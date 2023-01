LP Viestin kokoonpano on muuttumassa – Saana Lindgren lähetti voittopelissä terveiset Nikolas Buserille

Siitä ei pääse mihinkään, etteikö tämän kauden LP Viesti olisi neutraalille katsojalle erittäin viihdyttävä joukkue naisten Mestaruusliigassa. Nurmon JymyVolleyta vastaan saavutettuun 3–1-kotivoittoonkin mahtui taas jos jonkinlaisia käänteitä.

Nykykokoonpanossa on tarjolla iso määrä vastuullisen roolin kokemusta. Tosin pelaajaryhmään on tulossa lisäystä piakkoin.

– Muutama vaihtoehto uusiksi pelaajiksi on kiikarissa. Tavoitteena on, että ensi viikolla tai sitä seuraavalla viikolla täällä olisi uusia pelaajia. Ensi viikon peleissä ei välttämättä tosin vielä, toteaa LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen.

Eli uusia pelaajia monikkomuodossa?

– Mahdollisesti, vastasi Lemminkäinen.

Voimasuhteet saattavat siis muuttua merkittävästi. Hämeenlinnan Lentopallokerho ehti jo hankkia ranskalaisen yleispelaajan Odette Ndoyen.

Iina-Reeta Kaikkonen on hieno esimerkki nuoresta naisesta, jonka otteita on erittäin mielenkiintoista seurata. Vasta 16-vuotiaan yleispelaajan hyökkäysprosentti on kahden viimeisimmän ottelun heikommista suorituksista huolimatta edelleen aivan kilpailukykyinen.

Kaikkonen syöttää ja hyökkää rohkeasti. Seuraus on hyvin usein, esimerkiksi LP Viestin muita pelaajia selvästi useammin joko pisteen muodossa tulos tai pallo ulos kentältä.

– Iinahan teki todella kovan suorituksen neljännen erän lopussa. Hän löi pallon aika vaikeasta paikasta kovaa kenttään, vaikka siihen asti oli tullut käytännössä melkein pelkkiä virheitä. Kovapäinen tyttö, Lemminkäinen huomautti.

LP Viestin koko joukkuekin on jossain määrin tulos tai ulos -osastoa. Liigatilastojen mukaan sillä on sarjan paras hyökkäysprosentti ja vastaavasti merkittävän paljon hyökkäysvirheitä. Vaikka tilastoinnin taso heilahtelee Salohallin ja Petri Virtasen priiman jälkeen melkoisesti, ei aivan emävaleesta ole tässä kohdassa syytä puhua.

LP Viestiltä olivat kolmannen erän aloitusseitsikossa Saimi Heikkinen, Jenni Jantunen, Saana Lindgren, Netta Laaksonen, Irina Mäkinen, Kseniia Puhach ja Arita Ternava. Kun lisätään vaihtopelaajista mukaan Venla Pirinen, voi todeta, ettei tällainen kokoonpano ollut ensimmäisenä mielessä elokuun alkupuolella.

– Onhan tämän joukkueen kanssa ollut mielenkiintoista verrattuna vaikka aiempaan 114 ottelun voittoputkeen Suomessa. Ihan varma ei voi olla minkään erän voitosta ennen kuin se eräpallo on päättynyt onnistuneesti, Lemminkäinen miettii.

Heikkinen, Kaikkonen, Laaksonen ja Ternava ansaitsevat lievän kehun myös perjantain vastaanottopelaamisesta. Suoria virheitä ei tullut hälyttävän paljon, ja prosenttikin mahdollisti hyökkäysten pyörittämisen.

– Tietysti vastaanottoa on pitänyt etsiä Dagmar Boomin loukkaantumisen jälkeen vähän uudelleen, kun Boom pystyi nostamaan palloa puolen kentän alueelta. Mutta olemme saaneet sen toimimaan yhdessä, Laaksonen kiitteli.

Maajoukkue on ajankohtainen aihe torstaisen päävalmentajanimityksen myötä. LP Viestin hakkuri Lindgren lähetti omat pelilliset terveisensä uudelle luotsille Nikolas Buserille.

