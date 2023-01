Kuinka pitkän ajan aiot käyttää houkutellaksesi Roosa Koskelon EM-joukkueeseen, Nikolas Buser?

Lentopalloliiton hallitus päätyi perinpohjaisen hakuprosessin jälkeen valitsemaan Suomen naisten lentopallomaajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi Nikolas Buserin.

Millaisena näet suomalaisen naislentopalloilun kokonaistilanteen tällä hetkellä, Nikolas Buser?

– Maajoukkue-ehdokkaina on hyvin mielenkiintoinen sekoitus nuoria ja kokeneempia pelaajia. Nuorista on tulossa sellaisia nimiä, jotka voivat jollain aikataululla nousta isoon rooliin. Osa pelaajista on hakenut kokemusta kovemmista ulkomaiden sarjoista.

Niin, miten koet Mestaruusliigan pelin tason maajoukkuepelaajien näkökulmasta?

– Pelaajille on tietysti tärkeää hakea merkittävää pelillistä roolia vielä paremmista sarjoista. Mestaruusliiga on kuitenkin erittäin tärkeä pelaajien kehittämismielessä.

Buserin ensimmäinen kausi huipentuu EM-kilpailuihin elokuun loppupuolella. Virossa pelattava Suomen alkulohkon vastustajien taso tarjoaa etukäteen ajateltuna monenlaisia mahdollisuuksia.

Millaiselta lohko vaikuttaa Suomen menestyksen kannalta?

– Se on hyvin kiinnostava. Ei ole viittä etukäteen selvästi meitä parempaa joukkuetta. Tietysti valmennusmuutoksen myötä menee oma aikansa rakentaa uutta prosessia, mutta uskon vakaasti siihen, että olemme viimeistään EM-kisoissa erittäin valmiita.

Suomi ei pelaa tänä vuonna Euroopan kultaista tai hopeista liigaa. Onko se ongelmallinen asia?

– Jossain määrin kyllä, sillä auttavathan kovatasoiset pelit aina valmistautumisessa. Meillä on myös rajallinen määrä harjoituspäiviä. Mutta silti pystymme varmasti tekemään pitkälti toivomamme asiat ja pelaamaan myös ystävyysotteluita.

Salolaistaustaisillakin maajoukkuepelaajilla on ollut ikäviä ja erilaisia terveysongelmia. Uskotko, että EM-kisojen edustuspaikoista tulee kova joukkueen sisäinen kilpailu?

– Toivottavasti. Mitä vaikeampi minun on valita joukkue hyvistä pelaajista, sitä parempi kokonaistilanne on.

Kuinka pitkän ajan aiot käyttää houkutellaksesi Roosa Koskelon EM-joukkueeseen?

– Alan käydä keskusteluja pelaajien kanssa. Sen näkee sitten myöhemmin, ovatko EM-kisat Roosan ajatuksissa.

Buser saapui nuorten maajoukkue- ja valmennuskeskusvalmentajaksi vuonna 2020. Hän tuli alun perin poikien päävalmentajaksi, mutta pesti vaihtui nopeasti tyttöjen puolelle. Viimeisimpänä hän luotsasi Suomen U19-tyttöjä, jotka saavuttivat viime vuonna EM-kisoista kahdeksannen sijan.

Miltä naisten maajoukkueen tulevaisuus vaikuttaa esimerkiksi muutaman vuoden päähän katsottaessa?

– Ehdottomasti kirkkaalta. Esimerkiksi Neea-Maria Joki ja Iida Pöllänen ovat olleet jo nyt suuressa roolissa LP Kangasalassa. Myös vielä nuoremmissa ikäluokissa on tyttöjä, jotka voivat saavuttaa isoja asioita, jos jaksavat jatkaa työntekoa.