

2 kananmunaa

2 dl rouhittua suklaata

tuoreita vadelmia

Kuorrutus:

4 dl vispikermaa

2 rkl vaniljakreemijauhetta

300 g maustamatonta tuorejuustoa

150 g suklaata

Koristeluun:

Irtosuklaata ja koristerakeita

Sulata voi mikrossa ja anna jäähtyä. Sekoita kuivat aineet keskenään.

Sekoita toisessa kulhossa kananmunat, voi ja jogurtti. Yhdistä seokset hyvin sekoittaen, älä kuitenkaan vatkaa. Kääntele lopuksi suklaarouhe taikinan sekaan.

Asettele kuppikakkuvuoat muffinssipellille ja jaa taikina vuokiin, muista jättää kohoamisvaraa. Paista 175 asteisessa uunissa n. 25 min. Anna kuppikakkujen jäähtyä ja tee sillä aikaa kuorrutus.

Vatkaa kerma kuohkeaksi ja sekoita joukkoon vaniljakreemi, tuorejuusto sekä sulatettu suklaa.

Tee kuppikakkuun reikä muffinssirei’ittimellä ja lisää koloon tuoreita vadelmia. Aseta kermavaahto pursotinpussiin ja kuorruta kuppikakut.

Viimeistele koristelemalla irtosuklailla ja koristerakeilla.

Salon Seudun Sanomissa torstaina 19.1.2023 Häät ja juhlat -teemasivut.