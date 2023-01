Koronanyrkki lopetti toimintansa – Koronasta on tullut yksi tauti muiden joukossa, sanoo Mikko Pietilä

Varsinais-Suomen koronatilannetta koordinoinut ryhmä on lopettanut toimintansa, kertoo Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Kolme tautiepidemiaa on yhä liikkeellä, mutta niiden esiintyvyys on laantunut.

Koronaviruksen ilmaantuvuus Varsinais-Suomessa on laskenut merkittävästi. Tuorein 14 vuorokauden esiintyvyys 100 000:ta henkilöä kohden on 32.

– Koronasta on tullut yksi tauti muiden joukossa. Edelleen virus voi aiheuttaa sairaalahoitoa vaativan taudin ihmiselle, mutta se ei enää uhkaa koko yhteiskuntaa, koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja Mikko Pietilä sanoo tiedotteessa.

Tiistaiaamuna potilaita, joilla on todettu korona, oli erikoissairaanhoidossa 9 ja hyvinvointikeskuksissa hoidossa 4. Osalla potilaista koronavirustauti ei kuitenkaan ollut hoidon ensisijainen syy.

Vielä joulukuussa koronaan liittyviä kuolemia eli 30 vuorokauden aikana positiivisesta koronatuloksesta tapahtuneita menehtymisiä todettiin 53. Koko epidemian aikana virus on liittynyt 635 henkilön kuolemaan Varsinais-Suomessa. Menehtyneiden keskimääräinen ikä on ollut 82 vuotta.

Koronapandemia rantautui Suomeen keväällä 2020. Korkein tautiaalto koettiin keväällä 2022.

– Virus on aiheuttanut kolmena edellisenä vuonna alkukeväästä epidemia-aallon. On todennäköistä, että näin käy myös tänä vuonna, mutta otaksuttavasti aalto jää merkittävästi pienemmäksi kuin viime vuonna, tartuntatautien erikoislääkäri Harri Marttila sanoo tiedotteessa.

Myös influenssa- ja RS-virusepidemiat ovat laantumassa.

– A-influenssaepidemian huippu saavutettiin vuodenvaihteessa ja RS-virusepidemian huippu loppiaisena. Influenssa-B-löydökset ovat olleet toistaiseksi harvinaisia, Marttila sanoo.

Kolmen eri virustaudin vuoksi esimerkiksi hyvä käsihygienia on edelleen hyvä muistaa.

– Yhteiskunnassa on palattu normaaliin, mutta virustautien torjunta on yhä tärkeää, Pietilä muistuttaa.

Hän kiitti koordinaatioryhmää onnistuneesta koronapandemian hallinnasta.

– Pandemia Varsinais-Suomessa oli toiseksi vaikein pääkaupunkiseudun seudun jälkeen. Vaikka jouduimme tekemään koviakin päätöksiä, pyrimme rajoittamaan yhteiskunnan toimintaa mahdollisimman vähän, hän sanoo.