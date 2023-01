Salon Vilpas ja KTP näyttivät tavallista suurilukuisemmalle ja keski-iältään nuoremmalle Salohallin yleisölle tutuksi tulleet kahdet kasvonsa. Vilpas teki karmean alun eli 29–41-tappiotilanteen jälkeen ryhtiliikkeen, kun taas KTP:n vuoristorata eteni vauhdilla kohti pohjaa.

Lyhenne KTP tarkoittaa tässä tapauksessa Vilppaan kannalta Kovin Tärkeitä Pisteitä. Kaksi voittoa kyseisestä vastustajasta jo lähestulkoon sinetöivät joukkueen paikan ylemmässä jatkosarjassa.

Asian varmistumiseen riittää ensinnäkin oma voitto joko Lahti Basketballista tai Salohallissa Korihaista, joka on kyntänyt kaksi viimeisintä otteluaan rökäletappioihin. Vaikka nämä pelit päättyisivät tappioihin, olisi KTP:n siinäkin tilanteessa voitettava sekä Pyrintö, Seagulls että Honka.

Vilpas on pelannut marraskuun alusta lähtien paineiden alla, kun voittoja on ollut pakko ottaa varsin tiuhaan tahtiin. Kun tulos on ollut pitkään peliesitystä tärkeämpi, käänty(isi)vät asiat ylemmässä jatkosarjassa tilapäisesti ainakin osittain toisinpäin.

Alle 12 minuutin jälkeen eli lukemissa 29–41 kävi jo mielessä puoliaikatauon aikainen ynnäys. Eli se, milloin viimeksi vai koskaan Vilpasta vastaan on SM-koripallossa tehty sata pistettä kolmessa peräkkäisessä ottelussa.

Ensimmäiset ”peliä!”-huudot alkoivat kaikua väkimäärään nähden hiljaisessa katsomossa. KTP:n 41 pisteestä 30 tuli lay-upeilla tai vapaaheitoilla. Siis keskimääräistä hyvin paljon helpommilla tavoilla.

Riku Laine seurasi tämän ajanjakson kokonaisuudessaan vaihtopenkiltä.

– Meillä on ollut trendinä, että aloitamme heikosti, on se sitten ottelun tai toisen puoliajan alku. Kaksi päivää oltiin keskitytty siihen, miten saamme puolustuksessa stoppeja. Sen ensimmäisen 12 minuutin aikana asia ei mennyt perille, Laine mietti.

Pian tämän jälkeen tulivat muistiinpanoihin seuraavat merkinnät: ”JOKO TÄSTÄ KÄÄNTYY KENTÄLLÄ JA KATSOMOSSA?”. Laine riisti, lay-up meni ohi mutta KeyShawn Feazell donkkasi hyökkäyslevypallosta kavennuspisteet.

Lopulta Laineen plusmiinuslukema oli alle vartin peliajalla kentän paras (+26). Isaiah Crawley seurasi ottelua vaihdosta yli 15 peliminuuttia, kunnes hänet oli niin sanotusti pakko vaihtaa kentälle Laineen ja Nenosen neljänsien virheiden jälkeen.

Tämä taisi olla yksi korisliigaurasi parhaista nollan pisteen ja neljän virheen otteluista, vai kuinka, Riku Laine?

– Ajattelin, että nyt pitää saada puolustusta kuntoon. Kyllä muut jätkät meillä tarpeeksi pisteitä tekee. Oli duunarin päivä tänään.

Lopulta päivä oli myös Vilppaan, joka osoitti viimeistään nyt kuuluvansa kuuden parhaan joukkoon.

Quentin Goodin oli yksi alun puolustusongelmien ruumiillistumista. 26 pistettä ja kymmenen syöttöä antavat näitä melkoisesti anteeksi, ja tripla-tupla jäi vajaaksi vain viiden levypallon verran.

Feazellin paluuseen tiivistyy sekä hänen merkityksensä joukkueelle että KTP:n sentteriongelmat. Mubashar Ali ei suoriutunut erityisen mairittelevasti.

– Vastustajan iso pelaaja tekee meitä vastaan aina 25 pistettä, tiivisti Roope Mäkelä suuremmin liioittelematta.

Junioreille vielä pari oppinostoa: älkää yrittäkö lauantain kaltaista puolustuspeliä kotisalissa. Älkääkö kaatako suutuksissannekaan mainosaitarivistöä nyrkillä, kuten Brandon Tabb teki kolmannella neljänneksellä. Ottelun voitto ratkesi viimeistään siihen.

– Ei ollut ajatustakaan laittaa Tabbia enää takaisin peliin, Mäkelä mainitsi.

Tabbiin linkittyy myös se, että KTP:n osumaprosentti (9,09) kolmen pisteen heitoissa oli tämän korisliigakauden huonoin kaikista joukkueista kauden 116:nnessa ottelussa.

MIESTEN KORISLIIGA

Vilpas–KTP 101–84 (27–33, 29–17, 30–21, 15–13)

Vilppaan pisteet/levypallot: Jalon Pipkins 9/3, Quentin Goodin 26/5/10 syöttöä, KeyShawn Feazell 23/9, Perttu Blomgren 6/6/6 syöttöä, Mikko Koivisto 14/4, Juho Nenonen 14/2, Roope Ahonen 0/0, Onni Mäkynen 0/1, Niilo Kärkkäinen 0/1, Riku Laine 0/2, Isaiah Crawley 9/4.

KTP: Brandon Sly 12/5/8 syöttöä, Brandon Tabb 11/0, Joonas Timonen 0/2, Vili Nyman 12/5, Juho-Matti Henttonen 8/2, Mubashar Ali 6/10, Roydell Brown 15/4, Jordan Giles 15/4, Topias Kuukkanen 5/2.

Levypallot: 41–39

Syötöt: 27–14

Menetykset: 13–11

Heittoprosentit:

1 p: 84–86

2 p: 57–56

3 p: 41–9

Tuomarit: Miltos Ioannidis, Joona Haaja, Aleksi Antinmaa

Yleisöä: 1 826

OHO!

Mikko Koivisto torjui vastustajan heiton kolmesti. Se on hänen ennätyksensä 456 ottelun mittaisella korisliigauralla.

Vilppaan seuraava ottelu: ti 18.1. Lahti Basketball–Vilpas klo 18.30 Lahti Energia Areenalla.