LP Viesti jäi ilman pisteitä täydellisestä lyönnistä huolimatta – ”En tiedä, mitä Arita olisi voinut tehdä siinä paremmin”

LP Viestin kaltaiselle kestomenestyjälle 1–3-vierastappio Kangasalla on harvoin ollut niin rohkaiseva kuin se keskiviikkona oli.

Siitäkin huolimatta, että joukkue johti jokaista neljää erää 14 pisteen kohdalla 14–11, mutta pystyi voittamaan niistä vain yhden.

– Pelasimme lähempänä ylä- kuin alarajaa. Mutta jos ei erien lopussa ole riittävän kova, ei voittoa ansaitse, LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen mietti.

– Olen silti esitykseen pääasiassa tyytyväinen. Pystyimme kuitenkin haastamaan sarjan kärkijoukkueen vieraskentällä. Se osoittaa, miten hyvin joukkue on venynyt (Dagmar) Boomin loukkaantumisen jälkeen.

Oli todella lähellä, etteivät pisteet olisi mennyt jakoon, sillä neljännessä erässä LP Viestin Arita Ternava pääsi hyökkäämään eräpalloon. Kangasala sai kuitenkin puolustettua pallon kaukaa peliin ja Viivi Pyhäjärvi kuittasi pelin tasoihin.

– En tiedä, mitä Arita olisi voinut tehdä siinä paremmin. Se lyönti oli käytännössä siihen paikkaan täydellinen, ja se olisi ihan hyvin voinut kimmota seinille. Montaa muuta joukkuetta vastaan siitä olisi tullut piste, Lemminkäinen vakuutti.

LP Kangasalan ottelupallon muuten hyvän ottelun pelannut Ternava iski torjuntaan.

LP Viesti oli kotijoukkuetta niukasti perässä vain syöttö-vastaanotossa ja torjunnassa, mutta muuten tuloksen takana oli paljon hyvää. Esimerkiksi keskipelaajien Jenni Jantusen ja Kseniia Puhachin yhteistehot 20/+16.

– Siksi se harmittaakin, että viides erä jäi noin pienestä kiinni. Jos Saanan (passari Virtanen) ja Kseniian yhteispeli olisi toiminut niin hyvin kuin treeneissä, ottelu olisi voinut mennä jopa 3–1 meille.

– Siitä olen erityisen ylpeä, että voitimme Kangasalan puolustuksen määrässä. Sillä osa-alueella Kangasala ja Puijo ovat tämän sarjan parhaita, Lemminkäinen kehui.

Toisena yleispelaajana jatkanut 16-vuotias Iina-Reeta Kaikkonen pelasi hänelle tyypillisen ”tulos tai ulos” -ottelun. Tällä kertaa se oli enemmän ”ulos” (11/-4).

– Hän on erittäin hyvä, mutta haastava valmennettava. Koko ajan ollaan siinä kintaalla, että pitäisikö hänet ottaa vaihtoon, mutta toisaalta hän pystyy myös ratkaisemaan koko erän, Lemminkäinen pohti.

– Se hänen pitää sisäistää paremmin, ettei aina tarvitse yrittää ässäsyöttöä (keskiviikkona kuusi syöttövirhettä).

LP Kangasalalle voiton ratkaisi lopulta vaihtopenkillä aloittanut Salon Viestin kasvatti Roosa Heikkiniemi, joka pystyi tuomaan juuri sen kaivattavan lisäarvon kentälle.

Tappio tiesi erittäin suurella todennäköisyydellä sitä, että LP Viesti ei tule enää nousemaan Mestaruusliigan runkosarjassa kahden parhaan joukkoon. Ero LP Kangasalaan on yhdeksän pistettä, kun runkosarjaa on jäljellä yhdeksän ottelua. Kaksi ottelua enemmän pelannut sarjakärki Puijo Wolley on 12 pisteen päässä.

Sen sijaan kolmossija on omissa näpeissä, kun Pölkky Kuusamo hävisi keskiviikkona Lapin paikallispelissä Arctic Volleylle.

– Tuo tulos osoitti taas, että millainen kausi tässä on meneillään. Puolivälierissä yksikään joukkue ei tule pääsemään helpolla, ei edes kärkikaksikko. Esimerkiksi ArVo on parhaimmillaan ihan hiton hyvä joukkue, Lemminkäinen kertoi.

Kun katsoo koko kauden perspektiivillä, kolmossija olisi jopa huikea saavutus. Niin paljon vastoinkäymisiä joukkue on kokenut.

– Tästäkin seitsikosta vain Netta (libero Laaksonen) on pelannut top 4 -joukkueen seitsikossa. Muut eivät ole tottuneet pelaamaan näistä sijoista, Lemminkäinen muistutti.

Naisten Mestaruusliiga: LP Kangasala–LP Viesti (25–27, 25–22, 25–19, 26–24)

LP Kangasalan pisteet/plusmiinus: Roosa Heikkiniemi 9/+8, Netta Rekola 12/+9, Emmi Jalonen (passari) 1/-2, Laura Laukkanen 9/+6, Viivi Pyhäjärvi 14/+7, Neea-Maria Joki 12/+3, Katherine Regalado 17/+10, Nea Luntamo (passari) 1/0. Libero Tiiamaria Sieväsen vastaanottoprosentti: 62.

LP Viesti: Jenni Jantunen 9/+7, Saana Lindgren 20/+6, Arita Ternava 14/+5, Saana Virtanen (passari) 3/+2, Kseniia Puhach 11/+8, Iina-Reeta Kaikkonen 11/-4. Libero Netta Laaksosen vastaanottoprosentti: 50.

Hyökkäysprosentti: 40–38

Vastaanottoprosentti: 51–42

Torjuntapisteet: 15–9

Ässäsyötöt/syöttövirheet: 6/12–4/14.

Yleisöä: 255

OHO!

Neljännessä erässä tilanteessa 23–22 salin valot pimenivät hetkeksi LP Viestin aikalisän päätteeksi.

LP Viestin seuraava ottelu: la 28.1. LP Viesti–LiigaPloki Salohallissa kello 17.

Uuden pelaajan sopimuksesta puuttuu enää Lemminkäisen allekirjoitus

LP Viesti on vahvistumassa ennen tiistain siirtotakarajaa. Uusia pelaajia oli tulossa jo kaksi, mutta näillä näkymin heitä tulee vain yksi.

– Sekin kuvastaa tätä kautta. Toiselle pelaajalle tuli yhtäkkiä polvi kipeäksi, päävalmentaja Tomi Lemminkäinen hymähti.

Sen tervepolvisen pelaajan sopimuksesta puuttuu enää Lemminkäisen allekirjoitus. Uuden pelaajan pelipaikka on yleispelaaja.

Lauantain otteluun uusi pelaaja ei vielä ehdi.

LP Viestin kausi jatkuu lauantaina Salohallissa LiigaPlokia vastaan. Tuohon otteluun uusi pelaaja ei vielä ehdi.