KORJAUS: Tv-sarja Munkkivuori nappasi eniten palkintoja Venla-gaalassa, Sohvaperunat sai jälleen vuoden viihdeohjelman palkinnon

Tv-sarja Munkkivuori voitti eniten palkintoja perjantai-iltana järjestetyssä Kultainen Venla -gaalassa, jossa palkittiin vuoden 2022 parhaita suomalaisia tv-ohjelmia ja niiden tekijöitä.

Rabbit Filmsin tuottama ja Elisa Viihde Viaplaylla esitetty Munkkivuori sai yhteensä neljä palkintoa. Se oli vuoden draamasarja, ja sen ohjaaja-käsikirjoittaja Jani Volanen sai sekä vuoden fiktiokäsikirjoittajan että vuoden fiktio-ohjaajan palkinnot. Lisäksi Laura Birn sai Munkkivuori-roolistaan vuoden sivuosanäyttelijän palkinnon.

Kolme palkintoa nappasi Yellow Film & TV:n tuottama Elämäni Biisi. Se palkittiin kolmatta kertaa vuoden musiikkiviihteenä. Lisäksi Petja Peltomaa sai vuoden viihde- ja realityohjaajan palkinnon ja Katja Ståhl vuoden juontaja -palkinnon. Vuoden juontaja palkittiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa.

Niin ikään Yellow Film & TV:n tuottama Aikuiset palkittiin vuoden komediasarjana toista kertaa peräkkäin. Lisäksi Anna Airola sai Aikuiset-roolistaan vuoden pääosanäyttelijän palkinnon.

Sohvaperunat jatkoi voittoputkeaan

Ylen esittämä ja Endemol Shine Finlandin tuottama Sohvaperunat palkittiin vuoden viihdeohjelmana jo seitsemännen kerran. Tanssii tähtien kanssa sai puolestaan neljännen kerran vuoden kilpailureality -palkinnon. Vuoden game show’ksi valittiin kolmatta kertaa Suurmestari.

Viihde- ja realitykäsikirjoittajan palkinnon voitti Marjo Vilkko sarjasta Kylmän sodan Suomi.

Ajankohtaisohjelmissa ja dokumenteissa juhli muutenkin Yle, sillä vuoden uutis- ja ajankohtaisohjelma oli MOT ja vuoden asiaohjelma- ja dokumenttisarja Ylen Perjantai-dokkarit.

Vuoden keskusteluohjelman palkinnon nappasi MTV3:n esittämä Joonas Nordman Show, joka on sekin Yellow Film & TV:n tuottama.

Elämäntyöpalkinnolla kunnioitettiin toimittajaa ja tietokirjailijaa Helena Petäistöä.

Helsingin Sanomien Lasten uutiset palkittiin vuoden lasten- ja nuortenohjelmana.

Yleisöäänestyksen perusteella jaetut vuoden esiintyjä- ja vuoden ohjelma -palkinnot menivät Gogin kantabaarista tutulle Constantinos .Gogi. Mavromichalisille ja Puoli seitsemälle. Yleisöääniä annettiin tiedotteen mukaan noin 112 000.

Muut palkittavat äänesti tv-alan ammattilaisista koostuva Televisioakatemia ry:n jäsenistö esituomaristojen laatimien listojen pohjalta.

—–

Juttu on julkaistu alun perin 20. tammikuuta 2023 ja sitä on korjattu 23. tammikuuta kello 13.15: Munkkivuori-tv-sarjaa on esitetty Elisa Viihde Viaplaylla, ei Viaplaylla.