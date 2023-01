Salon kaupunki aikoo tehostaa valvontaa kuntosaleillaan lieveilmiöiden ja väärinkäytösten takia.

Kaupungin valvomattomille saleille pääsee kulkukortilla, mutta salien käyttö edellyttää yhteisten pelisääntöjen noudattamista.

Liikuntapalvelujen tietoon on tullut tapauksia, joissa kulkukortilla on tullut kerralla useampi henkilö salille. Korttia on voinut käyttää myös joku muu kuin sen ostaja. Lisäksi saleilla tehdään silkkaa ilkivaltaa.

– Esimerkiksi Ollikkalan salilla on tehty käsittämätöntä ilkivaltaa hajottamalla nyrkkeilysäkkejä, Salon vapaa-aikajohtaja Antti Mattila sanoo.

Nyrkkeilysäkki maksaa satoja euroja, ja uuden säkin saaminen salille voi kestää viikkoja.

– Kukaan ei riko säkkiä normaalilla käytöllä. Tässä on käytetty todennäköisesti teräasetta, Mattila sanoo.

Halikon kuntosalilla ongelmia on aiheuttanut nuoriso, joka tulee salille hengailemaan ilman aikomustakaan harjoitella.

– Yhdellä porukasta voi olla kulkulätkä, mutta ei tullakaan kuntoilemaan vaan lämmittelemään ja viettämään aikaa. Välillä mukaan on kutsuttu isompikin porukka, Salon liikuntapaikkamestari Marko Mäkinen kertoo.

Mäkisen mukaan kuntosaleilla on tärkeää, että jokainen saa tehdä omia harjoituksiaan omaan tahtiin. Muut käyttäjät on huomioitava, eikä esimerkiksi laitteita saa varata itselleen pitkäksi aikaa.

– Halikossa pahin ongelma on ollut ehkä se, että vuoron haltijalle on haistateltu, jos tämä on kysynyt, mitä porukkaa te olette. Tilanne voi tuntua uhkaavalta.

Saleilta on tullut viestiä myös ”liian äijämäisestä” käytöksestä, jota osa kävijöistä pitää pelottavana.

– Ongelmia on onneksi harvemmin. Välillä kuluu pitkiä aikoja, ettei ole mitään ongelmia, Marko Mäkinen sanoo.

Salon liikuntapalvelut on päättänyt panna kuntosalit tehovalvontaan ainakin kevään ajaksi.

Halikon kuntosalilla alkaa käydä vartija, ja liikuntapalveluiden henkilöstö tekee kuntosaleille valvontaiskuja.

Saleille lisätään tarpeen mukaan kameravalvontaa, ja valvonnan avulla seurataan kulkukorttien käyttöä.

Yhteisistä pelisäännöistä muistutetaan salien seinille kiinnitetyillä lappusilla, joissa on kerrottu mahdollisista sanktioista.

– Liikuntapalvelujen väki käy saleilla omien töidensä ohessa. Se on valitettavasti muista töistä pois, Marko Mäkinen sanoo.

Antti Mattila ja Marko Mäkinen toivovat, että kuntosalien käyttäjät olisivat itse aktiivisia ja ilmoittaisivat liikuntapalveluille mahdollisista väärinkäytöksistä ja ilkivallasta.

– Meillä on paljon paremmat mahdollisuudet selvittää, mitä on tapahtunut ja koska, jos saamme tiedon tapahtuneesta pian, Mattila muistuttaa.

Väärinkäytöksistä voi ilmoittaa Marko Mäkiselle soittamalla tai sähköpostilla. Kaupungin asiakaspalvelukanava on käytössä, ja ilmoituksen voi jättää uimahallissa tai Salohallissa.

Marko Mäkinen toivoo lisäksi, että kaikki salille tulijat käyttäisivät omaa kulkukorttiaan, vaikka tulisivat ovesta isommassa ryhmässä.

– On tärkeää, että jokainen käyttää korttiaan, koska sen avulla tilastoimme esimerkiksi salien käyttöä, hän muistuttaa.