Maatalouden lannoite- ja sähkötuki lähtee tänään viikoksi lausunnoille

Hallituksen esitys määräaikaiseksi maatalouden lannoite- ja sähkötueksi lähtee tänään lausunnoille. Esitys on kiireellinen valtion lisätalousarvioesityksen aikataulun vuoksi, ja siksi lausuntoaika on tavallista lyhyempi. Lausuntokierros kestää ensi viikon tiistaihin asti.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että sähkön ja lannoitteiden kustannustukea voitaisiin myöntää komission valtiontuen tilapäisiä Ukraina-kriisipuitteita koskevan tiedonannon ja Euroopan komissiolle tehtävän erillisen ilmoituksen mukaisina valtiontukina.

Lakiluonnos sähkölaskun kertakorvaukseksi on lähdössä lausunnoille samaan aikaan kuin maatalouden kokonaispaketti, johon kuuluvat niin lannoite- kuin energiatuki, kertoi aiemmin tänään elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) STT:lle eduskunnassa. Lintilän mukaan kertakorvausesitys odotti maatalouspakettia, jota on tiistaina viimeistelty.

– Tavoite on, että se lähtisi tänään (tiistaina) lausunnoille. Mitä enemmän lykkääntyy lausunnoille lähteminen, sitä enemmän lykkääntyy maksu, Lintilä sanoi STT:lle.

STT:n tietojen mukaan maatalouden tukipaketti on suuruusluokaltaan tämän hetken kaavailuissa yli sata miljoonaa euroa, mutta mittaluokka on kiinni energian hinnan kehityksestä. Paketti on valmis menemään eteenpäin, mutta sillä ei ole vielä poliittista kuittausta. Tarkoituksena on tehdä lopulliset päätökset lausuntokierroksen jälkeen.

Hintalappu yhteensä 500 miljoonaa euroa

STT:n tietojen mukaan maatalouden tukea koskeva lainsäädäntö olisi korona-ajan kustannustukien tyyppinen ja se kohdistuisi lannoitteisiin ja sähköön. Valtiokonttori hoitaisi maksun tukihakemuksen perusteella.

Niin sähkölaskun takautuva kertakorvaus kuin maataloustukikin voivat vielä tarkentua lausuntojen jälkeen. Molempien on tarkoitus tulla vuoden ensimmäiseen lisätalousarvioon. Niiden hintalappu on kokonaisuudessaan siis noin 500 miljoonaa euroa.

Lisätalousarvioon on tulossa rahaa myös muun muassa hoitojonojen purkuun. Erityisavustajat ovat aloittamassa neuvottelut lisätalousarvion kokonaisuudesta näinä päivinä.

STT:n tietojen mukaan tavoitteena on antaa lisätalousarvio 26. tammikuuta.

Yrityksille pidennystä sähkölaskun maksuaikaan 60 vuorokautta

Lintilän mukaan samassa yhteydessä kuin sähkölaskun kertakorvaus on tulossa myös yrityksille ja kuluttajille tarkoitettu pidennys sähkölaskun maksuaikaan. Pidennys olisi 60 vuorokautta yrityksille ja neljä kuukautta yksityistalouksille.

– Minulla olisi toive, että sitä voitaisiin jatkaa vielä, mutta tämä on maksimi, mitä direktiivi antaa. Olisin valmis käyttämään sen Brysselin kautta, että saisimme vielä pidentää sitä yritysten osalta.

Energian hinnannoususta kärsivien yritysten tilannetta seurataan Lintilän mukaan jatkuvasti.

Väliinputoajat mukaan

STT:n tietojen mukaan takautuvasta kertakorvauksesta ei ole ollut isoja näkemyseroja hallituspuolueiden kesken, mutta esitys lähtee lausuntokierrokselle kuitenkin ilman, että siitä on poliittinen sopu. SDP ei ole vielä hyväksynyt korvausprosenttia, jonka mukaan valtio korvaisi sähkölaskun omavastuun ylittävästä osuudesta 50 prosenttia. Puolue haluaa varmistaa, että lopulliset parametrit ovat tulonjakovaikutuksiltaan oikeudenmukaisia.

Kertakorvaus tulisi kahdessa osassa, ja se koskisi neljää talvikuukautta. Perusteena käytettäisiin marras- ja joulukuun sähkölaskuja. Maksimituki olisi 700 euroa kuukaudessa.

– Kulutus määritellään marras-joulukuun käytöllä ja hinta määritellään marras-, joulu-, ja tammikuun ajalta, jolloin saadaan myös väliinputoajat mukaan. Mutta koska se maksetaan vasta sitten myöhemmin, niin se käytännössä kompensoi niitä talvikuukausia, Lintilä sanoo.

Väliinputoajilla on tarkoitettu heitä, joilla on ollut vuoden loppuun asti edullinen sähkösopimus, mutta tammikuusta alkaen kalliimpi.

Hallituslähteistä on kerrottu STT:lle, että omavastuu korvaukselle laskisi 90 euroon aiemmin sovitusta 100 eurosta. Toisaalta sähkölaskun kertakorvaukseen olisi hallituslähteiden mukaan tulossa kymmenen sentin raja, mikä puolestaan rajaisi korvauksen saajien määrää.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos sähkösopimuksen kilowattitunnin hinta olisi alle 10 senttiä, korvausta ei saisi. Tämä alaraja saattaa vielä muuttua.

Kertakorvauksen ulkopuolelle jäävät voisivat hyödyntää aiemmin sovittuja tukia, kuten verotuksessa tehtävää sähkövähennystä.

Tukeen käytettäisiin kokonaisuudessaan alustavan arvion mukaan enintään noin 400 miljoonaa euroa.

Sanna Nikula, Saila Kiuttu