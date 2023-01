Liian pitkä joululoman viettänyt LP Viesti pelasi kuten harjoitteli eli ei kovinkaan hyvin – ”Ei minulla ollut tämän suurempia odotuksia”

LP Viestin pitkä joulutauko oli sittenkin liian pitkä.

– Tai ainakin se oli väärässä paikassa, päävalmentaja Tomi Lemminkäinen tarkensi.

LP Viesti pelasi lauantaina Orivedellä kaksi hyvää erää, ensimmäisen ja neljännen. Se ei kuitenkaan riittänyt kuin 1–3-tappioon paikalliselle Ponnistukselle.

Esitys vuoden ensimmäisessä ottelussa ei ollut Lemminkäiselle yllätys. Edellisestä ottelusta oli ehtinyt kulua lähes kokonainen kuukausi.

– Ei minulla ollut tämän suurempaa odotusta pelistä. Viikko on ollut vaikea. Pelasimme sillä tasolla, millä olemme harjoitelleet. Tatsi on hukassa, hän myönsi.

Tappio oli siinä mielessä merkittävä, ettäMestaruusliigankärkikaksikko on jo karannut LP Viestiltä, ja seuraavaksi on karkaamassa pudotuspelien kotietu. LP Viesti on kuuden pisteen päässä sarjanelosesta Pölkystä ja seitsemän pisteen päässä sarjakolmosesta OrPosta – tosin LP Viesti on pelannut kaksi ottelua vähemmän kuin Pölkky ja OrPo. Samaan aikaan nousuvireinen Hämeenlinna hengittää enää pisteen päässä LP Viestistä.

– Yksikin piste olisi ollut tänään tärkeä, Lemminkäinen myönsi.

Se ei ollut kaukana, sillä neljännessä erässä tilanne oli 22–22, mutta Ada Arosen kaksi peräkkäistä hyökkäyspistettä käänsivät erän ja ottelun OrPolle.

– Niin, eihän pudotuspelipaikkakaan ole vielä varma, Lemminkäinen hymähti ja näki myös kääntöpuolen.

– Toisaalta vähissä ovat olleet ne pelit, joissa meillä ei ole ollut mahdollisuuksia voittaa ja vähissä ovat ne joukkueet, jotka pystyvät pelaamaan kolme hyvää erää. Esimerkiksi tänään OrPo oli hyvä vain kolmannessa ja neljännessä erässä.

LP Viesti oli lauantaina OrPoa edellä vastaanotossa sekä hakkurin (Saana Lindgren) ja liberon (Netta Laaksonen) pelipaikoilla.

– Kaikessa muussa oltiin tosi paljon jäljessä, Lemminkäinen kertoi.

Esimerkiksi huonon vastaanoton jälkeen LP Viestin hyökkäysprosentti oli seitsemän (7) ja OrPon 50.

Tehokkaasti aloittanut Lindgren summasi lopulta tehot 21/+9. Kolmen yleispelaajan Arita Ternavan , Iina-Reetta Kaikkosen ja Dagmar Boomin yhteenlasketut tehot olivat vain 20/-4.

– Yleispelaajista ei kukaan onnistunut, vaikka Boom paransikin loppua kohti. Saana taas oli kaksi viimeistä erää miinuksella, Lemminkäinen avasi.

LP Viesti siis tarvitsisi edelleen kipeästi uuden yleispelaajan, mutta sellaista ei ole näillä näkymin tulossa.

Myöskään keskipeli ei toiminut: Jenni Jantunen, Nea Haatainen ja Kseniia Puhach summasivat yhteistehot 12/+5.

Passarina pelasi pitkästä loukkaantumisesta toipuva Saana Virtanen.

– Ei minulla ollut hänenkään suhteen hirveitä odotuksia. Saana on pelannut viimeksi täydessä kunnossa syyskuussa, ja voi olla, että loppukausikin on liian lyhyt aika täyteen kuntoon pääsemiseen, Lemminkäinen mietti.

Surkeuden kruunuksi Jantunen jätti pelin kesken jalkavamman vuoksi.

– Vaikka saisimmekin jatkossa täyden kokoonpanon peleihin, niin harjoittelu tässä kärsii, Lemminkäinen muistutti.

LP Viestin kausi jatkuu torstaina Nurmossa sarjajumbo JymyVolleyn vieraana. Tuosta ottelusta ei ole kuin yksi vaihtoehto: kolmen pisteen voitto. Muuten asetelma muuttuu liian tukalaksi.

NAISTEN MESTARUUSLIIGA

OrPo–LP Viesti 3–1 (18–25, 25–22, 25–14, 25–22)

OrPon pisteet/plusmiinus: Taija Kaukoranta (passari) 0/-2, Ada Aronen 15/+3, Siiri Vehmanen 8/+3, Daria Butkevych 12/+5, Linnea Kuusela 20/+18, Jessika Mursula 9/+7, Piper Matsumoto (passari) 0/-2. Libero Emilia Putkisaaren vastaanottoprosentti: 53.

LP Viesti: Jenni Jantunen 4/+4, Saana Lindgren 21/+9, Arita Ternava 4/-1, Saana Virtanen (passari) 3/+3, Kseniia Puhach 6/+2, Nea Haatainen 2/-1, Dagmar Boom 13/+1, Iina-Reeta Kaikkonen 3/-4. Libero Netta Laaksosen vastaanottoprosentti: 58.

Hyökkäysprosentti: 37–34

Vastaanottoprosentti: 41–49

Torjuntapisteet: 10–6

Ässäsyötöt/syöttövirheet: 8/13–7/13

Yleisöä: 362

OHO!

LP Viestin kauden toistaiseksi ainoa kolmen pisteen vierasvoitto tuli 2. lokakuuta Nurmossa.

LP Viestin seuraava ottelu: to 12.1. JymyVolley–LP Viesti Nurmohallissa kello 18.30.