Liverpoolin pettymyskaudelle jatkoa – Brighton passitti puolustavat cup-mestarit laulukuoroon

Jalkapallon Englannin FA-cupin voittoa puolustaneen Liverpoolin matka tämän kauden cupissa tyssäsi neljännelle kierrokselle, kun kotijoukkue Brighton iski yllättävän 2–1-voiton sunnuntaina. Voittomaalin teki ottelun lisäajalla Kaoru Mitoma.

Harvey Elliott vei Liverpoolin johtoon avauspuoliajalla, mutta Lewis Dunkista verkkoon kimmonnut pallo tasoitti pelin vielä ennen taukoa. Otteluparissa oltiin jo matkalla uusintapeliin, kunnes japanilaislaituri Mitoma viimeisteli lisäajan toisella minuutilla hienosti voittomaalin ja Brightonin viidennelle kierrokselle.

Liverpoolille kuluva kausi on ollut tuskaisa. Viime vuonna lähellä peräti neljän tittelin (Valioliiga, Mestarien liiga, FA-cup, liigacup) voittamista ollut Liverpool on tällä kaudella pudonnut molemmista kotimaan cupeista, ja Valioliigassa joukkue on vasta yhdeksäntenä.

– Liverpoolin kaltaisessa seurassa fanit vaativat paljon, ja ottelun häviäminen viimeisellä potkulla on kitkerä pettymys. Tämä kausi ei ole ollut lähelläkään tarpeeksi hyvää, ei liigassakaan, ja nyt ollaan ulkona molemmista cupeista. Meidän on alettava voittamaan pelejä. Helppo sanoa, vaikeampi toteuttaa, puolustaja Andrew Robertson manaili Brighton-tappion jälkeen.

Liverpool hävisi liigassa Brightonille tammikuun puolivälissä 0–3, ja valmentaja Jürgen Klopp puuskahti ottelun olleen ”kauhua”. Sunnuntaina saksalaisvalmentaja keskittyi päivittelemään kehnoa puolustamista.

– Tuossa parin viikon takaisessa ottelussa emme olleet lähelläkään (tasoamme). Tänään pelasimme paremmin, mutta päästimme kaksi maalia erikoistilanteista, ja sellaista ei sallita missään olosuhteissa, Klopp totesi.