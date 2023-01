Lauri Markkanen oli pistekunkku, kun Utah nappasi kotivoiton

Lauri Markkanen keräsi koripallon NBA:ssa 25 pistettä, kun hänen edustamansa Utah Jazz voitti kotonaan Charlotte Hornetsin 120–102. Markkanen rohmusi ottelun korkeimman pistemäärän.

Suomalaistähti otti 11 levypalloa, antoi kaksi korisyöttöä ja nappasi yhden riiston sekä torjunnan. Hän sai peliaikaa 32.23 minuuttia. Markkanen otti kaikki levypallonsa puolustuspäässä.

– Huomasimme tauolla, etteivät he upottaneet kolmosiaan, joten keskityimme suojelemaan kolmen sekunnin aluetta ja estämään sen, mitä he halusivat tehdä, Markkanen sanoi NBA:n kotisivujen otteluraportissa.

Markkanen onnistui 14 pelitilanneheitostaan kahdeksassa ja heitti kahdeksasta kolmosestaan neljä koriin.

Utahin kolmen pisteen heittojen onnistumisprosentti oli mainio 40, kun Charlotten vastaava luku oli vain 12,5 prosenttia. Utahin pelaajat linkosivat 16 onnistunutta kolmen pisteen heittoa, kun Charlotten tilastoihin jäi vain kaksi koriin mennyttä kolmosta.

Markkasen vireestä kertoo, että hän ylsi viidennen kerran peräkkäin niin sanottuun tupla-tuplaan eli kaksinumeroiseen lukuun kahdessa tilastokategoriassa. Markkaselle ottelu oli jo 16. peräkkäinen, jossa hän on heittänyt vähintään 20 pistettä.

Utahista kaksinumeroiseen pistesaldoon ylsivät Markkasen lisäksi Jordan Clarkson (18 pistettä), Mike Conley (14), Walker Kessler (13) ja Collin Sexton (11). Vieraiden tehomies oli 23 pistettä kerännyt Terry Rozier.

Utah voittanut puolet peleistään

Utah on voittanut 50 ottelustaan puolet. Joukkue on NBA:n länsilohkossa kahdeksantena. Charlotten saldo on 13 voittoa ja 35 tappiota. Utah on voittanut neljästä viime pelistään kolme.

Utah kohtaa seuraavaksi vieraissa Portland Trail Blazersin ottelussa, joka pelataan Suomen aikaa varhain torstaina.

Muut Suomen aikaa varhain tiistaina loppuneet ottelut päättyivät seuraaviin tuloksiin: Detroit–Milwaukee 130–150, Orlando–Boston 113–98, Chicago–Atlanta 111–100, Houston–Minnesota 119–114, Portland–San Antonio 147–127 ja Sacramento–Memphis 133–100.

Tapio Keskitalo