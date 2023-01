Kurvinen veti pois ehdotuksen paljon kritiikkiä saaneista pandarahoista – työryhmä alkaa pohtia pandojen tulevaisuutta Suomessa

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisen (kesk.) mukaan lisäbudjetin pandoja koskeva ehdotus vedetään pois. Ehdotus on herättänyt laajaa kritiikkiä, Kurvinen perustelee Twitterissä.

Pandojen jatkoa alkaa selvittää virkatyöryhmä, sillä asia on ratkaistava pian tavalla tai toisella, Kurvinen kirjoittaa.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen kertoi alkuillasta pidetyssä infotilaisuudessa, että työryhmältä on odotettavissa lähiviikkoina ehdotuksia siitä, mikä pandojen tulevaisuus Suomessa on.

Yhtenä, joskin ministeriön virkamiesten mukaan viimeisenä, vaihtoehtona on myös pandojen palauttaminen Kiinaan.

– Ei pandojen palauttaminenkaan ole ilmaista, maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio sanoi tilaisuudessa.

Pandojen palauttamisella voisi olla myös laajempia vaikutuksia Suomen kauppapoliittisiin suhteisiin Kiinan kanssa. Husu-Kallion mukaan on selvitettävä tarkoin, miten esimerkiksi kiinalaiset yritykset suhtautuisivat siihen, jos Suomi luopuisi pandoista.

– Viesti olisi silloin se, että pandat eivät meitä niin kiinnosta. Pandat ovat oman maansa lähettiläitä täällä.

Lisääntymislainojen maksu Kiinalle erääntynyt

Ehdotus pandarahoista tuli kansliapäälliköiden mukaan maa- ja metsätalousministeriöstä.

– Virkakunnalla on ollut peruslähtökohtana, että kun pandat on aikanaan haluttu Suomeen, niin on sitouduttu siihen, että pandojen olot ovat asianmukaiset. Nyt olemme joutuneet tilanteeseen, jossa kustannustaakka alkaa olla aika iso, Juha Majanen sanoi.

Majanen painotti, että kyse on sitoumuksista, jotka Suomen julkinen valta on aikanaan tehnyt, ja että valtion on katsottava, että pandat voivat hyvin.

Virkamiesten mukaan eläinpuistolla on erääntyviä velkarästejä, jotka liittyvät niin sanottuun lisääntymislainaan. Se on ikään kuin vuosittainen maksu siitä, että pandat ovat Ähtärissä.

Valtiovarainministeriön lisäbudjettiehdotuksessa oli esitetty Ähtärin eläinpuiston pandoille viiden miljoonan euron valtionavustusta. Valtionavustus olisi virkamiesten mukaan mennyt muun muassa näiden rästien maksuun.

Yritysten tukihanat tukossa

Ähtärin eläinpuisto on pitkään kamppaillut talousvaikeuksissa. Eläinpuiston tavoitteena on ollut säätiöidä pandatoiminta Korkeasaaren eläintarhan tapaan, mutta säätiöinti vaatisi lisärahaa.

Ähtärin kaupunginjohtajan Jarmo Pienimäen mukaan ilman lisärahaa pandoja ei voida pitää Ähtärissä, vaan ne joudutaan palauttamaan Kiinaan.

– Jos euroja ei tule, ei tule säätiötä eikä ole tulevaisuutta pandoilla. Se tie on silloin kuljettu loppuun, Pienimäki kuvasi tilannetta STT:lle iltapäivällä ennen tietoa Kurvisen ilmoituksesta.

Pandojen ylläpito maksaa noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Tästä noin 600 000 euroa on saatu katettua muun muassa lipputuloilla. Vajetta on jäänyt noin 900 000 euroa vuodessa.

Säätiöinnissä ajatus on ollut, että valtion rahoitus kannustaisi yrityksiäkin tukemaan eläinpuistoa.

– Säätiöllä on paremmat mahdollisuudet hakea ja saada ulkopuolista tukea, Pienimäki perusteli.

Ähtärin eläinpuiston toimitusjohtaja Arja Väliaho kertoo, että eläinpuisto ei tällä haavaa saa lainkaan tukea yrityksiltä. Pari vuotta sitten kiinalaisyrityksiltä tuli tukea puoli miljoonaa euroa.

Ähtärin jättiläispandat Lumi ja Pyry ovat Suomessa 15 vuoden vuokrasopimuksella. Tästä sopimuksesta on vielä jäljellä 10 vuotta.

Kiina ”lainaa” pandoja muille maille. Eläinten lähettämistä on kutsuttu pandadiplomatiaksi, jolla Kiina pyrkii luomaan myönteistä maakuvaa.

Merja Könönen, Simu Perälä