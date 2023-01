Lobbaamiselle on tarvetta

Salon kaupunginhallitus hyväksyi viime viikolla uuden edunvalvontasuunnitelman (SSS 24.1.). Selkokielellä puhutaan lobbaamisesta.

Systemaattista edunvalvontaa kaupunki perustelee sillä, että ”yhteiskunnan ja toimintaympäristön voimakkaissa muutoksissa” kunnat kilpailevat elinvoimasta keskenään. Esimerkiksi muuttoliike on käytännössä nollasummapeliä, jossa yksi kaupunki voittaa, toinen häviää.

Kaupunginhallituksen esityksessä on huomioitu myös se, että kevään tulevat eduskuntavaalit merkitsevät politiikan murrosvaihetta. Nyt on siis hyvä aika iskeä. Tuleva hallitus muovaa omannäköisensä politiikan ja vallan kabineteissa tuon politiikan hahmottelu on jo täydessä käynnissä.

Salo on linjannut keskeisiksi edunvalvonnan kohteikseen hyvinvointialueyhteistyön ja Salon sairaalan, Tunnin junan, kantatie 52:n ja TE-palveluiden uudistamisen. Näissä riittää haastetta. Tunnin juna on tällä viikolla teilattu valtiovarainministeriön laskelmissa niin perusteellisesti, että valtiovarainministeri Annika Saarikkokin (kesk.) kehotti maakuntaa jo kääntämään katseita uusiin puuhiin.

Saarikko maalaili uusiksi painopisteiksi tiedettä, Saaristomerta ja nykyisen liikenneverkon kehittämistä. Nämä tosin ovat jo varsinaissuomalaisia painopistealueita, eikä niiden varjolla tarvitse Tunnin junaa hylätä.

Salon edunvalvontaa suunnataan tietenkin ensi sijassa päättäjille ja elinkeinoelämälle. Konkreettisten hankkeiden tavoittelun ohella vaikutustyöllä luodaan myös myönteistä mielikuvaa kaupungista. Sillä on merkitystä, kun perheissä tehdään ratkaisuja esimerkiksi tulevasta asuinpaikasta.

Parantamisen varaa on, sillä viime vuoden muuttotilastot eivät olleet Salon kannalta myönteisiä. (SSS 27.1.) Kaupungin väkiluku putosi alle 51 000 ihmisen.

On joka tapauksessa hyvä, että aiemmin hajanaista edunvalvontaa ryhdytään koordinoimaan. Seurannalla ja raportoinnilla voidaan mitata, ovatko käytetyt panokset olleet tulosten arvoisia.