Kulttuuri hennossa myötäisessä

Viime syksynä Salossa käynnistyi kulttuurikeskustelu, jonka aikana on käytetty aivan aiheellisesti ärhäköitäkin puheenvuoroja. Tekijöitä ja yleisöä Salossa on, mutta kaupungin virallinen suhtautuminen kulttuuriin on ollut nihkeää. Säästöliekki on jäänyt päälle.

Avustusmäärärahoja on hieman kasvatettu, mutta edelleen Salossa ollaan pahasti vertailukuntien perässä. Niissä kulttuuripalveluihin käytetään Saloon verrattuna rahaa kolminkertaisesti.

Viime vuoden lopulla tapahtui jotain, joka saattaa merkitä käännettä. Saloon päätettiin laatia erillinen kulttuuriohjelma. Kaupunginvaltuusto antoi myös virkakunnalle tehtäväksi selvittää kulttuuri- ja urheilutoimijoiden tilatarpeet. Suurimmat tarpeet ovat kulttuurilla.

Kulttuuri on Salon kaupungin organisaatiossa osa vapaa-ajan palveluita. Vapaa-ajanlautakunta päätti teettää kulttuuriohjelman niin, että se otetaan käyttöön vielä tämän vuoden aikana.

Kun päätöstä tehtiin, puhuttiin myös rahasta. Lautakunnan pöytäkirjaan tallennettu teksti kuvaa koruttomasti nykyistä tilannetta: kaupunki ei kestävästi pysty jatkamaan korkeatasoisen kulttuuri- ja taidetarjonnan tuottamista näin niukoilla määrärahoilla.

Kulttuurin tulevaisuuteen vaikuttaa myös tapahtumakoordinaattori. Uusi vakanssi kiinnosti kiitettävästi hakijoita, joiden joukossa on tunnettuja paikallisia kulttuurin ammattilaisiakin.

Koordinaattorin on määrä vetää yhteen Salon nykyiset tapahtumat ja niiden järjestäjät sekä myydä Saloa ulospäin tapahtumajärjestäjille. Tehtäväkenttä on laaja, mutta kulttuuria ei voi tässäkään unohtaa.

Kulttuuriohjelma aiotaan kytkeä kaupunkistrategiaan ja hyvinvointisuunnitelmaan. Toivottavasti kytkökset antavat kulttuuriohjelmalle tukea, eivätkä vesitä sitä.

Kulttuuritarjonta voi ehkäistä terveydellisiä ongelmia, vahvistaa kaupungin vetovoimaa ja lisätä viihtyvyyttä. Ne ovat tärkeitä asioita, jotka on otettava huomioon päätöksenteossa. Kulttuurin kannalta kysymys on silti pohjimmiltaan taiteen tekemisen edellytyksistä ja yleisön mahdollisuuksista päästä taiteen äärelle.