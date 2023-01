Marine Alutech teki suurkaupan Tanskaan, odottaa toista isoa tilausta ja palkkaa 20 uutta työntekijää

Teijolla toimiva Marine Alutech on tehnyt ensimmäisen suuren kauppansa Tanskaan.

Viranomaisveneisiin erikoistunut yhtiö on tehnyt Tanskan merivoimien kanssa sopimuksen kahdesta alle 20-metrisestä aluksesta, niihin liittyvästä koulutuksesta ja huollosta.

Marine Alutech ei kerro alusten kauppahintaa. Toimitusjohtaja Niko Haro luonnehtii kauppaa merkittäväksi.

– Tilaaja on kertonut, että projektin budjetti kokonaisuudessaan on 50 miljoonaa Tanskan kruunua. Me toimitamme veneet mahdollisesti yhteistyökumppanillemme Tanskaan, ja se varustelee veneen tilaajan toiveiden mukaan. Ensisijainen vaihtoehto kuitenkin on, että teemme ne itse valmiiksi asti täällä, Haro kertoo.

50 miljoonaa Tanskan kruunua tarkoitti perjantain kurssilla yli 6,7 miljoonaa euroa.

Tanskalle toimitettavat Watercat 2000 Patrol-alukset sopivat monenlaiseen käyttöön merialueilla. Niitä on tarkoitus käyttää muun muassa pelastustehtäviin, lainvalvontaan, merenkulun ja laivojen öljyvuotojen valvontaan, ympäristönsuojelutehtäviin ja kalastuksenvalvontaan.

– Meillä Suomessa rajavartiolaitoksen meripuoli tekee samankaltaista toimintaa, Haro vertaa.

Marine Alutech toimittaa ensimmäisen aluksen Tanskaan vuoden sisällä ja toisen 15 kuukauden kuluessa.

– Tämä on meille merkittävä päänavaus. Tanska on 22. maa, johon saamme kauppaa, Haro toteaa.

Marine Alutechilla on projekteja käynnissä Saksassa, johon se perusti myös tytäryhtiön.

Neuvotteluita uusista kaupoista käydään Baltian maissa, ja Välimeren maissa yhtiöllä on kaksi tarjousta sisällä.

Niko Haro toivoo Suomen Nato-jäsenyyden toteutuvan nopeasti. Jäsenyyden odotetaan tuovan Suomen puolustusteollisuudelle lisää kauppaa Nato-maista.

– Kyllä se näkyy jo nyt asiakaskäyttäytymisessä. Suomalaiset puolustusteollisuuden yritykset on toivotettu tervetulleiksi Natoon, ja me saamme paljon kyselyitä Nato-maista.

Marine Alutechilla on vireillä Tanskan kaupan lisäksi toinenkin suuri tilaus, joista yhtiö tiedottaa todennäköisesti lähiaikoina.

Isojen töiden takia yritys tarvitsee myös lisää työntekijöitä. Se on hakenut projektipäällikköjä, tuotannon insinööriä, huolto- ja sähköasentajia, varustelijoita, veneasentajia, koneasentajia sekä hitsaajia ja levyseppiä.

– Tämän vuoden rekrytointisuunnitelmamme on noin 20 henkilöä. Vahvuutemme tuotannossa ja suunnittelussa on nyt noin 50, ja huollossa on lisäksi viisi omaa työntekijää, Haro kertoo.

Yrityksellä on lisäksi alihankkijaverkosto, joka pystyy tukemaan kasvua.