Salon Seudun Sanomissa tapahtui perjantaina vahdinvaihto, kun eläkkeelle jäävä päätoimittaja Ville Pohjonen vietti viimeistä työpäiväänsä. Lauantaista lähtien lehden päätoimittaja on Rami Nieminen.

– Lähteminen tuntuu haikealta, mutta se tieto helpottaa, että lehti jatkaa hyvissä käsissä ja sitä ovat tekemässä osaavat ammattilaiset, Pohjonen sanoo.

Pohjonen ehti olla Salon Seudun Sanomien päätoimittajana syksystä 2011 saakka, yli yhdentoista vuoden ajan.

– Nyt roolini vaihtuu lehden tekijästä lehden lukijaksi, hän summaa.

Pohjonen toteaa, että eläkeläisenä ainakin päivärutiini tulee muuttumaan. Enää ei tarvitse aamulla lähteä Örninkadun toimitukseen, vaan ehkä sen sijaan lenkille.

– Eläkkeellä minulla on enemmän aikaa liikkumiseen. Jatkan harrastuksiani eli liikuntaa ja matkailua. Ja varmasti tulee myös luettua enemmän.

Pohjonen arvelee, että työelämästä hän jää kaipaamaan eniten työyhteisöä. Toinen asia, jota hän uskoo kaipaavansa, on päätoimittajan työn tarjoama näköalapaikka, josta pääsi seuraamaan Saloa ja koko yhteiskuntaa.

– Mutta aion jatkaa asioiden seuraamista edelleen. Ei kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin lopu, vaikka työura päättyykin, hän toteaa.

– Erityisesti vaali-iltoina tulee varmaan haikea olo, kun ei ole töissä. Mutta aion valvoa ne kuitenkin.

Uusi päätoimittaja Rami Nieminen myöntää, että uuden pestin kynnyksellä hirvittää. Nieminen aloitti työnsä Salkkarissa vuodenvaihteessa, ja hän on kolmen viikon ajan työskennellyt Pohjosen kanssa rinnakkain. Sinä aikana hän on perehtynyt uuteen työpaikkaansa ja viestikapula on vaihdettu.

– Näiden viikkojen aikana olen huomannut, että Ville on ollut erittäin pidetty ja arvostettu päätoimittaja. Edessä on hyppy suuriin saappaisiin.

Kun päätoimittaja vaihtuu, herää tietysti kysymys, muuttuuko lehti. Niemisen mielestä Salon Seudun Sanomilla ei ole syytä akuutteihin, merkittäviin muutoksiin.

– Lehti on hyvä, ja sitä tekee ammattitaitoinen porukka. Tietysti ajat muuttuvat ja nykyajan monikanavainen media asettaa omat haasteensa, joihin Salkkarissa pyritään jatkossakin vastaamaan. Yritämme kehittää etenkin verkkotekemistä ja pysyä ajan hengessä mukana, Nieminen sanoo.