Krista Pärmäkoski hiihti viitossijan Tourin sprintistä – Frida Karlsson jatkaa Tour de Skitä naisten kilpailun kärjessä

Krista Pärmäkoski kamppaili maastohiihdon Tour de Ski -kiertueen sprintissä viidenneksi Italian Val di Fiemmessä. Pärmäkoski huolehti erävaiheen ensimmäisissä starteissa vauhdinpidosta, mutta vaihtoi taktiikkaa finaaliin. Hän ei kuitenkaan kyennyt kohentamaan maalisuoralla asemiaan kuin yhden sijan.

Pärmäkoski joutui loppukiriin viimeiseltä sijalta, kun hän jäi viimeisessä käännöksessä maalisuoralle sumppuun muiden taakse.

– Taktiikka toimi, mutta radalla oli liikaa naisia. Yksin olisi ollut helpompaa, Pärmäkoski nauroi ruuhkatilanteelle Ylen tv-lähetyksessä.

Pärmäkoski menetti tilanteessa vauhtia, eikä päässyt laskussa muiden imuun.

– Ajauduin radan sisäpuolelle, enkä pystynyt potkimaan nousussa vauhtia, Pärmäkoski jatkoi ratkaisutilanteesta.

Kiertueen kokonaistilanteessa Pärmäkoski on kolmantena runsaan minuutin päässä Ruotsin Frida Karlssonista. Norjan Tiril Udnes Weng on toisena. Wengin ja Pärmäkosken ero on 24 sekuntia.

Val di Fiemmen sprintin voittanut Lotta Udnes Weng nousi kokonaiskilpailussa neljänneksi. Karlsson jäi sprintissä puolivälieriin.

Pärmäkoski hiihti erävaiheen ensimmäisellä kierroksella ylivoimaisen erävoiton perinteisen hiihtotavan kilpailussa. Välierässään hän huolehti vauhdista, taipui kirissä neljänneksi, mutta selviytyi aikavertailun kautta loppukilpailuun.

Niskanen hukkasi peesihyödyn

Kerttu Niskanen taisteli sprintissä välieriin asti, mutta loppukiri ei aivan riittänyt finaalipaikkaan. Hän oli toisessa välierässä Norjan Mathilde Myhrvoldin ja Tshekin Tereza Beranovan jälkeen kolmas.

Beranova nappasi finaalipaikan viiden sekunnin sadasosan erolla Niskaseen.

– Vaihdoin puolivälierästä taktiikkaa niin, että säästelin nousussa voimia ja yritin pitää hiihdon rentona myös nousun päällä. Ajatus oli, etten tule keulasta maalisuoran laskuun, mutta se oli mielestäni virhe, Niskanen kertoi Ylellä.

– En saanut lopussa tarpeeksi hyviä vauhteja johtavan hiihtäjän perään, enkä saanut peesistä kunnollista imua. Se loppu oli vähän petollinen.

Niskanen jatkaa kiertuetta viidenneltä sijalta. Hän on jäänyt puolitoista minuuttia kärjestä.

– Harmi, etten päässyt finaaliin, sillä tarjolla olisi ollut paljon sekunteja, jos olisin päässyt jatkoon, Niskanen totesi.

Kyllönen kaipaa täysosumaa

Anne Kyllönen jäi puolivälierässään neljänneksi ja karsiutui välieristä.

– Sain hiihdettyä oman maksimini, mutta se ei riittänyt välieräpaikkaan, Kyllönen arvioi hiihtoaan.

Lauantaina Val di Fiemmessä hiihdetään perinteisellä hiihtotavalla 15 kilometrin yhteislähtö ja sunnuntaina vapaalla hiihtotavalla 10 kilometrin yhteislähtö Alpe Cermisin loppunousuun.

– Minulta puuttuu tältä Tourilta huippuonnistuminen. Kilpailuissa on ollut hyviä elementtejä ja on tullut myös hyviä tuloksia, mutta haluaisin, että kaikki loksahtaisi vielä kohdalleen, Kyllönen toivoi.

Miesten sprintissä Perttu Hyvärinen ja Markus Vuorela jäivät puolivälierissään viimeisiksi ja karsiutuivat välieristä. Lauri Lepistö oli aika-ajossa 39:s, eikä päässyt erävaiheeseen.

Lepistö arveli Ylen haastattelussa, ettei hän enää jatka kiertuetta.

Norjan Johannes Hösflot Kläbo voitti sprintin, joten hän on voittanut Tourin kaikki viisi kilpailua. Ruotsin Calle Halfvarsson oli Val di Fiemmen sprintissä toinen ja Italian Simone Mocellini kolmas.

Pasi Rein