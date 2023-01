Maailman tiettävästi ensimmäisestä koronakuolemasta kulunut kolme vuotta

Maailman tiettävästi ensimmäisestä koronakuolemasta on tänään kulunut kolme vuotta. Kiinan viranomaiset ilmoittivat kolme vuotta sitten, että 61-vuotias mies oli kuollut tuntemattomaan hengitystiesairauteen, jonka aiheuttajaksi epäiltiin uutta, sars-virusta muistuttavaa virusta.

Tautiin kuollut oli Huananin villieläintorilla Wuhanissa asioinut mies. Keskisessä Kiinassa sijaitsevaa toria pidetään koronaviruksen alkupisteenä.

Wuhanista alkunsa saanut koronaviruspandemia on sittemmin tappanut miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Suomessa koronakuolemia on kirjattu runsaat 8 000. Koronatautitapauksia on kirjattu maailmanlaajuisesti satoja miljoonia, mutta suuri osa tapauksista on todennäköisesti jäänyt rekisteröimättä.

Tällä hetkellä koronavirusta esiintyy eniten sen alkulähteillä Kiinassa, joka on vasta hiljattain höllentänyt tiukkaa koronalinjaansa.