Lindgren kantoi kaudella 2020–2021 niin suurta kuormaa Woman Volleyssa, ettei perjantai-illan 33 pistettä ole hänen liigauransa ennätys edes nelieräisten ottelujen osalta. Mutta kun huomioi plusmiinuslukeman +25 ja pisteiden monipuolisen tekotavan, ei merkitystä joukkueelle voi korostaa liikaa.

– Paras kruunu tälle pelille oli hänen ässäsyöttönsä ottelupallossa. Väittäisin, että se syöttö olisi ollut ässä melkein mitä joukkuetta vastaan tahansa. Se oli aika mahdotonta nostaa, Lemminkäinen suitsutti.

Ei ole edes kovin paljoa liioiteltua todeta Lindgrenin hinanneen salolaiset yksin toisen erän voittoon. Kyseisessä erässä hän teki 11 pistettä. Tosin ikuiseksi jossittelun aiheeksi jää, mitä olisi tapahtunut ilman JymyVolleyn peräti kahta virheellistä kenttäjärjestystä ja sitä kautta LP Viestin ilmaista pistettä erän aikana.

Koko kauden onnistumisia Lindgrenin osalta korostaa vielä se, että joukkueen peliä on pyörittänyt kolme liigatasolla kokematonta tai täysin kokematonta passaria.

NAISTEN MESTARUUSLIIGA

LP Viesti–JymyVolley 3–1 (25–21, 26–24, 23–25, 25–19)

LP Viestin pisteet/plusmiinus: Jenni Jantunen 4/+1, Saana Lindgren 33/+25, Arita Ternava 17/+8, Saimi Heikkinen 3/0, Saana Virtanen (passari) 1/+1, Kseniia Puhach 11/+10, Nea Haatainen 2/0, Irina Mäkinen (passari) 2/+1, Iina-Reeta Kaikkonen 7/-4. Libero Netta Laaksosen vastaanottoprosentti 65.

JymyVolley: Riikka Valkonen 16/+4, Mette-Maarit Aro 0/0, Aino-Kaisa Etelä (passari) 2/+1, Kaisa Jokinen 4/0, Netta Hyttinen 5/+5, Katariina Salminen 2/-2, Sara Niemi 1/+1, Ada Peura 12/+8, Ivana Radonjic 18/+12. Libero Laura Penttilän vastaanottoprosentti 18.

Hyökkäysprosentti: 42–34

Vastaanottoprosentti: 49–35

Torjuntapisteet: 12–6

Ässäsyötöt/syöttövirheet: 7–6/14–8

Tuomarit: Jori Ostrovskij ja Suvi Rönnqvist.

Yleisöä: 448

SSS-pisteet: Lindgren 3, Ternava 2, Laaksonen 1. Pistekilpailun tilanne: Lindgren 15, Ternava 8, Laaksonen 7, Dagmar Boom 6, Kaikkonen ja Mäkinen 4, Haatainen ja Puhach 2.

OHO!

Yli 40 henkilöä osallistui keräykseen, jonka myötä mahdollistetaan useiden kamiinojen kuljettaminen Ukrainaan. Rahaa lahjoitettiin lähes tuhat euroa, ja uusi keräys järjestetään LP Viestin seuraavassa kotiottelussa ensi lauantaina.

LP Viestin seuraava ottelu: ke 25.1. LP Kangasala–LP Viesti klo 18.30 Pitkäjärven koululla.

Lemminkäinen ei kommentoi maajoukkueasiaa

LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen ei halunnut kommentoida Suomen naisten lentopallomaajoukkueen päävalmentajan valintaa. Maajoukkueen uudeksi luotsiksi nimettiin torstaina Nikolas Buser.

Paikkaa hakenut Lemminkäinen on valittu viidesti Suomen naisten vuoden valmentajaksi. Hänellä on LP Viestissä yhteensä kymmenen Suomen mestaruutta, joista suurin osa päävalmentajana. Suomen cupin voittoja löytyy salolaisista Viesteistä niin ikään kymmenen.