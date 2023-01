LP Viestin pelaamisessa oli lentopallon naisten mestaruusliigaottelussa Huittisissa jotain samaa kuin viime viikolla Nurmohallissa. Vastustaja LP-Vampula oli pudotuspeliviivan alapuolella, ensimmäinen erä Viestille vaikea mutta peli lopputulosta eli 3–1-vierasvoittoa myöden lopulta identtisesti onnistunut.

Viestin tämänhetkinen kokoonpano ei kaiken todennäköisyyden mukaan ole lopullinen, mutta keskiviikko antoi hyviä signaaleja nykyryhmästä. Yleispelaajat Iina-Reeta Kaikkonen ja Arita Ternava hoitivat vastaanottopelaamisen niin, ettei LP-Vampula onnistunut syöttämään yhtään ässää. Se on kova suoritus ottelussa, jossa Vampulan syöttömäärä oli 75.

– Dagmar Boom on ollut vastaanotossa valtavan tärkeä pelaaja. Olen erittäin tyytyväinen siihen, miten vastaanotto tänään toimi. Päästiin aina jatkamaan peliä vastustajan syöttöjen jälkeen, kiitteli LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen.

Ottelun sisäinen muodonmuutos oli puolestaan suurin torjunta-puolustuspelissä. LP-Vampula johti kahden erän jälkeen torjuntapistetilastoa 9–2, mutta kahteen jälkimmäiseen erään Viesti ”pisti kioskin kiinni” ja saavutti kauden suurimman torjuntamäärän yksittäisessä ottelussa.

Salolaisjoukkue on ollut torjuntapisteissä liigan huonoimpia joukkueita. Pistepörssin kärkeen palannut hakkuri Saana Lindgren on keskipelaajien hallitsemassa tilastossakin neljäntenä, mutta apuja muilta on tullut vähän.

Keskiviikkona oli pitkän tauon jälkeen Kseniia Puhachin muuri-ilta seitsemällä torjunnalla.

– Osa niistä pisteistä oli sellaisia oikeasti kunnon torjuntoja, joita ei meiltä ole tällä kaudella tehnyt kuin Lindgren, mainitsi Lemminkäinen.

LP Viestin pelaamisessa on niin suuria vahvuuksia ja myös kasvupotentiaalia, ettei sitä ole syytä laskea mistään mestaruusspekulaatioista pois tässä vastoinkäymisten keskelläkään. Lindgren voitti vastustajan hakkurikollegansa tällä kertaa pistein 21–10.

Eikä unohdeta Netta Laaksosta. Hän kasvatti johtoaan Pro Libero -kilpailussa eli on ollut vierasotteluissakin raadin mielestä usein kentän paras libero, vaikka salolaisjoukkue olisi ottelun hävinnytkin.

Yksittäinen kolmannen erän piste ansaitsee noston. LP-Vampulan ensimmäinen ässäsyöttö oli todella lähellä. Kaikkonen haki kuitenkin pallon peliin, ja Laaksonen pelasti pelivälineen pitkällä hihalyönnillä vastustajan kenttäpuolelle. Seuraava vastustajan hyökkäys päätyi Laaksosen kasvoihin, mutta lopulta pisteen hyökkäsi kuitenkin Lindgren.

– Saimme torjunta–puolustukseen todella paljon lisää aggressiivisuutta ottelun aikana, Lemminkäinen kuvaili.

Kasvupotentiaali liittyy myös passari Saana Virtaseen ja keskipelaaja Puhachiin.

– Heidän yhteistyönsä on toiminut harjoituksissa paremmin kuin peleissä, eli mahdollisuuksia tason nousuun on. Saanalle (Virtanen) on kova suoritus jo se, että hän jaksaa pelata täysiä otteluita pitkän poissaolon jälkeen, Lemminkäinen huomauttaa.

Pelaajahankintojen suhteen ei ole toistaiseksi uutta kerrottavaa. Boomin ikävä loukkaantuminen heijastuu luonnollisesti harjoitteluun, mutta akatemiajoukkue auttaa.

– Tässä taas huomaa Akatemian merkityksen. Sieltä on ollut treeneissä useita eri pelaajia alkuviikon aikana, Lemminkäinen muistuttaa.

NAISTEN MESTARUUSLIIGA

LP-Vampula–LP Viesti 1–3 (25–20, 19–25, 14–25, 16–25)

LP-Vampulan pisteet/plusmiinus: Iveta Stanchulova 8/-3, Ella Aalto 3/+1, Teija Vuorenmaa 12/0, Kristiana Petrova 14/+2, Nanna Talvitie (passari) 0/-1, Vanessa Jarman 7/+3, Lotta Kukkonen (passari) 2/+2, Aliisa Mansikka-aho 0/-4. Liberojen vastaanottoprosentti: Maria Naasko 39, Henna Minkkinen 33.

LP Viesti: Jenni Jantunen 0/0, Saana Lindgren 21/+10, Arita Ternava 13/+9, Saana Virtanen (passari) 3/+2, Kseniia Puhach 16/+14, Nea Haatainen 4/-2, Iina-Reeta Kaikkonen 5/-6. Libero Netta Laaksosen vastaanottoprosentti 50.

Hyökkäysprosentti: 31–36

Vastaanottoprosentti: 30–33

Torjuntapisteet: 11–13

Ässäsyötöt/syöttövirheet: 0–8/15–14

Tuomarit: Arto Muro ja Esa Virta.

Yleisöä: 354.

OHO!

LP-Vampulan hyökkäysprosentti erä erältä: 52, 46, 20, 17.

LP Viestin seuraava ottelu: pe 20.1. LP Viesti–JymyVolley klo 18.30 Salohallissa.