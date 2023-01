KORJATTU Esitutkinta: Kari Jääskeläinen järjesteli Katri Kulmunille viestintäkoulutusta Harri Saukkomaan Tekiriltä, vaikka ministeriö varoitteli hankintarajasta

Keskustapoliitikko Katri Kulmunin entistä avustajaa Kari Jääskeläistä muistutettiin jo kesällä 2019 valtioneuvoston vähäisen hankinnan rajasta, mutta tästä huolimatta Jääskeläinen päätyi järjestelemään palveluita viestintätoimisto Tekiriltä yli sen. Asia selviää muun muassa Jääskeläisen toimintaa käsittelevässä esitutkinnassa, joka tuli julkiseksi perjantaina.

Jääskeläinen on ollut keskustalle pitkän linjan taustavaikuttaja, jota syytetään tällä hetkellä petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syynä on se, että hän on syyttäjän mukaan erehdyttänyt valtiovarainministeriötä noin 13 700 euron arvosta viestintäpalveluja, jonka aikana entinen valtiovarainministeri ja entinen keskustan puheenjohtaja Kulmuni harjoittelikin muun muassa puhetta keskustan puoluekokoukselle.

Kulmuni erosi valtiovarainministerin tehtävästä sotkun takia.

Jääskeläinen kiistää kirjallisessa vastauksessaan syytteeseen syyllistyneensä rikokseen tai tienneensä, että valtiovarainministeriön rahoilla olisi harjoiteltu jotain muuta kuin ministerityöhön liittyvää viestintää.

Yhtä lailla kiinnostavaa on kuitenkin se, kuinka viestintäpalveluita päädyttiin lopulta tilaamaan yli valtioneuvoston määrittelemän rajan. Alkuperäisen sopimuksen solmimisen aikaan Kulmuni oli elinkeinoministerinä, ja esitutkinnan perusteella virkamiehet muistuttivat Jääskeläistä ennen sopimuksen solmimista ministeriön ohjeistamasta 20 000 euron hankintarajasta vähäisille suorahankinnoille.

Tekirin kanssa oli sovittu 13 600 euron arvoisesta konsultoinnista, mutta jo syyskuussa 2019 tilattu määrä ylitti 20 000 euron rajan. Alkuperäisen sopimuksen yli meneville tilauksille ei ollut määritelty Tekirin kanssa ylärajaa.

Tapaaminen Kulmunin työhuoneessa

Esitutkinnan perusteella Jääskeläisellä oli merkittävä rooli kokonaisuudessa. Hän, Kulmuni ja Tekirin Harri Saukkomaa tapasivat Kulmunin työhuoneessa ensimmäisen kerran 26. heinäkuuta 2019, jolloin Kulmuni oli vielä elinkeinoministerinä Antti Rinteen (sd.) hallituksessa.

Saukkomaa on maineenhallinnan ja vaativan viestinnän asiantuntija ja Tekirin perustaja. Tapaaminen oli tärkeässä roolissa päätettäessä, että Tekir suunnittelee Kulmunille vaativiin viestintätilanteisiin sopivan valmennuskokonaisuuden.

Jääskeläinen toimitti 5. elokuuta silloiselle työ- ja elinkeinoministeriön viestintäjohtajalle Mikko Koivumaalle muistion, jossa ehdotettiin puitesopimuksen tekemistä Tekirin kanssa. Sähköpostivaihdossa Koivumaa ja hallitusneuvos Kari Klemm kuitenkin muistuttivat jo olemassa olevista puitesopimuksista ja kehottivat myös tarkkuuteen hankintaohjeissa hankaluuksien välttämiseksi.

Tämän keskustelun pohjalta malliksi tuli lopulta summaltaan rajattu piensopimus. Klemm myös muistutti Jääskeläistä siitä, että valtioneuvoston vähäisen hankinnan raja on 20 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Syyskuussa Tekiriltä tilattu koulutus ylitti tuon rajan.

Koulutusta ennen sopimusta

Esitutkinnan perusteella Tekir myös ehti pitää valmennusta jo ennen kuin työ- ja elinkeinoministeriöllä oli tarjous tai sopimus konsultoinnista. Koulutusta tapahtui kerran heinäkuun 2019 lopulla ja konsultointia kerran elokuun alussa. Jälkimmäisellä kerralla Kulmuni ei työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen perusteella ollut paikalla tai edes tiennyt konsultoinnista.

Syksyn aikana Tekir piti vielä neljä muutakin konsultointia ilman Kulmunia.

Poliisi kysyi Harri Saukkomaalta esitutkinnassa, kuinka harvinaista on antaa konsultointia ilman henkilön osallistumista siihen.

– Tämä ei ole harvinaista. Olemme antaneet konsultointeja asiakkaan puolesta hänen valtuuttamille henkilöille myös muiden asiakkaiden kohdalla, Saukkomaa sanoi.

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen perusteella Kulmuni ei kuitenkaan tiennyt konsultoinneista, joissa ei ollut paikalla. Ministeriön selvityksen mukaan Jääskeläinen oli noilla kerroilla sekä tilaajana että läsnäolijana.

Tekir antoi Kulmunille myös koulutusta, josta lasku meni valtiovarainministeriölle. Tämäkin tapahtui alkuun ilman valtiovarainministeriön kanssa solmittua sopimusta.

Poliisi kysyi Saukkomaalta, onko Tekirille tavallista antaa koulutusta ilman voimassa olevaa sopimusta.

– Emme tee millekään asiakkaalle maksullisia valmennuksia ilman voimassa olevaa sopimusta, Saukkomaa vastasi.

Hän sanoi olettaneensa, että Jääskeläisellä on ollut asianmukainen valtuus tehdä tilaukset.

Syytteen syynä erehdyttäminen

Tekiriltä tilattiin palvelua yhteensä kymmenillätuhansilla euroilla, mutta tästä huolimatta syyte koskee vain noin 13 700:aa euroa.

Syynä on se, että syytteen perustana eivät ole olleet valtioneuvoston oma vähäisen hankinnan raja. Sen sijaan syytteen summaa määrittelee se, erehdytettiinkö ministeriötä syyttäjän mukaan koulutuksen sisällössä.

Ministeristä poliisi ei voi tehdä esitutkintaa ilman eduskunnan tai ylimmän laillisuusvalvojien aloitetta.

—

Korjattu lauantaina 28.1. kello 8.59 uutista perjantailta: Kari Klemmin titteli on hallitusneuvos, ei hallintoneuvos.

Korjattu aiempaa uutista perjantaina kello 20.24: Kulmuni oli Rinteen hallituksessa elinkeinoministeri, ei työ- ja elinkeinoministeri.

Mikko Gustafsson