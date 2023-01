Lääkärit ilman rajoja: Yli 60-vuotiaat naiset kärsivät Ukrainassa hoitamattomista kroonisista sairauksista

Yli 60-vuotiaat naiset muodostavat Ukrainassa valtaosan Lääkärit ilman rajoja -järjestön hoitamista potilaista, kertoo Ukrainasta järjestön viestintätehtävistä palannut Linda Nyholm.

– Monissa kriiseissä on havaittu, että haavoittuvimmassa asemassa ovat naiset, raskaana olevat ja lapset. Ukrainassa hyvin selkeästi valtaosa potilaista on yli 60-vuotiaita naisia, Nyholm kertoi järjestön tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Nyholmin mukaan vanhempi väestö ei usein joko pysty tai halua lähteä kotiseudultaan.

– Ei ole halua lähteä, ei paikkaa mihin mennä, eikä ehkä varallisuutta.

Nyholmin mukaan osa vanhemmasta väestöstä ei ole pystynyt lähtemään perheenjäsenen vakavan liikkumisrajoituksen takia.

Sota estää monia kotiseudulleen jääneitä vanhempia ihmisiä saamasta tarvitsemiaan lääkkeitä. Lääkärit ilman rajoja -järjestön apua kaivataan tyypillisesti pitkään hoitamattomana olleisiin kroonisiin sairauksiin, kuten verenpainetautiin ja diabetekseen.

– Nämä ovat voineet olla täysin hoitamattomana sieltä helmi–maaliskuussa lähtien, Nyholm kertoi.

Hoitamatta jääneillä sairauksilla vakavia seurauksia

Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan terveydenhoitohenkilökunnan ja lääkkeiden puute sekä sodan aiheuttama stressi ovat Ukrainassa aiheuttaneet sen, että monien potilaiden terveydentila on riistäytynyt käsistä.

Sen lisäksi, että sota on estänyt monia diabeetikkoja saamasta lääkkeitä, sodan mukanaan tuoma elintarvikepula on estänyt heitä pitämästä yllä terveellistä ruokavaliota, mikä on tärkeää diabeteksen hoidossa. Tästä voi aiheutua liikuntakyvyn, näkökyvyn ja lihasten toiminnan ongelmia.

Hoitamaton verenpainetauti taas voi johtaa vakaviin komplikaatioihin, kuten näön menetykseen, munuaisten vajaatoimintaan, neurologisiin häiriöihin ja jopa äkkikuolemaan.

Nyholmin mukaan monilla potilailla mitataan Ukrainassa niin korkeaa verenpainetta, että tavallisissa oloissa heidät otettaisiin vähintään kuukaudeksi sairaalaan. Se ei Ukrainassa monin paikoin ole mahdollista. Liikkuvat klinikat kuitenkin jakavat lääkkeitä sekä tarjoavat perusterveydenhoitoa ja mielenterveystukea.

Nyholmin mukaan järjestön peruskäytäntönä on tarjota potilaille tarvittavat lääkkeet neljäksi viikoksi eteenpäin.

– Ajatellaan, että potilas pärjää neljä viikkoa ja sen jälkeen palataan kylään, jos siellä on edelleen humanitaarisia tarpeita, hän kertoi.