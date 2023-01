Maailmanluokan jazzkitaristi Mike Stern soittaa Salossa – SaloJazz esittelee kevään konserttisarjassa kansainvälisiä mestareita ja paikallisia muusikkoja

SaloJazz tarjoaa kevään aikana kuusi ravintola Musinessa järjestettävää konserttia, joiden lisäksi luvassa on uutena avauksena paikallisten esiintyjien ilta.

Yhdentoista toimintavuoden aikana SaloJazzista on kehittynyt tapahtumasarja, johon on tarjolla entistä merkittävämpiä kansainvälisiä muusikkoja. Tästä tuorein esimerkki on tammikuun klubikonsertin esiintyjäpari Mike ja Leni Stern.

Mike Stern kuuluu fuusiojazzin merkittävimpien kitaristien joukkoon. 1980-luvulla Miles Davisin yhtyeessä maailman maineeseen noussut Stern omaa ikonisen soundin, jossa yhdistyy Jimi Hendrixistä kumpuava rockin voima ja toisaalta sulavat jazz-harmoniat. Mike Stern tunnetaan myös työskentelystään Blood, Sweat and Tears sekä Steps Ahead -kokoonpanojen kanssa.

Juuri 70 vuotta täyttänyt Stern on äänestetty vuonna 2009 maailman kaikkien aikojen parhaiden kitaristien joukkoon (DownBeat-lehti). Guitar Player -lehti nimesi puolestaan Sternin vuoden 1993 parhaaksi jazzkitaristiksi.

Mike Sternin kanssa Salossa esiintyy hänen vaimonsa, kitaristi-lauluntekijä Leni Stern, jonka vaikuttavassa diskografiassa ovat edustettuina muun muassa afrikkalaiset rytmit ja instrumentit. Leni on palkittu viiteen kertaan ”Female Jazz Guitarist of the Year” -tittelillä Gibson-kitaravalmistajan puolesta.

Yhteistyössä helsinkiläisen Koko Jazz Clubin kanssa tuotettu, kolme konserttia sisältävä Suomen vierailu, on merkittävä tapaus myös suomalaisen jazzin kansainvälistymiselle. Stern halusi toteuttaa konsertit yhteistyössä kotimaisen huipputrion kanssa. SaloJazz Klubilla useita kertoja vierailleet saksofonisti Joonatan Rautio, basisti Timo Hirvonen ja rumpali Jussi Lehtonen täydentävät huippuviisikon.

Kevään uutena avauksena SaloJazz ja Musine järjestävät helmikuussa paikallisten muusikoiden Local Stars Night -illan. Ensimmäisessä kolmen paikallisen bändin illassa mennään sujuvasti bluesista rockiin.

Kitaristit Jouni ”Jay Kay” Kallenautio ja Hannu ”Vito” Laurinen aloittavat illan tarjoilemalla bluesia maustettuna ripauksella countrya ja jazzia. Kauhia Äijä -rockyhtye jatkaa iltaa suoraviivaisella rockasenteella. Konsertin päättävä Core Group on tuore salolainen kokoonpano, joka on pitkän linjan soittajista koostuva, funk- ja bluesrytmeistä improvisaatioihin innostusta ammentava groove-kokoonpano.

Osa Musinen ja SaloJazzin yhteistyössä järjestämien konserttien lipuista sisältää show&dinner -vaihtoehdon, jolloin yleisön on mahdollista ruokailla ennen konserttia.

SaloJazz Live

Kevään täydeltä jazzia

ke 25.1. klo 19 Mike & Leni Stern (US/FI)

la 4.2. klo 19 Antti Lötjönen Quintet East

pe 10.2. klo 20 Local Stars Night

pe 3.3. klo 19 Seim/Henriksen/Jormin/Ounaskari (FI/SE/NO)

to 16.3. klo 19 Mika Kallio Gong Odyssey

to 20.4. klo 19 Martti Vesala Soundpost

to 11.5. klo 19 Jaska Lukkarinen One For Joe

Konserttien paikkana on Ravintola Musine, Horninkatu 17, Salo