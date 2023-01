Englantilaisen jalkapallon mahtiseurojen Valioliigan koitoksessa Manchester City on päihittänyt isäntäjoukkue Chelsean 1–0. Voiton Manchesteriin vei torstai-illan myöhäisottelun ainoa maalintekijä Riyad Mahrez. Voittomaalinsa hän iski ottelun toisella puoliajalla 63. peliminuutilla.

Manchester City on nyt sarjataulukon toisena 17 ottelusta keräämillään 12 voitolla. Tasapelejä kaudelta on kertynyt kolme. Chelsea puolestaan laahaa kymmenennellä sijalla ja on voittanut 7 peliä 17:stä.